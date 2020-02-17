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Все про:офис (88) расследование (2674) преступления против Майдана (91) ГБР (959)

 За последнюю неделю ГБР зарегистрировало новое уголовное производство по "делам Майдана", - следователь Яблонский

В процессе досудебного расследования "дел Майдана" открываются новые факты, а следователи ГБР немедленно регистрируют производство.

Об этом на пресс-конференции 17 февраля сказал следователь ГБР Артем Яблонский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последнюю неделю отделом по расследованию дел Майдана ГБР было зарегистрировано одно новое уголовное производство, внесены сведения в ЕРДР в ходе осуществления расследований именно майдановских дел", - сказал Яблонский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР приняло от Офиса генпрокурора 24 "дела Майдана"

По его словам, когда осуществляется досудебное расследование, то проверяется большой объем материалов, действий правоохранителей, прокуроров, судей. Он отметил, что во время досудебного расследования вскрываются факты, которые имеют признаки уголовного преступления, а следователями ГБР так устроена работа, чтобы эти факты выявлялись, и немедленно регистрировались.

"ГБР продолжает осуществлять досудебное расследование в категории уголовных производств с участием "майдановских дел". Главное, что в настоящее время не завершилась передача дел из Офиса генерального прокурора. То, что интересует нас по уголовным производствам, по убийствам, оно насчитывает более 4500 томов материалов дела. Очень много вещественных доказательств", - сказал Яблонский.

Следователь ГБР Александр Чорноблавский рассказал, что сейчас Офис генерального прокурора продолжает передавать дела Майдана, а ГБР соответственно их принимает.

"Как только они готовы их передать, один, два тома, сто, восемьсот, то сразу мы включаемся и принимаем их. Также мы помогаем их формировать, поэтому происходит формирование, как со стороны следователей, так и со стороны прокуроров, но уложимся мы в срок или нет, это зависит от желания обеих сторон. Только мы формировать эти дела не можем, сами себе мы передать их не можем. Следовательно, за эту работу в одинаковой мере отвечает Офис генерального прокурора, который их передает, так и, соответственно, ГБР", - сказал он.

Также читайте: Между следователями ГБР по делам Майдана и прокурорами налажена коммуникация, проблем в работе нет, - Донской

Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

11 января 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины были согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершилось.

Источник: https://censor.net.ua/n3176229
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер будуть судити усіх, хто був на Майдані?
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так они рапортуют что открывают дела за неправильное с точки зрения адвоката Януковича следствие
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во время досудебного расследования вскрываются факты, которые имеют признаки уголовного преступления...
Кто б сомневался. Адвокатура овоща принялась шить дела на предидущих следователей...
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Совет форумчанПравила форума
 
За 6 лет не управились расследовать, отпустили всех подозреваемых и теперь азартно рапортуют, что у них сотни томов , работа кипит, и уже вот-вот. Действительно, страна козлов и баранов.
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так они рапортуют что открывают дела за неправильное с точки зрения адвоката Януковича следствие
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Все эти события - жнива для адвокатов.
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на каждого украинского Джо Джемейла есть суддя Вовк с портновым...
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ну да жертвы вся януковские ублюдки п сегодня зеленые подонки а преступники Порошенко и все кто ЗА УКРАИНЫ...... твари в ермолках... чтобы вы сдохли пейсатые мрази...
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Тепер будуть судити усіх, хто був на Майдані?
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Ні, судитимуть лише панікерів з сайту "Цензор" за вчорашній наклеп на ВСУ під висером Бірюкова.
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во время досудебного расследования вскрываются факты, которые имеют признаки уголовного преступления...
Кто б сомневался. Адвокатура овоща принялась шить дела на предидущих следователей...
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Підозрюю, що років за 4 створять нову структуру, якій знову будуть передавати всі справи. А ще через 4 роки - ще одну структуру. І знову передаватимуть справи.
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ждём правовую (а возможно и криминальную оценку) действий генпрокуроров : Махницкого, Яремы,Шокина,Луценко при производстве следственных процессов по утрате (или умышленной краже и порче?? ) изобличающих улик по преступлениям на майдане.дачи возможности части фигурантов покинуть Украину и затягивания следствия...Для примера-по военным преступлениям Второй мировой войны понадобилось чуть больше года для расследования и суда виновников..а вот по майдану шесть лет "топчемся"..А если сравнить масштабы воен. преступлений ВМВ и Майдана,то вообще закрадываетсая сомнение-хотят ли вообще расследовать или тянут время для забытья?
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Чушь не пиши. Голландци вон довольно простой епизод с МН-17 до сих пор не расследовали. По делу о захвате телецентра в Вильнюсе следствие шло больше 20 лет.
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Чисто советская традиция - чем больше "палок" (то бишь вербовок, заведенных ОРД, возбужденных уголовных дел и переданных в суд), тем лучше показатели работы конкретного опера, следака, прокурора. А на выходе шиш целых, ноль десятых - осужденных нетушки никого!
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Дайте вгадаю, по факту побиття Беркутівців?
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Якщо так то портянка обдрочиться від радості.
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він має знати. Заявником обов'язково має бути якийсь ган.дон... тоб то він, хоча є ще Шарій...
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оно насчитывает более 4500 томов

ну до конца 3 тыщалетия времяя естьь!!

и так каждый день с 9 до 6 с 9 до 6
100 лет ходить на работу,
бабло капает,

еще не одно пакаление раследователей будет кормиться -
вечный двигатель
рашатудей и лайф ньюс в прямом эфире 22 февраля 2014 показали 2 часа расстрелов,
все видели,
пракуроры нивидили

ахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3176229
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