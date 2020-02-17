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 Эвакуированных из Китая украинцев возьмет под круглосуточную охрану Нацгвардия и полиция

Место карантина украинцев, эвакуированных из Китая, будут круглосуточно охранять сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что после приземления самолет сразу отправят на санитарную стоянку, а таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. Пассажиров и членов экипажа под охраной отдельным транспортом на 14 дней перевезут в специальную зону карантина.

"Медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации. Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции", - отметили в Минздраве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эвакуируемые из Ухани иностранцы будут 14 дней находиться на обсервации в Украине, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3176235
 
 
 Топ комментарии
 
Идиоты! Астанавитесь!
Чернобыльскую зону так охраняли, что всё оттуда вывезли...
Привезёте в страну заразу - передохните все.
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Ну здраствуй вирус. Было в Украине хорошо, - станет еще лучше.
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Відправте їх одяг в Донецку херову республіку Эвакуированных из Китая украинцев возьмет под круглосуточную охрану Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 2828 Хай плодяться
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Одиозный российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов пожимать руку только президенту РФ, премьеру и спикеру Госдумы. Все это - с целью профилактики заражения инфекциями.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10877075-zhirinovskiy-iz-za-koronavirusa-i-orvi-zapretil-zhat-sebe-ruku-putinu-mozhno.html

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Бойцы Мотороллы и Гиви. Ты что, новости не читаешь?
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Ну здраствуй вирус. Было в Украине хорошо, - станет еще лучше.
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*****, я тащусь с нашего населения. У каждого по полсотни масок припасено, все трясутся но не одевают. Ждут , пока по телевизору скомандуют. Особенно боятся, что эвакуированные заразу на днях завезут. Я запугал вирусом два десятка старушек из нашего дома, одели маски. И чтоб вы думали : дворовые престарелые хунвейбинки догоняют их и маски стаскивают. В гроб -- так всем скопом. Они не понимают, что Зеля в бункере отсидится и будет оттуда им ролики крутить, из безопасного места. Зеля вместе с ними в могилу лезть не планирует.
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Идиоты! Астанавитесь!
Чернобыльскую зону так охраняли, что всё оттуда вывезли...
Привезёте в страну заразу - передохните все.
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Відправте їх одяг в Донецку херову республіку Эвакуированных из Китая украинцев возьмет под круглосуточную охрану Нацгвардия и полиция - Цензор.НЕТ 2828 Хай плодяться
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Украинцы подвергаются такой опасности и неясно, что будет дальше. А вирус, наверно, выростили в известной лаборатории в Ухани, но потом что-то пошло не так и он вышел из-под контроля.
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на американцев намекаешь..) это любимая тема сколеновставателей..
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Место карантина украинцев, эвакуированных из Китая, будут круглосуточно охранять сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции

И это правильно!
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а хто потім нацгвардійців охоронятиме ?
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Щоб місцеві не спалили місце карантину?
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Ах,я значить пагана,а не МОЗ,який запевняє,що він цієї болячки смертність невисока,а всього 3%.А ти знаєш,що 3% від 37міл. українців складе 1 110 000 чоловік.Це населення одної області.
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Охрану Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 7384 Може та полюція охоронятиме неінфікованих від привезених Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 7384
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американский телеканал CBS.. о двух чартерах эвакуированных граждан США..:
С круизного лайнера у берегов Японии.. Они 2 недели были в карантине..
А по прибытии в США 16 положительных тестов.. на коронавирус
Остальные сейчас сидят.. кукуют в самолёте.. непонятно сколько
Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 2483

Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція - Цензор.НЕТ 7163
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Охть... Впрочем, удивительно было бы как раз обратное.
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А потом с Нацгвардией и Полицией будет происходить вот такое.
https://twitter.com/newkc14/status/1229388340371361793
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Скорее вот такое...
К первой группе относятся санитары, заразившиеся от первого из заболевших санитаров. Никто их них не был вакцинирован. 24 декабря заболел санитар Чуркин, который ухаживал за больным Мусиенко; больной стал просить Чуркина оказать ему последнюю услугу и достать водки. Чуркин не только исполнил эту просьбу, но и сам принял участие в попойке. По словам товарищей Чуркина, он находился на дежурстве в пьяном виде. Пришедший сменить его санитар застал Чуркина спящим на полу дежурной комнаты; заболел Чуркин 24 декабря, умер 25-го, ему была введена лечебная сыворотка в количестве 300 см3.
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Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в. мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Что именно делали с образцами летучих мышей, какие опыты проводились - тема отдельная. В докладе речь в основном о начале эпидемии. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских дабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер. Какие манипуляции проводили с исходным вирусом SARS и какие именно цели были у этих исследований, видимо, станет темой каких-то других докладов и исследований...

https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus
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_Поняли что это означает для нас? МОЗ гарантированно везёт в Украину вирус и они точно не в состоянии удержать его запертым в клетке...
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в нормальних країнах за адекватної влади - 24 доби.
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пи...уй в нормальную страну и не выноси здесь мозги, я родился и умру в Украину, а ты н...й
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по идее 14.. но пример круизного лайнера показал.. что после 14 дней не выявили.. а на 15 уже..
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