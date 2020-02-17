 23,8% украинской экономики находится в тени, - исследование НБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного НБУ, Минэкономики, Госстатом и компанией Ernst & Young, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018, находится в тени, из них: 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) — домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть — неденежная теневая экономика", — сказано в сообщении.

Для анализа изучали уровень ВВП Украины за 2018 год. Согласно результатам исследования, 73,8% от общего объема украинского теневой экономики (или 14,4% ВВП — 512 млрд грн) — это так называемая "пассивная теневая экономика", инициатором которой является продавец.

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Ранее Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Уровень теневой экономики в них колеблется от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.