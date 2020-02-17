 Есть тенденция к уменьшению количества случаев заболевания коронавирусом, - Минздрав

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На протяжении последних четырех дней каждый день наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев (COVID-19), которые регистрируются в день. За период с 1 января 2020 по сегодня есть 1775 летальных случаев, есть также данные из КНР, что более 11 тыс. человек ... выздоровели после острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом", - сказал Ляшко.

Он отметил, что смертность от COVID-19 составляет 3%.

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