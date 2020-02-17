 "Началась трансформация теневого рынка ГБО в законный", - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Левому берегу" рассказал Дмитрий Гончарук, Президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" (АБЕТ).
По его словам, ранее акт технической экспертизы автовладельцу предлагал сам установщик. Теперь же безопасность ГБО проверяет независимый орган на соответствие оборудования технической и нормативной документации.
"Проще говоря, ужесточился контроль за качеством и безопасностью установленного газобаллонного оборудования и самой работы по установке. Ведь ни для кого не секрет, что многие наши автовладельцы часто стараются сэкономить: на трубках и шлангах для
газопроводов, баллонах, мультиклапанах. Жертвами такой экономии могут стать как сам автовладелец, родные, близкие, пассажиры, так и окружающие люди. По сути, началась трансформация теневой части рынка ГБО в законный", - отметил эксперт.
По его словам, такой способ оценки позволяет отсечь нелегальное оборудование или с истекшим сроком эксплуатации.
"Реальность такова, что из 10 машин – 4-5 не могут быть сертифицированы априори. Ранее автовладельцы платили за бумажку без какой-либо гарантии безопасности, сейчас же происходит реальная проверка с участием квалифицированных экспертов. В целом
процедура стала проще. Сейчас автовладельца, который прошел сертификацию и приезжает в Сервисный Центр МВД, уже не задерживают прохождением экспертизы, он не ждет эксперта, а просто сдает пакет документов, включая сертификат соответствия. И за 15-30 минут ему выдают готовый техпаспорт", – рассказал Дмитрий Гончарук.
Как отметил Президент Ассоциации Безопасность эксплуатации транспорта", ранее ответственность нес только установщик ГБО (тот, кто выдал свидетельство), теперь же она ложится и на орган сертификации.
"Все органы оценки соответствия и сертификации должны быть застрахованы. Это обязательное требование. Для этого они заключают со страховыми компаниями договора страхования от причинения вреда имуществу третьих лиц. Если орган выдал сертификат соответствия на неисправное ГБО, он несет финансовую и репутационную ответственность. Кроме того, есть большой риск аннулирования аттестата аккредитации, который дает право заниматься сертификацией и вообще работать на этом рынке.
Поэтому органы сертификации очень осторожны в выборе партнеров по лаборатории, их эксперты выезжают на место, регулярно проверяют компетентность персонала и состояние оборудования. Но если вдруг произойдет возгорание по причине неправильно
работающего ГБО, необходимо вызывать полицию и экспертную службу МВД. Если возгорание произошло из-за неисправности ГБО, начинается расследование по цепочке – чье свидетельство, кто устанавливал, проводил испытания и выдавал сертификат. То есть поднимаются все материалы из Сервисного центра МВД. При этом установщики ГБО, например, какое-нибудь кустарное СТО, вообще не несут никакой ответственности", – подчеркнул Дмитрий Гончарук.
оСень денег хоца !!!
1. Немедленно заменят устаревшее оборудование на новое.
2. Ваааще откажутся от ГБО
3. Дадут немного денеХ и оборудование окажется вполне исправным.
Правда, тут возникает ещё один вопрос: сколько это- "немного денеХ"?! Когда мы узнаем цифру- мы будем знать: эту хрень пролоббировал кто-то, у кого скопилось до хренища нового ГБО или тот, кто хочет денеХ сразу и сейчас!
Там отвєт на Ваші вопроси.
Поласую
Новиє ліца, нє олігархі, а молодиє і голосракіє.
Надо успєть. Уже год прошел.
«іВ ктор Алекса20 минут назад. Схема зі "Свинарчуками" виявилася вигадкою - міністр оборони визнав: кoрупцiї після аудиту не виявлено - блогер https://ukrblog.com.ua/skhema-zi-svyn... Міністр оборони України Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівлях у справі Гладковського. Тобто - в тих же закупівлях російських комплектуючих для українського техніки. Про це він сам публічно заявив в інтерв'ю Сергію Іванову. Допис блогера та історика Дмитра а "Калинчук" Вовнянка. Пряма мова: "Міністр оборони Андрій Загороднюк визнав, що аудит в Міноборони не знайшов корупції в закупівлях по справі Гладковського. Тобто - в тих самих закупівлях російських комплектуючих для української техніки. Що це означає? Лише те, що батько і син Гладковські НЕ мали з тих оборудок прибутку. "А як же завищені ціни?", - зипитаєте ви. А я вам на це відповів ще тоді - ту саму схему крутили під час Другої Світової війни британці купуючи німецькі комплектуючі через Швецію. Посередники за ризик хочуть гроші. На офшорні рахунки. Інкше - комплектуючих не буде, а Україна не виконає міжнародні контракти. Нагадаю, затримали Гладковського-старшого по зовсім іншій справі - і уже зняли браслет. Знаєте, садити таки треба. Надовго садити. За обман 73% населення країни треба давати повноцінні терміни."
- У вас аптечка не сертифицирована
- А где мне взять сертифицированную???
- Вон, подойдите к киоску вот тому, только сразу говорю- она стоит 1000 гривен
- А шо ш так дорого???
- Ладно, вижу, что резиновый жрут у тебя есть. Давай 500 и- вопрос решен.
Де-то так со мной было, в одном из МРЭО Мариуполя.
Что мелкий, пусть и не совсем законный бизнес,
Решил прикрыть ты?
ОККО или Укравтодор грузина?
Там руки то же из очка ростут,
Пока на дзель я не перешол за то я знаю.
И чтоб ни кто не сомневался.