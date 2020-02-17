 Есть тенденция к уменьшению количества случаев заболевания коронавирусом, - Минздрав

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На протяжении последних четырех дней каждый день наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев (COVID-19), которые регистрируются в день. За период с 1 января 2020 по сегодня есть 1775 летальных случаев, есть также данные из КНР, что более 11 тыс. человек ... выздоровели после острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом", - сказал Ляшко.
Он отметил, что смертность от COVID-19 составляет 3%.
ВОЗ направило письменное предупреждение Китаю о выявленных фактах манипулирования статистическими данными по поводу эпидемиологической ситуации в Китае. В частности указывается, что не представляет данные о распространении заболевания по территории КНР, ограничиваясь частичными данными по провинции Хубэй. Кроме того руководитель ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус привлек внимание также к другим проблемам, вызывающим у ВОЗ тревогу. "Мы обеспокоены растущим числом случаев заболевания в Китае и пришедшими из Китая сообщениями о числе заразившихся или умерших работниках здравоохранения",
США привели в полную готовность сеть карантинных пунктов по всей территории США. Всего развернуто 14 карантинных пунктов.
ФБР США, проводящее технические обследования-обыски в штаб-квартире Facebook, Inc.в Menlo Park (Калифорния. США) опечатала часть вычислительных мощностей и проводит техническое копирование данных.
_Хмм... амеры архивируют данные?
Глава японского Национального института инфекционных заболеваний Такадзи Вакита: "Страна находится на начальной стадии эпидемии, и уже в ближайшем будущем ожидается рост числа зараженных инфекцией".
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