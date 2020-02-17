 В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
Соответствующий документ опубликовал бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик.
В нем говорится, что медиков первой Криворожской городской больницы предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля - вплоть до минимальной. В связи с этим всем желающим сообщили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение.
Ждали, наверное, с нетерпением 4000 баксов зп))
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Что ?.
ПОНАВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин ПРИКАЗАЛ ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители ,
всемыпрэ3эдэнты
и рагули-завистники.
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.///////.//.././
Дід Микола@malitskiy_3 ч
А знаєш у чому твоя проблема, народе?
Ні, не в тому, що ти їх обрав!
Ну "розвели" тебе як "лоха". Буває.
Твоя найбільша проблема у тому, що ти не бажаєш робити висновків.
Не бажаєш усвідомити і визнати власну провину.
Тому тебе "розведуть" знову!
Як лоха!!!
Бо лох не мамонт...
Медицина декоммунизирована, от короны уже 1000 как минимум в Украине умерли, спасибо Соросу за наше счастливое детство.
tZE inform
@tZEinform
Депутатам от "Слуги народа" сообщили что доплаты за февраль скорее всего не будет. Кризис власти приобретает глобальные масштабы
Ждали, наверное, с нетерпением 4000 баксов зп))
Ура, Зе покращення дочекались Наступні вчителі - будуть свої 4 000 $ отримувати раз у 5 років
зарплата міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької за грудень 94,988 тис. грн
"Долбо... на марші. Кореш повідомив. У вівторок підприємці з Кривого Рогу їдуть на мітинг під ВР. Мітингуватимуть проти закону фіскалізаторов 1210. На питання: так ти ж за нього голосував ", кореш розлютився і відповів: "Не починай знову про політику ".@rozovoleh
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