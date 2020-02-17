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 Есть тенденция к уменьшению количества случаев заболевания коронавирусом, - Минздрав

В течение последних четырех дней наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев заболевания, вызванного "китайским" коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На протяжении последних четырех дней каждый день наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев (COVID-19), которые регистрируются в день. За период с 1 января 2020 по сегодня есть 1775 летальных случаев, есть также данные из КНР, что более 11 тыс. человек ... выздоровели после острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом", - сказал Ляшко.

Он отметил, что смертность от COVID-19 составляет 3%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176224
 
 
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Ну, он просто пытается не допустить паники... А вдруг пронесет?
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14 февраля 2020 г. состоялось закрытое совещание Bureau of Industry and Security (BIS) (подразделения министерства торговли США). На заседание были приглашены представители крупнейших американских корпораций имеющие технологические и производственные мощности в Китае. Заседание касалось перспектив дальнейшего функционирования этих предприятий в свете эпидемиологической ситуации в Китае. Были частично оглашены данные медико-биологической службы ВС США, миссия которой находится в Китае для мониторинга ситуации. Нам неизвестно, что там оглашалось , но представитель компании Apple, Deirdre O'Brien отвечающий за розничную торговлю компании, после заседания принял решение об отмене частичного возобновления работы сети магазинов компании в Китае, которое было принято за три дня до этого. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) .

ВОЗ направило письменное предупреждение Китаю о выявленных фактах манипулирования статистическими данными по поводу эпидемиологической ситуации в Китае. В частности указывается, что не представляет данные о распространении заболевания по территории КНР, ограничиваясь частичными данными по провинции Хубэй. Кроме того руководитель ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус привлек внимание также к другим проблемам, вызывающим у ВОЗ тревогу. "Мы обеспокоены растущим числом случаев заболевания в Китае и пришедшими из Китая сообщениями о числе заразившихся или умерших работниках здравоохранения",

США привели в полную готовность сеть карантинных пунктов по всей территории США. Всего развернуто 14 карантинных пунктов.

ФБР США, проводящее технические обследования-обыски в штаб-квартире Facebook, Inc.в Menlo Park (Калифорния. США) опечатала часть вычислительных мощностей и проводит техническое копирование данных.
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ФБР США, проводящее технические обследования-обыски в штаб-квартире Facebook, Inc.в Menlo Park (Калифорния. США) опечатала часть вычислительных мощностей и проводит техническое копирование данных.
_Хмм... амеры архивируют данные?
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проклятие вислюка оманського... Стоило зелоху сфоткаться с Цукербергом - и ФБР нагрянуло)
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Эпидемия начинается в Япрнии!
Глава японского Национального института инфекционных заболеваний Такадзи Вакита: "Страна находится на начальной стадии эпидемии, и уже в ближайшем будущем ожидается рост числа зараженных инфекцией".

https://twitter.com/cgtnrussian/status/1229352696940875776
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_Вполне предсказуемо. Сперва ****** приходит Уханю, как эпицентру. После расползается по кетаю. Затем ближайшие соседи кетая. После страны с наибольшим потоком людей с вышеперечисленными. Затем остальные все.
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На видео некогда оживленный город Гуанчжоу , население 15 млн человек Из-за угрозы эпидемии в Гуанчжоу закрыты магазины, тут около 350 заболевших На улице почти никого нет Дефицит продовольствия.

https://twitter.com/uzhasnovse/status/1229387870823239681
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Китайский коронавирус мог прийти из лаборатории, где проводились опыты с зараженными животными

https://mir24.tv/news/16398232/nazvan-novyi-istochnik-koronavirusa-covid-19
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Лаборатнорные тесты на коронавирус, даже супер ПЦР, имеют точность 30-40%. Многие пациенты со всеми жесткими симптомами тестировались по 4-5 раз,прежде чем тест давал подтверждение. Так было и с доктором Ли,который умер Так было и с 1-м умершим на Тайване...

https://twitter.com/You_are_Future/status/1229359555278229504
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Що та зєбільна дурепа з Мінздраву несе?.... Терміново преміювати її безкоштовною туристичною путівкою і відправити на місяць в Ухань . Нехай там китайцям свою маячню розповідає,а вони її з задоволенням послухають
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