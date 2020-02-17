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 Эвакуируемые из Ухани иностранцы будут 14 дней находиться на обсервации в Украине, - Минздрав

Эвакуируемые вместе с 49 украинцами из Уханя 25 иностранных граждан будут на протяжении 14 дней находиться на обсервации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", - сказал он.

"Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что во время эвакуации украинцев из Ухани в самолет возьмут и граждан Аргентины.

Позже Аргентина поблагодарила Украину за помощь в эвакуации своих граждан из Ухани.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Людей с симптомами коронавируса не допустят на борт самолета, эвакуирующего украинцев из Ухани, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3176189
 
 
 Топ комментарии
 
нехрен нам сточные воды корововирусами заражать.
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На обсервации. Две недели. Люди, непривычные к замкнутому пространству. Виктору Ляшко- настоятельно рекомендую подготовить точку с реализацией пива и водки. Бо там, в итоге- бунт вспыхнет. Особенно, если к исходу первой недели не будет выявлен ни единый вирусоноситель или больной, то обсервация превратится в обсерацию. Это вам говорит человек, который полжизни провёл в замкнутом пространстве.
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И все таки, почему не огласить место? Или вы думаете, что на ваши дома с дронов заразу аэрозолями не распылят, если заражение в населенном пункте все - таки произойдет ?
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Боятся, чтобы не бастовали соседи. Никто не хочет рисковать
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да грузите полный самолет, одним больше, одним меньше. Дебилы бл@
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отгоните самолёт на дальнюю стоянку, и нехай в нём всей толпой 14 дней обсервируюца.
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нехрен нам сточные воды корововирусами заражать.
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к охране, поварам и домработницам?
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То не хотят забирать, то всех убогих и заразных в свой дом тащат. Если украинцы не заражены повезет с другими.
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Судя по всему рядом с каким-то НП, в доступном и людном месте.. Преступная халатность!
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Україну слуги урода перетворили на ВІДСТІЙНИК ...
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На обсервации. Две недели. Люди, непривычные к замкнутому пространству. Виктору Ляшко- настоятельно рекомендую подготовить точку с реализацией пива и водки. Бо там, в итоге- бунт вспыхнет. Особенно, если к исходу первой недели не будет выявлен ни единый вирусоноситель или больной, то обсервация превратится в обсерацию. Это вам говорит человек, который полжизни провёл в замкнутом пространстве.
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Но тут врачами была выдумана мера,
Чтоб в страшных муках всем нам не усраться,
Определили нас в одну из обсерваций.
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Всё по накатанному - обсервация, изоляция, концлагерь, газовая камера (расстрел), крематорий, удобрение, поле, новый урожай!
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главное, для профилактики и недопущения коронавируса, надо сначала обкурить подозреваемых местными парниковыми гасами, которых коронавирус боится, як чесотки
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Тогда летчиков и стюардес, весь обслуживающих персонал должен быть тоже там безвылазно заперт и не две, а три недели (вдруг кто заразится уже позже прилета)!
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Чтоб с карантином ниибацца,
Мы всех отправим в обсервацца.
А если вирус заражацца,
Мы максимум что увольняцца.

Ваш Минздрав и СНБО.
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