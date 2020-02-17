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 Политика Украины, Общество
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 Гончарук о доступных кредитах для бизнеса: выдано 27,1 млн за две недели, 2500 заявок в работе

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в течение двух недель украинцы получили 27,1 млн грн.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, в работе еще 2500 заявок.

"На данный момент еще 11 коммерческих банков привлекаются к программе, поэтому ожидаем существенный рост количества выданных кредитов", - сказал Гончарук.

Премьер также заявил, что для предпринимателей, не имеющих залога, правительство разработало отдельный механизм - кредитные гарантии.

"То есть банк заменяет залог специальным финансовым инструментом. Завершаем все юридические процедуры, чтобы банки смогли безотлагательно наладить эту работу", - пояснил он.

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Кроме того, продолжил Гончарук, Кабмин на этой неделе начнет всеукраинский обучающий тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение по повышению своих бизнес-компетенций.

"Ни один украинец не должен получить отказ только из-за низкого уровня подготовки. Эта программа - прежде всего, о поддержке. Правительство предоставит ее каждому, кто только начинает свой предпринимательский путь к успеху", - написал премьер.

Напомним, 3 февраля премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%".

Гончарук о доступных кредитах для бизнеса: выдано 27,1 млн за две недели, 2500 заявок в работе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176203
 
 
 Топ комментарии
 
Не удивлюсь, если 3/4 этой суммы получил начинающий бизнесмен Коломойский на несколько юрлиц.
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Совет форумчанПравила форума
 
банки занимаются прокручиванием бабла! ты еще похвастайся скоко вы кредитов набрали то же причина для хвастовства! ты расскажи скоко рабочих мест создали на эти взятые кредиты? боюсь что НОЛЬ!! берут бабки и либо покупают теже ОВГЗ или просто на депозит ложат!!
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Деньги раздать не проблема. Посмотрим каков результат этого кредитования будет.
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возле меня открыли за последний месяц 12 шармячных с трудящимися таджиками, узбеками и прочими прочими неукраинцами.. надеюсь, в условиях выдачи денег прописали что рабочие места должны быть именно для украинцев?
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- Разве не стоит миллиона рублей вера в человечество?
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- Только без уголовщины! Кодекс мы должны чтить
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как отдавать будут потом думали? или кредит возьмут и в Польшу на ПМЖ как вариант?
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Кстати толковая схема и, думаю, поляки будут рады притоку капитала и рабочей силы с баблом на руках Гончарук о доступных кредитах для бизнеса: выдано 27,1 млн за две недели, 2500 заявок в работе - Цензор.НЕТ 7674
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кредитная история в Украине не является препятствием к переезду и проживанию на территории Европейских стран.... кроме того Европейские банки не обращают вниманеие на кредитную историю на территории серпентариума под названием Украина..... сами пишете законы, раздаете деньги и сами спрашивайте
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отоварили 17 человек из 2 миллионов предпринимателей! одна шт в день.
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Не удивлюсь, если 3/4 этой суммы получил начинающий бизнесмен Коломойский на несколько юрлиц.
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Это же кредиты для бизнеса малого, поэтому эти деньги должен получить ФОП Коломойский Г. И.
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пусть лучше расскажет сколько предпринимателей закрылось за последние пол года особенно после принятия законов 128 и 129
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Интересно, это скольким "украинцам" так в легкую раздали миллион евро?
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ряд украинских банков берет депозиты под 10-15%, т.е. берете кредит у государства под 5-7-9, кладете в банк, получаете разницу процентов. А если банк куда вы положили деньги обанкротится, то не переживайте - гончарук за вас поручился своим финансовым инструментом.
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100%! просто прокручивают бабло!! очередная финансовая схема! нет может одну чебуречную и откроют для создания видимости а все остальное на схематоз и греби лапатой пока ЛОХИ платят!!
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А Домбасятам и Лугандонам для бизнеса в республиках деньжата выделили или нет. Сивоха наших обижают, давай деньги на Лугандонию, пока лохов и хохлов можно разводить на бабло.
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