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 Экономика, Общество
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Все про:Днепр_город (2941) Южмаш (40) Филатов (396)

 Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн

Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова - предприятие, известное в области ракетостроения во многих странах. Завод принадлежит государству и имеет стратегическое значение для его экономики и безопасности. "Южмаш" также является одним из бюджетообразующих предприятий Днепра и сейчас имеет долги перед местным бюджетом. Это - деньги, которые город должен вкладывать в больницы, школы, детсады и другие социальные программы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Днепр час.

В прошлом году предприятие уже обращалось к правительству с проектом изменений в Госбюджет-2019, однако инициативу сняли с рассмотрения. Зато на предприятии начались задержки в производстве, а недостаточность собственных средств привела к росту долгов по зарплатам для почти 5 тыс. сотрудников. Чтобы преодолеть кризисную ситуацию и избежать массовых увольнений, на производстве были вынуждены сократить продолжительность рабочей недели.

Ситуация, которая сейчас сложилась на "Южмаше", угрожает выполнению заказов предприятия. Так, в этом году здесь должны начать масштабное производство узлов и комплектующих ракетной техники для компании "Noosphere", которая заключила с заводом ряд контрактов для американского заказчика - компании "Firefly".

"С целью реализации национальных интересов государства, для развития ведущего и уникального для Украины предприятия, обращаемся к Вам с просьбой поддержать законодательную инициативу предприятия и способствовать безотлагательному рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины Закона Украины" О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020" по увеличению уставного фонда ГП "ПО ЮМЗ им. А. М. Макарова" на 210 млн грн", - говорится в совместном письме, которое мэр Днепра Борис Филатов и генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт направили председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Мэр Днепра Филатов и руководитель Южмаша Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн 01
Мэр Днепра Филатов и руководитель Южмаша Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн 02
Мэр Днепра Филатов и руководитель Южмаша Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/n3176249
 
 
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Надеюсь, что корешок с зарплатой руководителя и его замов (с премиями) приложить до челобитной не забыли!?
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«Тайфун», «Сапсан», надзвукові ракети та обслуговування «Точок-У»: підсумки ракетної оборонної програми КБ Південне за 2019 рік https://uprom.info/news/vpk/tajfun-sapsan-nadzvukovi-rakety-ta-obslugovuvannya-tochok-u-pidsumky-raketnoyi-oboronnoyi-programy-kb-pivdenne-za-2019-rik/
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а южмаш убыточный? ну надо же... конечно не нафтогаз, но тоже как то странно
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Надеюсь, что корешок с зарплатой руководителя и его замов (с премиями) приложить до челобитной не забыли!?
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Обойдутся. Выращивать кукурузу и семечки - вот цель развития страны по мнению 73%.
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«Тайфун», «Сапсан», надзвукові ракети та обслуговування «Точок-У»: підсумки ракетної оборонної програми КБ Південне за 2019 рік https://uprom.info/news/vpk/tajfun-sapsan-nadzvukovi-rakety-ta-obslugovuvannya-tochok-u-pidsumky-raketnoyi-oboronnoyi-programy-kb-pivdenne-za-2019-rik/
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а южмаш убыточный? ну надо же... конечно не нафтогаз, но тоже как то странно
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И что этот Южмаш всегда будет существовать на иждивении государства? Тогда нафига он нужен. Как музей?
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Филатов столько на девок и кабаки в месяц тратит ... сейчас пост на носу ,вот пусть и ...
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10 млн. дол.?)...так это меньше премии рыжему газовику, маме в америку на сохранение отправленной?.. Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн - Цензор.НЕТ 2601...уряд непуганных идиотов.. Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн - Цензор.НЕТ 1945...южмаш =рыжий? ..песец!!!..
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...столько примерно стоит туалетная комната во дворце еще одного нашего рыжего олигарха только в Лондоне.. Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн - Цензор.НЕТ 9725...
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а по факту выходит долгообразующее предприятие.
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Виходить затримки у виробництві, які тягнуть за собою виплати зарплати є непоодинокими в країні
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если у них куча заказов и потужная перспектива зачем ехать просить выделить какие-то небольшие деньги
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Вони зайняті! Нечипайте їх - на часі закон про землю. Який "Южмаш"??? Ви ще скажіть, що треба оновити лабораторії там, щоб були новітні розробки! Теж вигадали! От зара, після Давосу інвестор як попре, то тіко тримайся! Віддадуть в концессію самому Маску! Стопудово! А краще - Бєні! Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн - Цензор.НЕТ 3396
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Подібні підприємства мали б оподатковуватись за нульовою ставкою, користі для держави, обороноздатності, репутація країни в світі від їх продукції більше ніж від їх податків.
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Читаем внимательно челобитную,
параграф 4, проблемы начались когда прекратились работы по "морскому старту" который пал жертвою размытия активов рашей (в 2009) а в 2015 году в связи с санкциями "Энергия" продала долю в проекте частной компании S7 (рашинская авиакомпания, которая летает в ОККУПИРОВАНЫЙ Крым).
Возникает вопрос - почему украинская государственная компания, уже после начала войны начала работать над проектом де-факто принадлежащим стране аггрессору????????
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