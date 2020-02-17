 Скалецкая в пятницу расскажет в Раде о ситуации с коронавирусом

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, "планируется 10 минут на доклад и 20 минут для вопросов и ответов народных депутатов Украины".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 17 февраля в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тыс. 775 - летальные, выздоровели уже 11 тыс. 175 человек.
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8=====о им в (_0_) (с) радуцкий
tZE inform
@tZEinform
·Какие же вы мрази все эти скалецкие и зеленские ...Уже даже трудно подорать слова для определения этой власти... Уже Янукович на их фоне - порядочный человек, а Ляшко - интеллектуал Украинская "власть" не будет эвакуировать из Китая людей с симптомами заболевания... Кашляешь - подыхай в Китае !
1. А КАКАЯ РАЗНИЦА!
2. Я ВАМ НИ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
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