 Эвакуированных из Китая украинцев возьмет под круглосуточную охрану Нацгвардия и полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Отмечается, что после приземления самолет сразу отправят на санитарную стоянку, а таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. Пассажиров и членов экипажа под охраной отдельным транспортом на 14 дней перевезут в специальную зону карантина.
"Медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации. Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции", - отметили в Минздраве.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10877075-zhirinovskiy-iz-za-koronavirusa-i-orvi-zapretil-zhat-sebe-ruku-putinu-mozhno.html
Чернобыльскую зону так охраняли, что всё оттуда вывезли...
Привезёте в страну заразу - передохните все.
И это правильно!
С круизного лайнера у берегов Японии.. Они 2 недели были в карантине..
А по прибытии в США 16 положительных тестов.. на коронавирус
Остальные сейчас сидят.. кукуют в самолёте.. непонятно сколько
https://twitter.com/newkc14/status/1229388340371361793
К первой группе относятся санитары, заразившиеся от первого из заболевших санитаров. Никто их них не был вакцинирован. 24 декабря заболел санитар Чуркин, который ухаживал за больным Мусиенко; больной стал просить Чуркина оказать ему последнюю услугу и достать водки. Чуркин не только исполнил эту просьбу, но и сам принял участие в попойке. По словам товарищей Чуркина, он находился на дежурстве в пьяном виде. Пришедший сменить его санитар застал Чуркина спящим на полу дежурной комнаты; заболел Чуркин 24 декабря, умер 25-го, ему была введена лечебная сыворотка в количестве 300 см3.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Что именно делали с образцами летучих мышей, какие опыты проводились - тема отдельная. В докладе речь в основном о начале эпидемии. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских дабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер. Какие манипуляции проводили с исходным вирусом SARS и какие именно цели были у этих исследований, видимо, станет темой каких-то других докладов и исследований...
https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus