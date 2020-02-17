 Мэр Днепра Филатов и руководитель "Южмаша" Войт обратились в парламент с просьбой выделить предприятию 210 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Днепр час.

В прошлом году предприятие уже обращалось к правительству с проектом изменений в Госбюджет-2019, однако инициативу сняли с рассмотрения. Зато на предприятии начались задержки в производстве, а недостаточность собственных средств привела к росту долгов по зарплатам для почти 5 тыс. сотрудников. Чтобы преодолеть кризисную ситуацию и избежать массовых увольнений, на производстве были вынуждены сократить продолжительность рабочей недели.



Ситуация, которая сейчас сложилась на "Южмаше", угрожает выполнению заказов предприятия. Так, в этом году здесь должны начать масштабное производство узлов и комплектующих ракетной техники для компании "Noosphere", которая заключила с заводом ряд контрактов для американского заказчика - компании "Firefly".

"С целью реализации национальных интересов государства, для развития ведущего и уникального для Украины предприятия, обращаемся к Вам с просьбой поддержать законодательную инициативу предприятия и способствовать безотлагательному рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины Закона Украины" О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020" по увеличению уставного фонда ГП "ПО ЮМЗ им. А. М. Макарова" на 210 млн грн", - говорится в совместном письме, которое мэр Днепра Борис Филатов и генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт направили председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.





