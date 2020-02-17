 Украина не согласится признать виновным в сбивании самолета МАУ "какого-то солдата", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"Я позавчера встречался с министром иностранных дел Ирана, во время этой встречи мы требовали справедливого и честного расследования. Мы не согласимся признать (виновным) какого-то солдата, который сбил (самолет), мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей", - сказал он.
Он акцентировал, что МИД и правительство Украины активно работают над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь всех виновных за жертвы нашего народа к ответственности.
"Я понимаю, что ничем нельзя отплатить за жизнь ваших родных. Единственное, что мы можем сделать - требовать справедливую компенсацию. Я уверен, что мы сможем доложить вам об этом", - подчеркнул Пристайко.
Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Все знают , что виноват какой-то хоккеист !
А мы, зато, одним выстрелом двух зайцев: во-первых Иран с его нефтью подальше от мирового рынка отодвинуть, ну и по-ходу оманскому яички пощупать......
такая вот история, мне вырисовывается......
Хорошим подтверждением является опубликованный текст переговоров пилота иранского самолета, который при заходе на посадку видел вспышку от ракеты, поразившей самолет МАУ.
Если боевые расчеты ПВО Ирана ожидали атаку американцев на Тегеран, то почему они поразили цель УДАЛЯВШУЮСЯ от города, а приближавшуюся к городу в то же самое время - пропустили.
Не говоря уже о том, что предполагаемая крылатая ракета летит на гораздо более низкой высоте (100-200 метров), то украинский "Боинг" успел набрать высоту 2400 м.
Иранская сторона выбрала для этой чудовищной провокации самолет принадлежащий САМОЙ БЕЗВРЕДНОЙ из стран, чьи самолеты летают в Тегеран.
В результате предполагаемая в тогда война между Ираном и США не началась, а Московия наглядно показала Бубочке, что может сделать с ним и его семьей, не считаясь с жертвами...