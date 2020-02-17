 За последнюю неделю ГБР зарегистрировало новое уголовное производство по "делам Майдана", - следователь Яблонский

Об этом на пресс-конференции 17 февраля сказал следователь ГБР Артем Яблонский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последнюю неделю отделом по расследованию дел Майдана ГБР было зарегистрировано одно новое уголовное производство, внесены сведения в ЕРДР в ходе осуществления расследований именно майдановских дел", - сказал Яблонский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР приняло от Офиса генпрокурора 24 "дела Майдана"

По его словам, когда осуществляется досудебное расследование, то проверяется большой объем материалов, действий правоохранителей, прокуроров, судей. Он отметил, что во время досудебного расследования вскрываются факты, которые имеют признаки уголовного преступления, а следователями ГБР так устроена работа, чтобы эти факты выявлялись, и немедленно регистрировались.

"ГБР продолжает осуществлять досудебное расследование в категории уголовных производств с участием "майдановских дел". Главное, что в настоящее время не завершилась передача дел из Офиса генерального прокурора. То, что интересует нас по уголовным производствам, по убийствам, оно насчитывает более 4500 томов материалов дела. Очень много вещественных доказательств", - сказал Яблонский.

Следователь ГБР Александр Чорноблавский рассказал, что сейчас Офис генерального прокурора продолжает передавать дела Майдана, а ГБР соответственно их принимает.

"Как только они готовы их передать, один, два тома, сто, восемьсот, то сразу мы включаемся и принимаем их. Также мы помогаем их формировать, поэтому происходит формирование, как со стороны следователей, так и со стороны прокуроров, но уложимся мы в срок или нет, это зависит от желания обеих сторон. Только мы формировать эти дела не можем, сами себе мы передать их не можем. Следовательно, за эту работу в одинаковой мере отвечает Офис генерального прокурора, который их передает, так и, соответственно, ГБР", - сказал он.

Также читайте: Между следователями ГБР по делам Майдана и прокурорами налажена коммуникация, проблем в работе нет, - Донской

Напомним, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

11 января 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины были согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершилось.