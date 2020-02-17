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 Враг с начала суток 17 февраля 7 раз нарушил перемирие. потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:

рядом с населенным пунктом Гнутово - с станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 7 мин;

вблизи Песков - с автоматических станковых гранатометов;

в районе Водяного - с станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Березовым - с станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.

Также читайте: Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по нашим позициям 3 мин со 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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Источник: https://censor.net.ua/n3176261
 
 
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Пам"ятай, московитський солдат безпечний, коли мертвий !
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наверное в этом году гарант не выиграет войну!
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«статистика» стабильная и это напрягает......., но будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет.......
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Кремль диктує порядок денний Зеленському за посередництва Єрмака
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Враг с начала суток 17 февраля 7 раз нарушил перемирие. потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5131

***
Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Юні душі... та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче!
Це не сон, не сіндром маячні,
Це війна не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні...
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Зеленський має повідомити суспільству, чи збирається він їхати на парад у Москві принимать парад ОРДЛО
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Так коли ж почнуться патрулювання разом з сепарами?
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Зеля вже спить і бачить... як наші військові патрулюють спільно з ордловцями і проросіскими обсєшниками.
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