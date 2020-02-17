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 23,8% украинской экономики находится в тени, - исследование НБУ. ИНФОГРАФИКА

Общая сумма теневых операций — 846 млрд гривен. Это почти 1/4 официального ВВП страны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного НБУ, Минэкономики, Госстатом и компанией Ernst & Young, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018, находится в тени, из них: 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) — домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть — неденежная теневая экономика", — сказано в сообщении.

23,8% украинской экономики находится в тени, - исследование НБУ 01

Для анализа изучали уровень ВВП Украины за 2018 год. Согласно результатам исследования, 73,8% от общего объема украинского теневой экономики (или 14,4% ВВП — 512 млрд грн) — это так называемая "пассивная теневая экономика", инициатором которой является продавец.

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Ранее Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Уровень теневой экономики в них колеблется от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.

Источник: https://censor.net.ua/n3176228
 
 
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23,8% украинской экономики находится в тени, - исследование НБУ.

Ну, т.е., перегрев нашей экономике не грозит.
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щас рынок спирта декриминализировали - будет 23 % экономики не в тени...
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а вы еще налоги повысте и еще больше кассовых аппаратов введите и что там еще хотели а налог не переводы денег.... и еще больше тени будет!!
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