 В одной из больниц Кривого Рога медикам сокращают зарплаты до минимума. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Соответствующий документ опубликовал бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик.

В нем говорится, что медиков первой Криворожской городской больницы предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля - вплоть до минимальной. В связи с этим всем желающим сообщили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение.

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