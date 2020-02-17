 Никто в Госдепартаменте не верит, что Украина вмешивалась в выборы в США, - Тейлор

Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

По словам Тейлора, никто в Госдепартаменте не получал задание расследовать, действительно ли Украина пыталась вмешаться в выборы президента США, потому что "никто не воспринимал это серьезно".

Американский дипломат сказал, что не видит ни одной причины верить теории заговора, которую пропагандирует американский президент и его союзники. Тейлор признался, что был разочарован тайной политикой Трампа в отношении Украины.

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Во время показаний в Палате представителей Тейлор предостерег, что поведение американского лидера вредит национальной безопасности США и Украины, а также подрывает сопротивление Киева агрессии со стороны России.

"Безопасность Украины важна для нашей безопасности. И я убежден, что причина этого в том, что Украина на линии фронта", - сказал Тейлор.

Он пояснил, что Россия ведет против своего соседа "гибридную войну", которая, однако, нацелена не только против украинского государства, но и "всей Европы и США".

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"Гибридная война – это больше, чем танки и солдаты. Гибридная война – это информационная, кибернетическая, экономическая война, это атаки против выборов. И, как мы знаем, они атаковали и наши выборы", — сказал Тейлор.