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 Эвакуация граждан с лайнера Diamond Princess пока не планируется, - Минздрав

Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас мы зациклены на эвакуации из карантинной зоны (Ухани. - Ред.). Возможно, в дальнейшем будем работать над эвакуацией остальных граждан"- сказал он.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176200
 
 
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Нада эвакуировать! НЕ спрашивайте почему! Хуже не будет
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Оце вже "накруїзяться". Мабуть більше їх і силоміць не затягнеш на лайнер. Эвакуация граждан с лайнера Diamond Princess пока не планируется, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8266
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Чего их эвакуировать - каюты удобные, койки мягкие, бухло есть, всё включено.
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