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 Общество
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Все про:транспорт (1329) экспертиза (253)

 В Украине больше невозможно зарегистрировать небезопасное ГБО, - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук

С 20 декабря 2019 года в Украине больше невозможно внести в техпаспорт автомобиля некачественное или устаревшее газобаллонное оборудование.

Все машины с установками сжиженного газа будут проходить тщательную экспертизу и испытания в специальных лабораториях, а затем получать сертификат соответствия техническим нормам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в сюжете "Надзвичайних Новин" на телеканале ICTV президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Дмитрий Гончарук.

По его словам, ранее для экономии автовладельцы соглашались устанавливать газобаллонное оборудование на сомнительных станциях техобслуживания. Если раньше они имели право выдавать Акты технической экспертизы на свое же оборудование, то теперь действительными являются только сертификаты соответствия, которые можно получить только от независимого эксперта органа сертификации.

"На данный момент экспертизу ГБО проводит исключительно независимый эксперт органа сертификации. Это происходит в испытательной лаборатории. Автовладелец должен быть уверен, что у него стоит безопасное оборудование. Если орган сертификации не подтверждает установку ГБО в соответствии с технической документацией, водитель возвращается на СТО и совершенно обоснованно в соответствии с Законом о защите прав потребителей требует исправить установку. Ведь водителям часто ставят дешевое и некачественное оборудование, например, баллоны, у которых истек срок эксплуатации. А люди об этом даже не догадываются", - подчеркнул Дмитрий Гончарук.

Как подчеркнул Президент АБЭТ, система контроля качества ГБО заработала с нового года и коснется тех автовладельцев, которые только установили газовое оборудование и должны внести изменения в техпаспорт течение 10 дней. По всей территории Украины уже действуют более 500 специальных лабораторий, где работают сертифицированные специалисты. Адреса можно найти на сайте Министерства инфраструктуры Украины и в сервисных центрах МВД.

Как отмечают водители в сюжете "Надзвичайних Новин", большинство поддерживает ужесточение контроля за установкой газобаллонного оборудования. Ведь неисправное ГБО - это угроза для всех: водителя, пассажиров и даже пешеходов, которые могут проходить мимо потенциального опасного авто в момент взрыва или возгорания.

Источник: https://censor.net.ua/n3176197
 
 
 Топ комментарии
 
Гончарку шо родственника туда пристроил шоли? Правельно кум - не сват В Украине больше невозможно зарегистрировать небезопасное ГБО, - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 3401
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Придумали очередную "кормушку", за взятки поставят все что угодно!
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Это- Золотое Дно! Залежи золота. В принципе, как и любая сертификация. Понятно, если она в Правильных и Своих Мягких Лапках! В Украине больше невозможно зарегистрировать небезопасное ГБО, - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 6484
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Идея правильная, но вот в наших реалиях мне думается, что:

1. Безопаснее не станет
2. Дороже станет
3. Мусора опять будут брать взятки и заробатывать.
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Стоимость государственной экспертизы 200грн. стоимость частной сертификации 2500грн., совсем не похоже на коррупционную схему? Платить всем нам. А ролик заказная "джинса". А вот 500 испытательным лабораториям Главный Сервисный Центр МВД разрешения не дает - "совпадение? Не думаю"
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Схема "площадок Яценко" подразумевает исскуственно созданную двух - этапность процедуры получения разрешительной документации, где в середине схемы коммерческая структура, которая берет на себя львиную долю прибыли с цены оказанной услуги. Таким образом увеличивается цена на конечную услугу для владельцев авто
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Гончарку шо родственника туда пристроил шоли? Правельно кум - не сват В Украине больше невозможно зарегистрировать небезопасное ГБО, - президент Ассоциации "Безопасность эксплуатации транспорта" Гончарук - Цензор.НЕТ 3401
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Это- Золотое Дно! Залежи золота. В принципе, как и любая сертификация. Понятно, если она в Правильных и Своих Мягких Лапках!
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Давно пора это сделать. ГБО несет в себе потенциальную опасность окружающим.
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Потенциальную опасность для окружающих несут бухие ушлепки и дятлы превышающие скорость особенно в населенных пунктах
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Бюлетень в руках 73% дегенератов несет еще большую потенциальную опасность.
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«Дай дурням волю, заведуть в неволю.» (с)
Мабуть цей меседж наших далеких пращурів недаремний.
Шото знали про 21.04.2019 ....
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Зимой на пожарах погибает 6 человек В ДЕНЬ, летом ровно столько же тонет. По вине ГБО в 2018 было 6 возгораний автомобилей.
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потенциальную опасность окружающим "несут" идиоты нЭпуганые...
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Придумали очередную "кормушку", за взятки поставят все что угодно!
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А що, невже у новинах, ми тільки те й чуємо : «Сіводні опять всарвалісь пятнадцать автомобілєй с ГБО! Погібло 100500 нєвінних людєй !!!»?
А може це просто розподіл непильних кормушок?
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а сообщения о недоедающих чиновниках тебя не беспокоят?
да они ночи не спят все о народе думают....
нет чтоб подсказать еще пару способов заработать на лохах
так только критиковать гаразды
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минус 2,5 тис грн з кармана громадян, плюс 2,5 тис.грн. "розумним дядям"
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Нужно что бы народ переходил на бенз. Беня конечно не причем.
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согласен нужно..., "уже действуют более 500 специальных лабораторий, где работают сертифицированные специалисты...." - но вот такое маленькое но ...- а где вы набрали - кто , столько грамотных "специалистов" по ГБО..., где учили - сколько потрачено, кто учил...- исходя из этого : протолкнули "КОРМУШКУ " для определенных ЛИЦ.... Забашляешь деньги - теперь намного больше, и едь...- можешь и "взорваться"...
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А топливные баки будут проверять? Например, на фурах они есть по 850 литров ДТ, а на джипах по 100 литров А-95!!!
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Скоро введут экспертизу газовой плиты и газового баллона, а про газовый котёл - так это минимум в лабораторию НАСА....
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То же оборудование, что и ставили раньше, будут ставить и сейчас. Только теперь разводить народ "на сертификацию". Начнут затягивать с этой самой "сертификацией", предлагать за деньги ускорить вопрос. В Киеве, например, даже распломбировать/запломбировать счетчик холодной/гарячей воды целая проблема без "ускорения", потому что выполнять эту работу имеют право только "сертифицированные спецы", которые все время заняты. В общем, это не забота о пересичных громадянах, а очередной тупой развод на деньги. Знают, что народ хочет сэкономить на топливе и ставит ГБО, жирная кормуха получается, надо под себя пригрести.
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