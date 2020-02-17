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Все про:Бровары (140) ДТП (6031) МВД (8053) Нацполиция (10928) увольнение (1830)

 Полицейского, который пьяным сбил людей на переходе в Броварах, уволили из поместили в изолятор временного содержания, - МВД. ДОКУМЕНТ

Расследование этого дела ведет ГБР, в ближайшее время суд изберет меру пресечения бывшему силовику.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"За нарушение служебной дисциплины, совершение ДТП с тяжкими последствиями, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и неоказание первой медицинской помощи потерпевшему, сегодня, 17 февраля, по приказу начальника Главного управления полиции Киевщины Андрея Небытов работник полка полиции особого назначения уволен из НПУ", — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что сейчас экс-полицейский помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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Полицейского, который пьяным сбил людей на переходе в Броварах, уволили из поместили в изолятор временного содержания, - МВД 01

Напомним, что 16 февраля около 19.00 в Броварах Киевской области полицейский, управляя автомобилем "Nissan", совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Источник: https://censor.net.ua/n3176212
 
 
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