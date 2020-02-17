EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины
  3124  59
Все про:Рабинович (182) Россия (74955) Слуга народа (667) Виталий Безгин (7)

 "Можем его отправить в один конец", - "слуга народа" Безгин о предложении Рабиновича отправить делегацию на парад 9 мая в Москву

Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин назвал пренебрежением к Украине и ее воинам предложение нардепа из фракции "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде в Москве 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Комментарий будет коротким и это моя персональная позиция: можем его отправить в один конец в Москву", - заявил Безгин.

Он подчеркнул, что пока в стране идёт война, подобные действия - пренебрежение к Украине и ее военными, которые гибнут на Донбассе.

"Пока в стране идет война и есть оккупированные РФ наши территории, даже говорить о каких-то посещениях чего-то - это пренебрежение к Украине и к нашим воинам, которые погибают почти каждый день. Поэтому при желании пусть едет один со своими коллегами по фракции, а дальше пусть СБУ делает выводы", - добавил нардеп.

Напомним, ранеесопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку для члена организации, "слуги народа" Лады Булах

Источник: https://censor.net.ua/n3176214
 
 
 Топ комментарии
 
Вірно. І прихопить з собою СЛУГ НАвороссії.
 показать весь комментарий
 
Єту тварь сепарскую должні арестовать по статье 111 УК

. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,-
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
 показать весь комментарий
 
Сколько швали и предателей в Вас в Украине. Жрут хлеб украинский и не подавятся жулье жидовское
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Єту тварь сепарскую должні арестовать по статье 111 УК

. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,-
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
 показать весь комментарий
 
 
Краще розстріляти на місці з табельної зброї.
(навіть не обов'язково табельної - годиться будь-яка зброя будь-якого громадянина, що першим побачить зрадника. За відсутності вогнепального стовбура можна забити насмерть табуреткою, пательнею, цеглиною, заколоти шампуром тощо)
 показать весь комментарий
 
 
забавно будет наблюдать этого Безгина, когда и вислюк оманський полетит в москву на 9е мая..
да и сам Безгин забудет что говорил сейчас.. и тоже, вместе с вислюком, будет праздновать победу фуйла.. и "примирение с мышебратьями"
 показать весь комментарий
 
Да весь(!) жоппоблок в лаптерейх отправить в один конец!
 показать весь комментарий
 
 
Одного конца один конец отправить в один конец , и дело с концом!
 показать весь комментарий
 
 
Реально зараз у Фракції СН в ВР існує розкіл на явно проросійську половину та умовно проукраїнську частину депутанів.
 показать весь комментарий
 
 
просто те "умовно проукраинские" - еще методички и ЦУ не прочли до конца..
Безгину объяснят скоро - и он сам запишется в делигацию, на парад.
 показать весь комментарий
 
отправить в один конец к одному Концу.
 показать весь комментарий
 
 
Там уже сидит-один конец(Рудьковский)и этих к нему.
 показать весь комментарий
 
 
В смысле владимира зеленских отправить? Он ведь собирался ехать на 9е мая на парад "Можем его отправить в один конец", - "слуга народа" Безгин о предложении Рабиновича отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - Цензор.НЕТ 1745
 показать весь комментарий
 
 
Для чего ты так нагло врешь? Думаешь потрох тебе премию выпишет? Не выпишет, разве что червивой проссрочкой...
 показать весь комментарий
 
 
Расслабься, ватница, и постарайся получить удовольствие
 показать весь комментарий
 
 
зебилка, когда вислюк оманський поедет - что ТОГДА петь будешь? какие отмазки придумывать - оправдывая зелоха? "Можем его отправить в один конец", - "слуга народа" Безгин о предложении Рабиновича отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - Цензор.НЕТ 8244
 показать весь комментарий
 
 
Это тот случай, когда правильно писать не "в" а "на"!
 показать весь комментарий
 
 
Тут доречніше "к Концу" (себто "к п*тину")
 показать весь комментарий
 
 
На нары его отправить а там конец найдётся и на его хитрую жопу ..
 показать весь комментарий
 
 
Опять ты про нары и жопу. Даже Зигмунд Фрейд не нужен.
 показать весь комментарий
 
На нарах он уже был, опыт не пропьешь. Читал , что в СИЗО он пытался под дурку закосить, делал неприятный вещи: опорожнялся в штаны, мочился, чем вызывал отрицательное отношение сокармеников. Не помогло , дали срок .
 показать весь комментарий
 
Якщо в один кінець, то най і бубочку зі всією шоблою сивох забирає
 показать весь комментарий
 
 
Какая отвратительная рожа! (с)
На нашего Зеленского Буншу похож! (с)
 показать весь комментарий
 
 
Правильна пропозиція іще б і реалізувати цю МРІЮ.
 показать весь комментарий
 
Бачу, що засновник uaanimals толерує не всіх тварин.
 показать весь комментарий
 
Сколько швали и предателей в Вас в Украине. Жрут хлеб украинский и не подавятся жулье жидовское
 показать весь комментарий
 
 
По ходу, история "умалчивает", как Сталин в период с 1941 по 1945 ездил на парады в Берлин...
П.С. Может Рабиновича лучше отправить по Гулаговским местам?
 показать весь комментарий
 
 
..антисемита этого, давно пора отправить досиживать свою 10-ку, на черную зону с конфискацией и вернуть украденный леноулеум харьковским родственникам героя. сов. союза гризодубовой...мразота эта раздухарилась уже непадецки, пора за забор.... "Можем его отправить в один конец", - "слуга народа" Безгин о предложении Рабиновича отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - Цензор.НЕТ 5787
 показать весь комментарий
 
 
Пора прокремлевских сук начинать валить
С больши удовольствием
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И "заявляют" и варнягают... А за шесть лет так ни одна падла (ни с "папірєднікав", ни эти) так и не привели уголовный кодекс Украины к реалиям войны.
 показать весь комментарий
 
 
А как привести - если войны, как политико-правового состояния жизни государства и его граждан - не существует на официальном, государственном уровне?
 показать весь комментарий
 
всі кандидати в депутати повинні перед камерою проходить псих кабинет
 показать весь комментарий
 
 
Пам'ятаю як у грудні 2012 рабиновича налякали до усрачки вибухом світлошумової гранати біля його офісу на вул. Мечникова. Я тоді припаркувався неподалік, тільки-но відійшов, а там "ба-бах!" Бачив якихось охоронців, які кинулися на землю, поки підбіг - була одна думка про виплату по КАСКО, однак мою машинку заекранував від вибуху продуктовий бусик.
 показать весь комментарий
 
 
Такі, як цей ворог українства с*Рабінович (з компанією) давно вже повинен бути відправлений в "штаб Духоніна". "Можем его отправить в один конец", - "слуга народа" Безгин о предложении Рабиновича отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - Цензор.НЕТ 5168
 показать весь комментарий
 
Милые бранятся - только тешатся. В итоге вместе поедут.
 показать весь комментарий
 
 
Парад должен быть в Киеве, 75 лет всё-таки со дня победы над гитлеровской Германией, слишком много погибло украинцев от их рук и борьбе с ними.
 показать весь комментарий
 
 
Та подожди. сейчас впишутся самые несчастные ребята и поедем отмечать в Тель-Авив.
 показать весь комментарий
 
 
"Можем его отправить в один конец", - "слуга народа" Безгин о предложении Рабиновича отправить делегацию на парад 9 мая в Москву

Не В конец, а НА конец.
 показать весь комментарий
 
 
Відправити обов'язково всіх прокремлівських холуїв та слуг. Лише не до Мокші, а до Освенциму в баню. Там і дороги заасфальтовані , і добре освітлені . І козлорожих дебілів немає. Та і витрачатися на зворотню дорогу не буде потреби.
 показать весь комментарий
 
 
СЕНСАЦИЯ!!!!!
ЭТО ПЕРВАЯ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УМНАЯ МЫСЛЬ ИЗ РЯДОВ ОПГ "СЛУГА НАРОДА" ПОЧТИ ЗА 1 ГОД!!!
 показать весь комментарий
 
 
Рабинович, как бы красиво не говорил, но сущность проявляется, подлец и идиот в одном лице. Я думаю так подумали большинство его земляков-харьковчан.
Рабинович, что уже война с РФ закончилась необъявленная?
 показать весь комментарий
 
 
по частям разными посылками эту мразь отправить. вместе с мертвячуком.
 показать весь комментарий
 
Анекдот згадала:
- В следующий раз на выборах буду голосовать за Рабиновича!

- За какого Рабиновича?

- Да за любого!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх