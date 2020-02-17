 Четыре человека отказались от статуса потерпевшего по "делам Майдана", - следователь ГБР Черноблавский

Об этом на брифинге сообщил следователь Государственного бюро расследований Александр Черноблавский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, еще в 2018 году в Генпрокуратуру начали поступать заявления от потерпевших с отказом от статуса.

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Он отметил, что на сегодняшний день уже четыре человека отказались от статуса потерпевшего. Следователь привел пример: "Мы знаем, что 18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим".

Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

11 января 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины были согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершилось.

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