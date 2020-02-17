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 Четыре человека отказались от статуса потерпевшего по "делам Майдана", - следователь ГБР Черноблавский

В 2018-2019 годах Генпрокуратура начала получать заявления от потерпевших по "Делам майдана" с отказом от статуса.

Об этом на брифинге сообщил следователь Государственного бюро расследований Александр Черноблавский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, еще в 2018 году в Генпрокуратуру начали поступать заявления от потерпевших с отказом от статуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последнюю неделю ГБР зарегистрировало новое уголовное производство по "делам Майдана", - следователь Яблонский

Он отметил, что на сегодняшний день уже четыре человека отказались от статуса потерпевшего. Следователь привел пример: "Мы знаем, что 18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим".

Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

11 января 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины были согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершилось.

Также читайте: ГБР приняло от Офиса генпрокурора 24 "дела Майдана"

Источник: https://censor.net.ua/n3176247
 
 
 Топ комментарии
 
Жаль не дожали рыгошоблу майдановцы,не было бы в ее истории такого позорного явления как п.падлошенко и шут зеленый
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Четыре человека отказались от статуса потерпевшего по "делам Майдана", - следователь ГБР Черноблавский

Это самые умные. Которые уже тогда сообразили, что в этой стране ни хера из этого не получится.
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Саботаж от портновских исполнителей Это ,как в совдепии было «по просьбе трудящихся»
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Жаль не дожали рыгошоблу майдановцы,не было бы в ее истории такого позорного явления как п.падлошенко и шут зеленый
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тоесть патриотически настроенные мажоры людей майбахами не сбивают?
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я такой кацап, как ты удмурт. пруф? сын твоего любимого луценка, участник ато, на своем туареге человека убил
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И кацапы бы не напали))) вам всем, выборцам зебобы, надо тату на лбу, с надписью"дебил",чтоб люди сразу знали с кем дело имеют.
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их наверное по судам так затаскали, что люди поняли, ничего хорошего ждать уже не приходится...
тут же у судей намечается дельце, по признанию госпереворота от "беркутят", так что дело Майдана им как то не в дугу!
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Замордовали?
Так карманные прокуроры ЭТОГО добиваются?
А где геройски отпущенные "беркутята" с иском против Украины и за "госпереворот"?
Интересно, какое решение примут зебильные судьи в этом случае?
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да нет в этом зрады от тех 4, скореевсего их уже задолбало безрезультатные допросы и предоставление покозании, людей задолбали так что готовы сказать уже - да оть-итесь от меня, нет желания продолжать этот цырк с вами.
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Скоро мертвых предадут анафеме а выживших посадят чтобы другим неповадно было майданы затевать, правильно я говорю, Виктор Федорович?!
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