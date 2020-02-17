Мэра Светлодарска Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме..."

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Решение отправить Брехунца под домашний арест принял Краматорский городской суд.
"Напомним, в мае 2014 Светлодарский городской глава внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР"", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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Брехунца подозревают в в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.
Если его вина будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
(моя бабуничка так радио называли))))))
Яка тирса мала бути у голові батьків, щоб із прізвищем Ракоїд дати дитині ім'я, котре закінчується на "с"?
(та й прізвище Фесюн... принаймні для радіо/ТВ якось не той...)
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Його прізвище дозволяє працювати на СН.
А де живе бобер? -
А двірник мені: - Не стій в пилу,
Відкладемо розмову.
Не відриваючись від гри,
Граючи в доміно,
Сусід сміється: - Де бобри?!
Їх не зустрічав давно.
Скажіть, будьте ласкаві,
Скажіть, де живуть бобри?(А.Барто)
https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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Хоч греблю гати,
Чуть голос їх слів
Куди не піди.
На вибори йде
Політик брехун,
Він лад наведе
Клянеться крикун.
Щоб краще жилось
Вам друзі мої
Віддам щоб збулось
Всі сили свої,
Обрали його
Й він вже депутат
Та й ще до того
Партійний солдат.(с)
Та його за одну фамілію потрібно підвісити за яйця.
Не совсем в тему, но о фамилиях.......у нас соседи с фамилией Fiecker☹️=>они когда заселились в соседний дом, пришли к нам по «обычаю» представиться: здрасьте. Мы ваши новые соседи - семья Fiecker........
За почти два года - привыкли......🙂
Це ж треба як фамілія співпадає з діями цього ватніка