 Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту задержания ФСБ РФ крымского татарина Межмединова

"Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что досудебное расследование ведет управление Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

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Отметим, что по информации Крымской солидарности, арестован Нариман Межмединов.

"4 февраля 2020 года решением Киевского районного суда в лице судьи Диденко Д.А. был арестован житель Черноморского района Межмединов Нариман. Органами предварительного расследования мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2.ст.208 УК РФ", - сообщили правозащитники.

Межмединова задержали 3 февраля 2020 года. 4 февраля 2020 года следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Теперь 55-летнему крымскому татарину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна.

По версии следствия, вина пожилого крымского татарина заключается в том, что летом 2016 года он уехал в Украину, где вступил в ряды "крымскотатарского добровольческого батальона имени Челебиджихана".

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Впоследствии мужчина вернулся в Крым и до дня своего ареста проживал со своей пожилой матерью.

Напомним, 17 февраля ФСБ России сообщила, что задержала в оккупированном Крыму жителя Черноморского района, подозреваемого "в участии в незаконном вооруженном формировании, батальоне имени Н. Челебиджихана". В российской спецслужбе также сообщают, что подозреваемый летом 2016 года уехал на материковую часть Украины, где вступил в ряды упомянутого батальона.

По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании), он арестован.