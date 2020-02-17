 "Можем его отправить в один конец", - "слуга народа" Безгин о предложении Рабиновича отправить делегацию на парад 9 мая в Москву

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Комментарий будет коротким и это моя персональная позиция: можем его отправить в один конец в Москву", - заявил Безгин.
Он подчеркнул, что пока в стране идёт война, подобные действия - пренебрежение к Украине и ее военными, которые гибнут на Донбассе.
"Пока в стране идет война и есть оккупированные РФ наши территории, даже говорить о каких-то посещениях чего-то - это пренебрежение к Украине и к нашим воинам, которые погибают почти каждый день. Поэтому при желании пусть едет один со своими коллегами по фракции, а дальше пусть СБУ делает выводы", - добавил нардеп.
Напомним, ранеесопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.
. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України,-
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
(навіть не обов'язково табельної - годиться будь-яка зброя будь-якого громадянина, що першим побачить зрадника. За відсутності вогнепального стовбура можна забити насмерть табуреткою, пательнею, цеглиною, заколоти шампуром тощо)
да и сам Безгин забудет что говорил сейчас.. и тоже, вместе с вислюком, будет праздновать победу фуйла.. и "примирение с мышебратьями"
Безгину объяснят скоро - и он сам запишется в делигацию, на парад.
На нашего
ЗеленскогоБуншу похож! (с)
П.С. Может Рабиновича лучше отправить по Гулаговским местам?
С больши удовольствием
Не В конец, а НА конец.
ЭТО ПЕРВАЯ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ УМНАЯ МЫСЛЬ ИЗ РЯДОВ ОПГ "СЛУГА НАРОДА" ПОЧТИ ЗА 1 ГОД!!!
Рабинович, что уже война с РФ закончилась необъявленная?
- В следующий раз на выборах буду голосовать за Рабиновича!
- За какого Рабиновича?
- Да за любого!