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Все про:ВР (24410) Разумков Дмитрий (393) Зоряна Скалецкая (74) COVID-19 (46)

 Скалецкая в пятницу расскажет в Раде о ситуации с коронавирусом

21 февраля парламент планирует заслушать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую относительно ситуации с коронавирусом.

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, "планируется 10 минут на доклад и 20 минут для вопросов и ответов народных депутатов Украины".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 17 февраля в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тыс. 775 - летальные, выздоровели уже 11 тыс. 175 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176198
 
 
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30 тестов мы их бережем для себя но в стране вируса нет, мы точно знаем нам сказал дед ведун.
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Цытаты гениальных людей:
8=====о им в (_0_) (с) радуцкий Скалецкая в пятницу расскажет в Раде о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9548
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tZE inform

@tZEinform

·Какие же вы мрази все эти скалецкие и зеленские ...Уже даже трудно подорать слова для определения этой власти... Уже Янукович на их фоне - порядочный человек, а Ляшко - интеллектуал Украинская "власть" не будет эвакуировать из Китая людей с симптомами заболевания... Кашляешь - подыхай в Китае !
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А че они туда поехали? В Киеве мало ночных клубов где можно полуголой плясать за деньги?
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А что нам скажет начальник транспортного цеха?
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Скелецкая , приходи на Цензор, мы тебя просветим ))).
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ну всем известная фраза:
1. А КАКАЯ РАЗНИЦА!
2. Я ВАМ НИ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
выбирайте...
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