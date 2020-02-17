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Все про:Минздрав (2184) Зоряна Скалецкая (74) COVID-19 (46)

 Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника

Эвакуация украинских граждан из Китая будет проходить с соблюдением всех норм ВОЗ, а по прибытии в Украину все эвакуированные люди и члены команды пройдут обязательную 14- дневную обсервацию.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в официальном видеообращении заявила министр охраны здоровья Украины Зоряна Скалецкая.

"На внеочередном заседании Правительства мы выделили деньги на мероприятия по обсервации людей из Китая. Эвакуацию будем осуществлять с учетом всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по алгоритмам, которые применяются во всем мире", - сообщила Скалецкая.

Согласно утвержденному плану действий, самолет вылетит из Киева во вторник, 18 февраля. Глава МОЗ подчеркнула, что на борт самолета в Ухане смогут подняться только те люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции. Всех их непосредственно перед вылетом дополнительно проверят китайские врачи.

"Правительство обеспечит людей средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Все члены команды прошли  соответствующее обучение от Центра общественного здоровья. После приземления будут осуществлены все меры безопасности. Самолет направят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной прибудут отдельными транспортными средствами", - рассказала Скалецкая.

Обязательную двухнедельную обсервацию пройдут не только эвакуированные из Китая граждане, но и вся команда, которая будет проводить эвакуацию. Место их пребывания будет круглосуточно охранять Национальная гвардия и Национальная полиция. Скалецкая также напомнила, что по состоянию на 17 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

"Самый страшный вирус в мире - это паника. Поэтому призываю не верить в слухи и фейки. Проверяйте информацию на официальных источниках - сайтах Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины", - добавила министр здравоохранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3176251
 
 
 Топ комментарии
 
Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это Скалецкая.. Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 9598
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Ця дурепа страшніша,за будь-який вірус Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 9923
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Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это Скалецкая..
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Ця дурепа страшніша,за будь-який вірус Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 9923
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*****, над мерией уже несколько дней воронье тучами кружит и каркает. Не у нас ли этот карантин организуют ?
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Намалювати,можна будї-що...! Питання,що стоїть за написом на паркані!!! Не смішить
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Вибачайте,Вам,доплачують за агітацію Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 4120 Чимось,це нагадує агітацію й пропаганду часів совка...
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Не нравится правда? Ваши проблемы. Ну а если бюджет страны на 2020 год это агитация, то зебилы у власти очень-очень плохо агитируют. Врачи в Кривом Рогу вам столько "радости" насыпят, только спросите.

Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 2582
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Та,яка з написів на паркані Правда Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 3642 Вчися нести ахінею в рсдрп(б) Дитинко...
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Та какая на хрен паника ,украинцы априори пофигисты ,вы просто не дуркуйте а ДЕЛОМ серьёзно занимайтесь ,которое вам доверил народ !!!
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Самый страшный вирус в Украине - это зеленая власть дилетантов. Это вы родимые.
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Скелецкая, ты уже прикупила десяток респираторов ?
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За нее не переживайте, себя родимую она не забудет. Это же не граждан Украины на произвол судьбы в Китае бросать.
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Клава, а как же пиар ход от алчных китайцев?!
давай Клава, давай! Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 6776
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Деградация украинского общества уже ниже плинтуса . Это ответ
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Да ты и само то иди*т! Есть разница, между рисковать жизнью 50 человек и между 37000000 чел.!
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Так давай туда в карантин санитаром волонтером! Не? А шо так? Гуманисты за чужой счёт...
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Вот именно, что за наш счет. У нас для этого целая служба есть, которая создана на подобные случаи. Они тупо должны сделать свою непосредственную работу, за которые получают зарплату все остальное время. А тебе желаю, тело, чтобы за тебя забыли или лечил тебя дохтур с дипломом "недержавного зразка". Посмотрю, что ты тогда запоешь.
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Это пипец ! Что она несёт !

Боже освободи Украину от этого зелёного говна
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Правильно паниковать надо когда уже поздно
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«На сьогоднішній день Україна абсолютно не готова протистояти можливій епідемії коронавірусу. Про це повідомляє ТСН, передають Патріоти України. Цивільним захистом населення в Україні займається Державна служба з надзвичайних ситуацій, однак у відомстві прямо заявили, що ДСНС не бореться з коронавірусом, відзначаючи, що відповідні повноваження мають бути покладені з боку МОЗ. Між тим у Міністерстві охорони здоров'я відмовилися коментувати ситуацію з вірусом, пославшись на відсутність спікера.»
Don't panic, be happy.
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*****, я тащусь с нашего населения. У каждого по полсотни масок припасено, все трясутся но не одевают. Ждут , пока по телевизору скомандуют. Особенно боятся, что эвакуированные заразу на днях завезут. Я запугал вирусом два десятка старушек из нашего дома, одели маски. И чтоб вы думали : дворовые престарелые хунвейбинки догоняют их и маски стаскивают. В гроб -- так всем скопом. Они не понимают, что Зеля в бункере отсидится и будет оттуда им ролики крутить, из безопасного места. Зеля вместе с ними в могилу лезть не планирует. Топаз, тьфу, МОЗ, дай команду, пусть найдут вам спикера , чтобы кто то уже занялся Цивільним захистом населення. Завтра будет поздно. Может уже сегодня поздно.
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Не спорю.
Вот соемрази и разгоняют тут панику в режиме 24/7
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
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Точно! Такие же слова говорили китайские чинуши местным врачам предупреждающих о вирусе. А потом за десять дней пришлось строить два госпиталя на три тыщщи койко мест. И сколько это "без паники"обойдется миру ещё не известно
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добре говорити, поки він не дістався України.
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Самый страшный в мире вирус- ЭТО ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА
Украина отстаёт от продвинутого мира по всем статьям
- лекарства с мелом , Фарммафия НЕ ДОКЛАДЫВАЕТ В ЛЕКАРСТВА ЛЕЧАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. Потому и разница в результатах лечения
- мрт завозили с запада уде отработанные и дешевые
- организация в больницах отвратительная- грязь, ободранные двери, обшарпанное стены
- уборщицы не приучены ДРАИТЬ помещения лечебных заведений
- частные компании просто дурят больных
И т д
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Страшнее коронавируса только Zе - вирус . Как раз в Украине сейчас эпидемия , заразилось 73% . . Ужасс !! Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 8333 .
Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 2716 .
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Министр охраны здоровья предлагает идти до конца организованно, без мата и бесполезных возмущений.
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самое страшное для Украины- это в такое тяжелое время скалецкая на этой должности, детсад
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Миха Чаплыга
5 мин. ·

А может легче Миелофонова сдать "соросу"... в лизинг... ну или на крайний случай на опыты )Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 4809
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а зачем вы послушали сороса и выбрали это? вы что, лошара?
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Китайці без паніки мруть,як мухи... Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 6189 Оговтайся неганьбися під час мору
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Мор!!! Зима пришла!!! Иди к психиатру покажись
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балаболы, пока соберетесь - карантин закончится.
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все нормальные страны давно организовали эвакуацию тех кто хочет, эти же до сих пор балаболят. Зедебилы
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Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 9526

Статья про испанку: "нет причины для паники, это обычный грипп, умирают старые и больные".
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Найкращим і найефективнішим способом лікуванням спричиненого Зє-коронавірусом захворювання є евтаназія захворілих та його носіїв з наступним спалюванням тіл в спецкрематоріях ( Схвалено Міністерством охорони здоров'я Китаю ) 🈂
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Згадався норвезький худіжник Теодор Кіттельсен, серія Svartedauen (Чорна Смерть)...
Pesta i trappen (Чума на сходах), 1896

Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 1874
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Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника

...
Бубонная чума: Серьезно?
Чёрная оспа: Лол!
ВИЧ: Жжош! Пешы исьтьчо.
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Звуковая кода, как удар по крышке, понимаете чего. Жесть. И это - от МОЗ ? Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 6330
Тьфу, тьфу, тьфу.. Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 6198
Всем нам крепкого иммунитета и здоровья, коме шуток.
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Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 5783
- Не волнуйтесь за коронавирус, у нас всё под контролем...
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страшнее вируса может только дура министр здравоохранения Украины Скалецкая у которой одна извилина и то держит уши чтоб отвалились
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дада, когда жена с ребенком лежали в 8-ой инфекционке в Харькове, рядом 22-ая.
вот тогда у меня паника была.
не больница, а сарай
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Жители страны ,знают состояние страны , поэтому переубедить их что у нас всё ништяк в защите населения не получится Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 1512
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нет! паника - это уже результат....страшнее всего ложь, пофигизм и непрофессионализм...
врачи-инфекционисты должны рассказывать о симптомах и мерах безопасности
чиновники от медицины должны не быть равнодушными к своим обязанностям - к организации всех мероприятий - профилактика, полная информация, локализация возможных больных, лечение и реабилитация
а СМИ должны не нагнетать... а разъяснять и объяснять, цитируя профи...
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то,ж, справжній"доктор Смерть", вона чи супрун Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 2817 Скалецкая: Самый страшный вирус в мире - это паника - Цензор.НЕТ 2817
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У нас тут во всю лютует вирус "зебилия" и все общее оболванивание, радиус заражения уже такой, что эпидемию вылечить можно только препарированием. А мокшанское нашествие, так и вовсе страшнее любой чумы.
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