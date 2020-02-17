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Все про:взрыв (4442) законопроект (2335) медицина (1937) Нацполиция (10928) Слуга народа (667)

 Неизвестные пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку для члена организации, "слуги народа" Лады Булах

Общественная организация "100% жизнь" заявила, что неизвестные питались подорвать ее офис в ночь на понедельник, 17 февраля. На месте инцидента оставили записку для нардепа от "Слуги народа" Лады Булах, которая также является членом этой организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции и заявление организации.

"Впервые в Украине на предложения усовершенствовать права человека общественная организация получила угрозу, которую можно оценить как террористическое действие. Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь". Была оставлена надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации", - сообщила организация в Facebook.

Директор по коммуникациям "100% жизнь" Максим Ровинский рассказал в комментарии Цензор.НЕТ, что у офиса организации есть следы от взрыва и повреждения на раме от, вероятно, камней. Кроме того, неизвестные оставили на офисе забора плакат с надписью "Госпожа Ладо, спасибо за законопроект".

"Речь идет о законопроекте №2684, который расширяет права подростков на получение медицинской помощи. На прошлой неделе было несколько фейковых искажений по этому законопроекту, что он якобы позволит 14-летним подросткам менять пол, но это манипуляция. Он расширяет права подростков, которые смогут выбирать семейного врача, пройти тест на ВИЧ и др. Этот законопроект, несмотря на то, что был отправлен на доработку, сейчас стал информационным пузырем, который надули несколько СМИ, в том числе и уважаемые", - сказал Ровинский.

Как рассказала Цензор.НЕТ представительница полиции Подольского района Киева Анна Страшко, об инциденте стало известно около 10 утра.

"В полицию поступило сообщение о том, что администратор медицинского центра на улице Межигорской обнаружила повреждения дверей. На месте происшествия работала взрыво-техническая служба и следственная оперативная группа Подольского управления полиции. Правоохранители провели все необходимые первоочередные следственные действия, был назначен ряд соответствующих экспертиз. Сейчас устанавливаются лица, причастные к данному преступлению", - рассказала пресс-секретарь.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176199
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь". Была оставлена надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации", - сообщила организация в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3176199

Кому ви гомодріли рвані здалися ? Неизвестные пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку для члена организации, "слуги народа" Лады Булах - Цензор.НЕТ 310

Ваш рейтінг вже не підійемеш навіть сотнею замахів на вбивсто ))
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Отвлекают внимание от главЗебила...
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Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь". Была оставлена надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации", - сообщила организация в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3176199

Кому ви гомодріли рвані здалися ? Неизвестные пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку для члена организации, "слуги народа" Лады Булах - Цензор.НЕТ 310

Ваш рейтінг вже не підійемеш навіть сотнею замахів на вбивсто ))
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Пархатые снова обосЦались. На днях годовщина, памперсов не хватает.
В Киеве и области пройдут учения СБУ. Просят ходить с паспортом.


17-21 февраля в Киеве, прилегающих районах и в Белой Церкви пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ ведомства.
В мероприятиях также примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти. СБУ призывает жителей области во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
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а почему не 5% жизнь, в условиях будущей страховой медицины вполне себе позитивная реклама, не хватат тока лучезарного ульянкиного лика с улыбочкой до пят
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Слуги народа становятся очень токсичными как был партия регионов и злость направлена на власть которая не может обеспечить законность и экономическое развитие страны , люди в растерянности без перспектив будущего и озлобленны
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tZE: Шахматы - опасная игра.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/02/blog-post_16.html
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пытались взорвать офис "100% жизнь" и оставили записку

А в Ялынковича даже "стрылялы".
Когда эту ЗЕленую Ладу действительно взорвут - вот тогда и выпьем за ее здоровье. И даже пісень поспіваємо.
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"Речь идет о законопроекте №2684, который расширяет права подростков на получение медицинской помощи.Источник: https://censor.net.ua/n3176199

Не хватает в конце этой фразы слов "зуб даю".
Эта "слуга" к другим законопроектам не причастна?
Что за чес?!
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Схоже на 5-у колону. Кремлю потрібна дестабілізація в Україні.
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Скорей-бы уже эти все без исключения "слуги" повзрывали и поубивали друг друга. Господи, за что нам, в Украине это наказание.
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...наказание за галасавания....как галасуем так живем..
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