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Все про:сепаратизм (11208) домашний арест (71) Светлодарск (8)

 Мэра Светлодарска Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме

По версии следствия, Анатолий Брехунец в мае 2014 года предоставил читальные залы местной библиотеки для проведения незаконного "референдума" о "суверенности ДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Решение отправить Брехунца под домашний арест принял Краматорский городской суд.

"Напомним, в мае 2014 Светлодарский городской глава внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР"", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Брехунца подозревают в в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Если его вина будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3176193
 
 
 Топ комментарии
 
какая громкая у него фамилия: Брехунец Мэра Светлодарская Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме - Цензор.НЕТ 1623
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ну надо же какая у сепара хорошая фамилия
(моя бабуничка так радио называли))))))
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Мэра Светлодарская Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме
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Його прізвище дозволяє працювати на СН.
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ну надо же какая у сепара хорошая фамилия
(моя бабуничка так радио называли))))))
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Пам'ятаю, у 90-х на радіо працювали диктори з епічними іменами/прізвищами Борис Ракоїд та Сергій Фесюн. Покійна бабуся постійно приколювалася над ними, особливо над першим.
Яка тирса мала бути у голові батьків, щоб із прізвищем Ракоїд дати дитині ім'я, котре закінчується на "с"? Мэра Светлодарска Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме - Цензор.НЕТ 1724
(та й прізвище Фесюн... принаймні для радіо/ТВ якось не той...)
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Мэра Светлодарская Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме
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Його прізвище дозволяє працювати на СН.
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У него небыло выбора, если бы он потдержал бандер его бы кинули на подвал, а так он как и нелли штепо - свой человек и в паспорте у него не написано ватник, сепар или террорист. И ваще нада любить каждого украинца
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А людей не насторожило когда они с такой фамилией выбирали ? ))
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Брехунець був серед своїх брехунів (брехунець менше зло, ніж брехун )
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Напомнило американский фильм. Как один,кажется афганец приехал с матерью в США по лотерее. А его арабская фамилия звучала на английском как в попудам )) - Таможенник посоветовал ее сменить.
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У афганців нема арабських прізвищ. Там живуть узбеки, туркмени, пуштуни і трохи пакистанців.
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Ви мені сказати б не могли:
А де живе бобер? -
А двірник мені: - Не стій в пилу,
Відкладемо розмову.

Не відриваючись від гри,
Граючи в доміно,
Сусід сміється: - Де бобри?!
Їх не зустрічав давно.

Скажіть, будьте ласкаві,
Скажіть, де живуть бобри?(А.Барто)
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Ясно. шо правда вслед за ним по пятам ходит
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О! Так по цій статті половину сивохоподібних СН до зали суду можна запроторить і майже весь ЗАЖОП Мэра Светлодарска Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме - Цензор.НЕТ 1127
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У нас брехунів
Хоч греблю гати,
Чуть голос їх слів
Куди не піди.

На вибори йде
Політик брехун,
Він лад наведе
Клянеться крикун.

Щоб краще жилось
Вам друзі мої
Віддам щоб збулось
Всі сили свої,

Обрали його
Й він вже депутат
Та й ще до того
Партійний солдат.(с)
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Мэра Светлодарска Брехунца отправили под домашний арест, его подозревают в сепаратизме..."

Та його за одну фамілію потрібно підвісити за яйця.
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Ну и фамилия........🙁
Не совсем в тему, но о фамилиях.......у нас соседи с фамилией Fiecker☹️=>они когда заселились в соседний дом, пришли к нам по «обычаю» представиться: здрасьте. Мы ваши новые соседи - семья Fiecker........
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У нас с мужем сначала челюсть отвисла, а потом еле задерживались чтобы не смеяться.......🙁
За почти два года - привыкли......🙂
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Забыла написать: это как на английском f#ck, только в немецком варианте вместо u(#) i(!) и окончание en.......
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Видать кому то зеленому должность срочно понадобилась, до этого его сепаратизм никому не мешал...
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Люди , ну вот скажите КАК , ну КАК с такой фамилией можно стать МЭРОМ ??? хренею с вас ((( ЕВРЕИ берут украинские фамилии и то их ФИЗИОНОМИИ выдают , а тут (((((
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Как, как. Хоч один чиновник с правдивой фамилией. Остальные - под разными, но по сути "брехунцы".
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((((( ну тогда Украине конец ((((( если ДАЖЕ с такой фамилией выбирают в МЭРА , мы РЕАЛЬНЫЕ бараны (((((
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Скажіть будь ласка,це дійсно якийсь блдцкій цирк з кловунами,брехунцями,кацапами,бововною,просто відверто ********* на все горище,чи хтось тупо приколюється?
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От 5 до 10 лет! А почему тогда нэлька штэпель не отсидела этот срок? и гепа с допой?
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......а давайте его в следующий раз выберем в ПРЕЗИДЕНТЫ , хай нам будет ГРЕЦЬ !!! пускай МИР с нас ОБОССЫТЬСЯ в третий РАЗ !!!)))))
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По версии следствия, Анатолий Брехунец в мае 2014 года предоставил читальные залы местной библиотеки для проведения незаконного "референдума" о "суверенности ДНР". Источник: https://censor.net.ua/n3176193

Це ж треба як фамілія співпадає з діями цього ватніка
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А в перекладі на нашу мову, його прізвище *********. Вибачайте за мою французьку.
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а чого так довго розчехлялись? блискавична реакція від 2014 року?
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