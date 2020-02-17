 Эвакуируемые из Ухани иностранцы будут 14 дней находиться на обсервации в Украине, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
"В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", - сказал он.
"Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", - добавил Ляшко.
Напомним, ранее сообщалось, что во время эвакуации украинцев из Ухани в самолет возьмут и граждан Аргентины.
Позже Аргентина поблагодарила Украину за помощь в эвакуации своих граждан из Ухани.
Чтоб в страшных муках всем нам не усраться,
Определили нас в одну из обсерваций.
Мы всех отправим в обсервацца.
А если вирус заражацца,
Мы максимум что увольняцца.
Ваш Минздрав и СНБО.