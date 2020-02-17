EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины
  556  24
Все про:Азовское море (1400) МИД (5287) протест (4631) Россия (74955) рыбаки (147)

 МИД выразил протест России в связи с задержанием украинских рыбаков

Министерство иностранных дел вызвало на ковер временного поверенного по делам РФ в Украине.

Об этом сказано в комментарии МИДа, опубликованном на официальном сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве сообщили, что 17 февраля туда был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине. Ему выразили протест в связи с задержанием российской стороной Азовском море четырех украинских рыбаков.

"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа", — заявили в МИД.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия должна отпустить задержанных украинских рыбаков через 10 дней после ареста, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Также дипломаты передали через временного поверенного требование безотлагательно освободить украинских рыбаков и вернуть рыболовное судно и весь инвентарь.

"Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины", — добавили в МИД.

Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом капитана задержанного в Азовском море украинского судна. ВИДЕО

16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

Источник: https://censor.net.ua/n3176262
 
   
 Топ комментарии
 
Нарешті. Не минуло і дві доби...
 показать весь комментарий
 
Елисеев поведал. Зебильная власть же молчит, как мендель в рот набрала...
 показать весь комментарий
 
Заторможенная реакция нашего МИДа
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну хоть выразил.... пока то да сё, труселя те же отстирать....................
 показать весь комментарий
 
 
А правду кажуть, що на устрічах Мюнхенської конференції Порошенка не допустили на панель Зеленського , а Лаврова - будь ласка.. свой чілавєк...
 показать весь комментарий
 
 
Елисеев поведал. Зебильная власть же молчит, как мендель в рот набрала...
 показать весь комментарий
 
 
щойно зеля відкрив ротяку і почав про мір торочити, фуйло йому бац - і нові полонені.
 показать весь комментарий
 
 
оно и пукнуть боится , не то шо рот раскрыть ... оно за мир
 показать весь комментарий
 
Членограю не то моряков ,его раздутый рейтинг летит в трубу
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас только посмотрел видео допроса капитана (оказывается оно давно на Цензоре). Там он прямо признаётся в браконьерстве...
 показать весь комментарий
 
 
Відповідно до рішення спільної з кацапами комісії , для ловлі видається ліцензія . Кацапи своїм видали зразу і ті ловлять з 01.01.20 . А прокацапська , українська частина комісії , відверто ворожа до України , це рішення саботує. І в 2020 році не видала жодної ліцензії , а нашим людям потрібно за щось жити , от і вийшли на воду . При цьому кацапи знають що в нас ліцензії не видавались , а немає ліцензії то автоматично браконьєр . Таким чином кацапи багато донецьких рибалок ловлять і відправляють рабами на кілька років. Незважаючи ні на що , для дупоголових хахлів кацапи лишаються брацкімнаротом .
 показать весь комментарий
 
 
На видео допрашивающий спрашивает капитана типа "Вы в курсе, что решением украино-расийской комиссии вылов камбалы сетями ВООБЩЕ запрещён?" Тот говорит - да, в курсе.
 показать весь комментарий
 
как он мог,недружественный акт против соседнего государства
 показать весь комментарий
 
После акций оппозиции охранка, так называемая милиция, Лукашенко вылавливала тех, кто разговаривает по беларуски...
 показать весь комментарий
 
зате Дристайка миттєво реагує на внутрішньополітичні виклики
це дуже цінна риса для міністра МЗС
 показать весь комментарий
 
 
Надо просто перестать стрелять рыбачить!
 показать весь комментарий
 
 
сколько прошло времени расдуплились скоростной МИД
 показать весь комментарий
 


Может трибунал ещё раз примет решение, которое Украина пох...т за неделю до того, как ***** был обязан выполнить его решение? А если бы не выполнил, то ещё был повод накрутить на паРашу?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх