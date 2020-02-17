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 "Началась трансформация теневого рынка ГБО в законный", - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук

Опасности из-за неправильно установленного или некачественного газобаллонного оборудования подвергаются не только водители, но и окружающие люди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Левому берегу" рассказал Дмитрий Гончарук, Президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" (АБЕТ).

По его словам, ранее акт технической экспертизы автовладельцу предлагал сам установщик. Теперь же безопасность ГБО  проверяет независимый орган на соответствие оборудования технической и нормативной документации.

"Проще говоря, ужесточился контроль за качеством и безопасностью установленного газобаллонного оборудования и самой работы по установке. Ведь ни для кого не секрет, что многие наши автовладельцы часто стараются сэкономить: на трубках и шлангах для
газопроводов, баллонах, мультиклапанах. Жертвами такой экономии могут стать как сам автовладелец, родные, близкие, пассажиры, так и окружающие люди. По сути, началась трансформация теневой части рынка ГБО в законный", - отметил эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине больше невозможно зарегистрировать небезопасное ГБО, - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук

По его словам, такой способ оценки позволяет отсечь нелегальное оборудование или с истекшим сроком эксплуатации.

"Реальность такова, что из 10 машин – 4-5 не могут быть сертифицированы априори. Ранее автовладельцы платили за бумажку без какой-либо гарантии безопасности, сейчас же происходит реальная проверка с участием квалифицированных экспертов. В целом
процедура стала проще. Сейчас автовладельца, который прошел сертификацию и приезжает в Сервисный Центр МВД, уже не задерживают прохождением экспертизы, он не ждет эксперта, а просто сдает пакет документов, включая сертификат соответствия. И за 15-30 минут ему выдают готовый техпаспорт", – рассказал Дмитрий Гончарук.

Как отметил Президент Ассоциации Безопасность эксплуатации транспорта", ранее ответственность нес только установщик ГБО (тот, кто выдал свидетельство), теперь же она ложится и на орган сертификации.

"Все органы оценки соответствия и сертификации должны быть застрахованы. Это обязательное требование. Для этого они заключают со страховыми компаниями договора страхования от причинения вреда имуществу третьих лиц. Если орган выдал сертификат соответствия на неисправное ГБО, он несет финансовую и репутационную ответственность. Кроме того, есть большой риск аннулирования аттестата аккредитации, который дает право заниматься сертификацией и вообще работать на этом рынке.

Поэтому органы сертификации очень осторожны в выборе партнеров по лаборатории, их эксперты выезжают на место, регулярно проверяют компетентность персонала и состояние оборудования. Но если вдруг произойдет возгорание по причине неправильно
работающего ГБО, необходимо вызывать полицию и экспертную службу МВД. Если возгорание произошло из-за неисправности ГБО, начинается расследование по цепочке – чье свидетельство, кто устанавливал, проводил испытания и выдавал сертификат. То есть поднимаются все материалы из Сервисного центра МВД. При этом установщики ГБО, например, какое-нибудь кустарное СТО, вообще не несут никакой ответственности", – подчеркнул Дмитрий Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3176244
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы по идее должны этому новшеству аплодировать стоя...
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сколько машин с гбо взорвалось за 2019 год?
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Апиридил. Типа такие водилы - камикадзе, ездят на этом неисправном ГБО, нюхают, горят пачками, а теперь прийдет добрый дядя мент и усе исправит...
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Зебилы по идее должны этому новшеству аплодировать стоя...
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Еще одна ненужная бумажка типа сертификация авто на евро 5, которой можно будет подтереться
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Ну а как же я богажник БОКС поставил на свой авто. ПЕРЕДЕЛКА ведь с завода он не устанавливается. А может это доукомплектация???? ДАИ КОМУ КАКОЕ ДЕЛО НА ЧЕМ Я ЕЗЖУ ПОСЛЕДНИЕ до 10 ДНЕЙ. И КТО ИМ (копам,мусорам,лягавым одним словом КОЗЛАМ) ПОКАЖЕТ ПОД КАПОТОМ И В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ.Понятые ,ордер и т. д. по процедуре.
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Ющенко в ярости: "Я не занимался вашим вонючим газом…"
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сколько машин с гбо взорвалось за 2019 год?
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Апиридил. Типа такие водилы - камикадзе, ездят на этом неисправном ГБО, нюхают, горят пачками, а теперь прийдет добрый дядя мент и усе исправит...
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И много машин сгорело по причине неисправного ГБО?
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Таки да, стоїть машина і воняє газом. Бімба у дворі.
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А водила нюхает и радуется, больше такого не будет, купил бумажку, и все мембраны в порядке...
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Как думаешь,сколько продержится твой высер?Минуту?😂🌷
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Гончарук там, гончарук сям...Й асоціацію швиденько намалювали, аби бабло косити "Началась трансформация теневого рынка ГБО в законный", - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 2121 "Началась трансформация теневого рынка ГБО в законный", - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 6184
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Пытаюсь представить количество ГБО, в тачках, которое будет признано не отвечающим стандартам сертифицирования. Это будут тысячи и тысячи тачек! Внимание- вопрос: каким образом, владельцы этих тачек будут решать проблему? Варианты ответа:
1. Немедленно заменят устаревшее оборудование на новое.
2. Ваааще откажутся от ГБО
3. Дадут немного денеХ и оборудование окажется вполне исправным.
Правда, тут возникает ещё один вопрос: сколько это- "немного денеХ"?! Когда мы узнаем цифру- мы будем знать: эту хрень пролоббировал кто-то, у кого скопилось до хренища нового ГБО или тот, кто хочет денеХ сразу и сейчас!
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У М. Зощенко єсть малєнькій рассказік «Тара».
Там отвєт на Ваші вопроси.
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Прочитал. "Слабая тара". В принципе- ничего не изменилось, с 1930-го года. Схема- накатанная. Потому, ждем-с-с-с вариант 3.
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Расшірєніє кормовой бази.
Новиє ліца, нє олігархі, а молодиє і голосракіє.
Надо успєть. Уже год прошел.
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І Схеми хотят...
«іВ ктор Алекса20 минут назад. Схема зі "Свинарчуками" виявилася вигадкою - міністр оборони визнав: кoрупцiї після аудиту не виявлено - блогер https://ukrblog.com.ua/skhema-zi-svyn... Міністр оборони України Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівлях у справі Гладковського. Тобто - в тих же закупівлях російських комплектуючих для українського техніки. Про це він сам публічно заявив в інтерв'ю Сергію Іванову. Допис блогера та історика Дмитра а "Калинчук" Вовнянка. Пряма мова: "Міністр оборони Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівлях по справі Гладковського. Тобто - в тих самих закупівлях російських комплектуючих для української техніки. Що це означає? Лише те, що батько і син Гладковські НЕ мали з тих оборудок прибутку. "А як же завищені ціни?", - зипитаєте ви. А я вам на це відповів ще тоді - ту саму схему крутили під час Другої Світової війни британці купуючи німецькі комплектуючі через Швецію. Посередники за ризик хочуть гроші. На офшорні рахунки. Інкше - комплектуючих не буде, а Україна не виконає міжнародні контракти. Нагадаю, затримали Гладковського-старшого по зовсім іншій справі - і уже зняли браслет. Знаєте, садити таки треба. Надовго садити. За обман 73% населення країни треба давати повноцінні терміни."﻿
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Когда у Зеленского начинают доить простых людей , а олигархи и дальше обогащаются на схемах, то видно Валодя шота делает не так
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да вранье все это , будет узаконенный схематоз развода на бабки , уже был техосмотр в определенных сервисах и что ? приехал заплатил дали бумашку вот и весь техосмотр...
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Да-да, помню:

- У вас аптечка не сертифицирована
- А где мне взять сертифицированную???
- Вон, подойдите к киоску вот тому, только сразу говорю- она стоит 1000 гривен
- А шо ш так дорого???
- Ладно, вижу, что резиновый жрут у тебя есть. Давай 500 и- вопрос решен.

Де-то так со мной было, в одном из МРЭО Мариуполя.
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НУ ТЫ 3,14ДР нашел теневой рынок.КОЗЕЛ ЗЕЛЕНЫЙ.
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Кто!? Дал тебе бабло в откате,
Что мелкий, пусть и не совсем законный бизнес,
Решил прикрыть ты?
ОККО или Укравтодор грузина?
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Скорее та артель, что Еврогаз завется.
Там руки то же из очка ростут,
Пока на дзель я не перешол за то я знаю.
И чтоб ни кто не сомневался.
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