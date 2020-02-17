 Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в официальном видеообращении заявила министр охраны здоровья Украины Зоряна Скалецкая.
"На внеочередном заседании Правительства мы выделили деньги на мероприятия по обсервации людей из Китая. Эвакуацию будем осуществлять с учетом всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по алгоритмам, которые применяются во всем мире", - сообщила Скалецкая.
Согласно утвержденному плану действий, самолет вылетит из Киева во вторник, 18 февраля. Глава МОЗ подчеркнула, что на борт самолета в Ухане смогут подняться только те люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции. Всех их непосредственно перед вылетом дополнительно проверят китайские врачи.
"Правительство обеспечит людей средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Все члены команды прошли соответствующее обучение от Центра общественного здоровья. После приземления будут осуществлены все меры безопасности. Самолет направят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной прибудут отдельными транспортными средствами", - рассказала Скалецкая.
Обязательную двухнедельную обсервацию пройдут не только эвакуированные из Китая граждане, но и вся команда, которая будет проводить эвакуацию. Место их пребывания будет круглосуточно охранять Национальная гвардия и Национальная полиция. Скалецкая также напомнила, что по состоянию на 17 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.
"Самый страшный вирус в мире - это паника. Поэтому призываю не верить в слухи и фейки. Проверяйте информацию на официальных источниках - сайтах Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины", - добавила министр здравоохранения.
давай Клава, давай!
Боже освободи Украину от этого зелёного говна
Don't panic, be happy.
Вот соемрази и разгоняют тут панику в режиме 24/7
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
Украина отстаёт от продвинутого мира по всем статьям
- лекарства с мелом , Фарммафия НЕ ДОКЛАДЫВАЕТ В ЛЕКАРСТВА ЛЕЧАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. Потому и разница в результатах лечения
- мрт завозили с запада уде отработанные и дешевые
- организация в больницах отвратительная- грязь, ободранные двери, обшарпанное стены
- уборщицы не приучены ДРАИТЬ помещения лечебных заведений
- частные компании просто дурят больных
И т д
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Миха Чаплыга
5 мин. ·
А может легче Миелофонова сдать "соросу"... в лизинг... ну или на крайний случай на опыты )
Статья про испанку: "нет причины для паники, это обычный грипп, умирают старые и больные".
3-е без масок
Pesta i trappen (Чума на сходах), 1896
...
Бубонная чума: Серьезно?
Чёрная оспа: Лол!
ВИЧ: Жжош! Пешы исьтьчо.
Тьфу, тьфу, тьфу..
Всем нам крепкого иммунитета и здоровья, коме шуток.
- Не волнуйтесь за коронавирус, у нас всё под контролем...
вот тогда у меня паника была.
не больница, а сарай
врачи-инфекционисты должны рассказывать о симптомах и мерах безопасности
чиновники от медицины должны не быть равнодушными к своим обязанностям - к организации всех мероприятий - профилактика, полная информация, локализация возможных больных, лечение и реабилитация
а СМИ должны не нагнетать... а разъяснять и объяснять, цитируя профи...