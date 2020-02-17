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 Политика Украины, Общество
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Все про:больница (643) зарплата (2019) здравоохранение (273) врачи (661)

 В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума. ДОКУМЕНТ

В одной из городских больниц Кривого Рога медиков предупредили о том, что с 1 апреля больница переходит на новый метод финансирования и вместо городского бюджета, средства будет выделять Национальная служба здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Соответствующий документ опубликовал бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик.

В нем говорится, что медиков первой Криворожской городской больницы предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля - вплоть до минимальной. В связи с этим всем желающим сообщили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение.

В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3176195
 
   
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Так и нада, нехер было голосовать за владимира зеленских!!!
В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума - Цензор.НЕТ 1156

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Порошенко зебилам в штаны срет и ночью вторую платежку подбрасывает В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума - Цензор.НЕТ 1724
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Хер там. Зебил тем и прекрасен что у него полностью отсутствует причинно-следственная связь
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Так и нада, нехер было голосовать за владимира зеленских!!!
В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума - Цензор.НЕТ 1156

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Хер там. Зебил тем и прекрасен что у него полностью отсутствует причинно-следственная связь
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Зебилам стыдно за свой выбор и они на местных выборах будут голосовать не за слуг? Или у дебилов совсем мозгов нет?
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почти нет. отсутствуют очень важные отделы. под жёстким руководством они способны относительно нормально существовать. поэтому рабочая скотинка с них ничего, но когда нужно принять самостоятельное решение...
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помнится, учителя и врачи хором и истеря - орали весной за вислюка оманського.. как в ФБ, так и в реале.
Ждали, наверное, с нетерпением 4000 баксов зп))
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Выдавайте врачам зарплату сериалами : *Сватами *и *95- м кварталом*.
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Нет. Там телевизор вложил всего одну мысль - Только не Порошенко. Доказано эмперически путем общения с упоротыми.
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а не потрошенко с амерской ***** это все начал не??
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Порошенко зебилам в штаны срет и ночью вторую платежку подбрасывает
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не. это, похоже, из мертвечуковских налугандонцев. В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума - Цензор.НЕТ 5043
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОНАВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин ПРИКАЗАЛ ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители ,
всемыпрэ3эдэнты
и рагули-завистники.
.
.///////.//.././
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а не потрошенко ли все это начал!?
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ага. с того, что брата съел. яркий пример отсутствия пр.-сл. связи.
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Испражнился тебе в черепную коробку? Думаю это не он был.
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Нічого нового. "Бий свого, щоб чужі боялися" - всім відоме з дитинства. Тим більше, що свої потерплять. Здобули?
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Они все, как один, готовы потерпеть ради успехов своего земляка и возможности смотреть Сватов!
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В других областях людей заставляют под страхом увольнения писать заявления,что они добровольно отказываются от начислений за выслугу лет,ночных,вредность и других надбавок.
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Ну вам же Супрун не понравилась, говорили зебилы, что она бесполезная воровка. Что с вас взять, вы же зебилы. В прошлом просто дибилы. Теперь впитывайте эту срань, в месте с потными потугами хама радуцого и радуйтесь низкой зп. мудилы.
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а не она ли начала эту самую "реформу"?
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Вот о чем, я и говорю. Следить нужно было, читать и искать правду. Она начала реформу на подобии канадской, а не сша. Почитайте про нее, не поленитесь.
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реформу оплаты из центра? В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума - Цензор.НЕТ 6770 ой, яке тупеньке...
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Ты безмозглое? Четвертый раз одно и то же воткнул! Иди помочись в подъезде ЗЕбилоид
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более характерны то стадо безмозговвья, что лайкнуло shamony ... у них Супруг и Порох моСх украл))
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Дід Микола@malitskiy_3 ч

А знаєш у чому твоя проблема, народе?
Ні, не в тому, що ти їх обрав!
Ну "розвели" тебе як "лоха". Буває.
Твоя найбільша проблема у тому, що ти не бажаєш робити висновків.
Не бажаєш усвідомити і визнати власну провину.
Тому тебе "розведуть" знову!
Як лоха!!!
Бо лох не мамонт...
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А взвоют не врачи, у них как раз все норм было и будет.
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как часто заголовок не отражает содержание) они будут получать две зарплаты - минимальную государственную и от фонда здравоохранения
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А еще заголовок не отражает реальность.
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Процитируйте ваше утверждение о двух зарплатах текстом из статьи.
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можете в больницу больше не идти, молитвы и травы или сразу на кладбище.
Медицина декоммунизирована, от короны уже 1000 как минимум в Украине умерли, спасибо Соросу за наше счастливое детство.
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Реформа супрун по уничтожению государственной медицины продолжается! в этом и была цель причем задача сделать так чтобы медицину уничтожили и никто не был бы виноват потому что по конституции уничтожать запрещено и за это предусматривается ответственость! а если сделать чтобы больницы врачи разгонялись незнамо кем, то типа и медицины нет и никто не виноват!! так что скоро все будем лечиться травками ну а те у кого есть деньги поедут в европу!!
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Ти, лумпачьок, ще через десять років нагадаєш нам про Супрун яка знищила медицину)))
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и нагадаю! а что правда в глаза колет?!!
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Це Супрун тобі дурнику у одне місце колет)))
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она начала а команда ЗЕ подхватила! что поделать что исторически так сложилось что реформу по уничтожению Украинской медицины назвали имени Супрун! я просто пользуюсь устоявшейся терминологией! тебы же не коробит от первого закона НЬЮТОНА хотя Ньютона уже лет 300 наверно нет!!
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Чого ж бубочки підхопили як коронавірус? бубочка по відміняв багато чого що при пороху прийняли а медреформу чомусь продовжують)) Мене не "коробит" не від Супрун не від законів Ньютона, мене нудить від таких як ти, невігласів...
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а я откуда знаю чего БУБОЧКА на выборах рассказывал какое гавно эта реформа имени СУПРУН, а как стал президентом то по факту на деле продолжил эту реформу место того чтобы так сказать убрать ГАВНО, про которое рассказывал во время выборов! НАВЕРНО БУБОЧКО ОЧЕНЬ ВЫСОКОМОРАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ ТО ЧТО ОБЕЩАЛ!!
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А ты какими услугами пользуешься в государственной медицине, патологоанатом?
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лично я за справками разными туда хожу и за больничными листами! а мой батя пенсионер ходит туда со своими болячками со всеми что у него есть!!
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А зачем тебе в дурдоме еще какие то справки? Это коррупция!
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веришь не нужны бы были эти долбанные справки не ходил бы! они же не мне нужны они нужны разным таким умным как ты!!
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Та, ясно... Порошенко и Супрун снова виноваты. Ты из дурки строчишь, болезный? В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму - Цензор.НЕТ 5180
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а кто виноват?! кто начал закрывать больницы? марсиане?! с 2015 по 2018 был виноват ПЕТЯ и СУПРУН! а счас виноват ЗЕ и кто там место супрун!!
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Так дурки тоже в концессию сдавать собираются.
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Зе команда докерувалась




tZE inform

@tZEinform

Депутатам от "Слуги народа" сообщили что доплаты за февраль скорее всего не будет. Кризис власти приобретает глобальные масштабы
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и правильно-скока можно шиковать на одну зарплату, пока гроши гоняюце за пациентами, там малюська и прочие бедолаги ежедневно недоедают, недопивают, получая малюсенькие премии, як карандаш у малюськи, а клятые врачи жируют на горбу у цего трудового народа
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Я більш, ніж впевнений, що ці медики за Зе голосували.
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Медики Кривого Рогу? Ніколи не повірю! В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму - Цензор.НЕТ 3823
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Та ні! Медики Кривого Рогу могли тілька за Порошенко проголосувати, вони ж бачили який клоун блазень рветься до влади і розуміли що їх в першу чергу пограбують. Вот їм зекоманда і мстить!!
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черт.. на Олену - дело заведут.. за разглашение особо важной государственной тайны о вислюке оманськом))
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помнится, учителя и врачи Кривбасса, хором и истеря, с выпученными глазами - орали весной за вислюка оманського.. как в ФБ, так и в реале.
Ждали, наверное, с нетерпением 4000 баксов зп))
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2/3 так называевых "больниц и поликлиник" нужно было бы вообще закрыть, всех уволить от уборщицы до заведующих, а имущество выставить на торги, причем на здоровье нации отразится это только положительно, ибо принцип "не навреди" куда более эффективнее "подсоби"!
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А лікарі поїдуть працювати в інші країни. В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму - Цензор.НЕТ 3924
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такие "лекари" нахер никому не здались, ибо лечить все равно не умеют!
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По крайней мере, они лучше, чем у вас запоребриком В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму - Цензор.НЕТ 1094
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я живу не "за поребриком", а за кордоном! к врачам не хожу, по больницам не шастаю!
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Естественно мэр Кривого Рога Вилкул Ю., не станет доплачивать с городского бюджета медикам больницы - ЕСТЬ причина отказа. А ВОТ друзьям сына Вилкула С. - бывшим нар. дятлопутатам Гальченку, Павлову с городского бюджета нашли деньги на зарплату ОФОРМИВ их своими бестолковыми советниками.
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В нем говорится, что медиков первой Криворожской городской больницы предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля - вплоть до минимальной. В связи с этим всем желающим сообщили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение. Источник: https://censor.net.ua/n3176195

Ура, Зе покращення дочекались В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму - Цензор.НЕТ 9494 Наступні вчителі - будуть свої 4 000 $ отримувати раз у 5 років В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму - Цензор.НЕТ 1537
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А посланцы от Зе - Ленки из инспекций по школам уже вернулись ? Отчет гражданам предоставят ?
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Реформа правильная. Главврачиху эту давно пора под зад!
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Если откуда и должен начть ощущаться результат " реформ зеленского", так это именно с Кривого рога! С покращанням вас, криворожане!))
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Ну а где деньги брать. На всех же не хватает
зарплата міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької за грудень 94,988 тис. грн
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Прекрасная новость. По-моему, в Кр.Роге 92% было за Наркомана...
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Вже не всі зізнаються.
"Долбо... на марші. Кореш повідомив. У вівторок підприємці з Кривого Рогу їдуть на мітинг під ВР. Мітингуватимуть проти закону фіскалізаторов 1210. На питання: так ти ж за нього голосував ", кореш розлютився і відповів: "Не починай знову про політику ".@rozovoleh
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Ну хоть якесь покращення воно розпочало зі свого рідного міста!
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Ну це ж не вчителі, а лікарям ніхто нічого не обіцяв.
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Кривий Ріг заслужив набагато більше лайна...
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На очереди - педагоги! Ну, этим будет легче перенести снижение - как ни как, за 4000$ жирок запасли... В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму - Цензор.НЕТ 446
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Нет, ну 3000 $ зарплата у педагога это еще терпимо
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Рекомендую всем. Если врачи разбегутся, и денег не будет на лечение.
https://pics.meshok.net/pics/92592657.jpg?6
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Результати голосування на одному з округів Кривого
ТВО № 37 За Зеленського 90,79%

В одній з лікарень Кривого Рогу медикам скорочують зарплати до мінімуму - Цензор.НЕТ 733
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27% цих медиків мені шкода, інші 73% цього, мабуть, заслужили... Хоча в "президентському" місті та ще й з депутатом-Юзіком процентне співвідношення може бути інше
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