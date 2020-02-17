EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины
  1296  28
Все про:Кабмин (11620) назначение (1546) СМИ (3318) Павелецкая Светлана (1)

 Экс-член правления "1+1 медиа" Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабмина

Бывшая директор по маркетинговым коммуникациям и член правления группы "1+1 медиа" Светлана Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабинета Министров Украины.

Эту информацию "Детектор медиа" подтвердила лично Светлана Павелецкая, передает Цензор.НЕТ.

"После работы в медиа это достойный вызов и высокий уровень необходимого стресса. Для меня большая удача и ответственность быть частью команды, которая работает ради позитивных изменений в стране. Как мы говорили на плюсах: "Нашу работу видят все", - прокомментировала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планов "закрутить" журналистов у меня нет, но фейки - это совсем другой вопрос, - Зеленский

Напомним, Светлана Павелецкая работала в "1+1 медиа" с 2011 по 2020 год. Сначала, с декабря 2011 года, она возглавляла пиар-департамент "1+1 медиа" . С августа 2018 г. она возглавила департамент маркетинговых коммуникаций "1+1" , который объединил функции PR и маркетинга группы. В августе 2019 г. Светлана Павелецкая стала членом правления "1+1 медиа" - нового органа управления холдингом. Но 17 января 2020 г. покинула медиагруппу, которая решила снова разделить функции маркетинга и корпоративных коммуникаций. До прихода в "1+1 медиа" Светлана Павелецкая отвечала за корпоративные коммуникации активов, входящих в службу продаж компании "Метинвест". А до этого возглавляла пиар-агентство Pillar Hill & Knowlton. В 2016 году Светлана Павелецкая вместе с гендиректором "1+1 медиа" Александром Ткаченко и гендиректором УНИАН Артемом Ковалевым стала соучредителем книжного издательства "Книголав" , которое работает до сих пор.

Источник: https://censor.net.ua/n3176202
 
 
 Топ комментарии
 
бгг) К вапросу про "уменьшение" влияния Игорь Валерьича на Кабмин Экс-член правления "1+1 медиа" Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабмина - Цензор.НЕТ 9371
 показать весь комментарий
 
Слишком либерален был Порох с подкацапниками. Нужно было закрывать г+г и остальные прокацапские помойки за систематичную ложь
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
очень она обижается в ФБ на "мову ненависті" Экс-член правления "1+1 медиа" Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабмина - Цензор.НЕТ 4285
 показать весь комментарий
 
 
бгг) К вапросу про "уменьшение" влияния Игорь Валерьича на Кабмин
 показать весь комментарий
 
 
эта патамушта она раньше на павелецком вокзале работала?
 показать весь комментарий
 
 
Слишком либерален был Порох с подкацапниками. Нужно было закрывать г+г и остальные прокацапские помойки за систематичную ложь
 показать весь комментарий
 
 
а представь на секунду масштаб вони по поводу свободы слова в те давно минувшие либеральные времена.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы закрывали одновременно с "загадочными исчезновениями" лидеров ОПЗЖ и некоторых ватных граждан, все прошло бы, как по маслу.
Ватники даже снова научились бы радоваться, что расстреляли соседа, а не его. Экс-член правления "1+1 медиа" Павелецкая возглавила коммуникационный офис Кабмина - Цензор.НЕТ 4157
 показать весь комментарий
 
 
Ну это ш пАнятно - ни какого кумовства... Зе в Мюнихе заявил шо фсьо боборол...
 показать весь комментарий
 
 
Можно ли вначале расшифровать это фуфло- "ради позитивных изменений в стране" ?

От ваших ихзмений уже тошнит.
 показать весь комментарий
 
 
Москва. Станция метро "Павелецкая".
 показать весь комментарий
 
 
Она менее загруженная, чем этот "менеджер"
 показать весь комментарий
 
 
Там всех шл...х пр строили или еще остались? ))
 показать весь комментарий
 
 
Куча каких-то "департаментов", лучше скажите кто её папа.
 показать весь комментарий
 
 
"коммуникационный офис Кабмина" это шо такое и сколько это будет стоить пересичному громадянину ?
Это шо, помещение для просмотра кино по дискам, как в лихих в 90-х, только сейчас они будут смотреть всем кварталом кино по телевизору через смарфон, а не через диск с приставкой, чи шо ?
 показать весь комментарий
 
 
Украина филиал канала 1+1? Кумовство закончилось, теперь эпоха сватовства.
 показать весь комментарий
 
 
Далеко кумовству до сегодняшнего сватовства
 показать весь комментарий
 
Все без кумів,друзів і сватів. А як лохам обіцяли,що не буде кумовства. Лохі безмозглі--хавайте своє лайно .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх