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 Украина не согласится признать виновным в сбивании самолета МАУ "какого-то солдата", - Пристайко

Украина требует от иранской стороны раскрытия всех обстоятельств катастрофы украинского самолета в небе Тегерана и не согласится признать виновным в этой трагедии только какого-то рядового военного.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Я позавчера встречался с министром иностранных дел Ирана, во время этой встречи мы требовали справедливого и честного расследования. Мы не согласимся признать (виновным) какого-то солдата, который сбил (самолет), мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей", - сказал он.

Он акцентировал, что МИД и правительство Украины активно работают над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь всех виновных за жертвы нашего народа к ответственности.

"Я понимаю, что ничем нельзя отплатить за жизнь ваших родных. Единственное, что мы можем сделать - требовать справедливую компенсацию. Я уверен, что мы сможем доложить вам об этом", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176182
 
 
 Топ комментарии
 
Як вона визнавала незбиття лайнеру так вона й несолдата визнає - аж бігом!
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ну требовать можно все что угодно...решать все равно аятоллам.сам бубчка ведь даже комиссию по расследованию согласно икао не создал.
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Гражданскую войну на Донбассе уже признал Ваш Зедебилоид- Осел Оманский. Скажет ему Ермак, так и признают что солдат самостоятельно без парашостанских наводчиков и советников сбыл самолёт. Такая судьба у Вас и Вашего Осла Оманского. Пусть посмотрит Путину в глаза и увидите в них, что виноват солдат, а не советники парашостанские. Ведь один нарид.
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Як вона визнавала незбиття лайнеру так вона й несолдата визнає - аж бігом!
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Точно.Як Лоліта "Мінськ" замутила,окупанта в Раду Європи втягнула,"Мюнхен" замовила-так і здаватиме Україну *******.
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ну требовать можно все что угодно...решать все равно аятоллам.сам бубчка ведь даже комиссию по расследованию согласно икао не создал.
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Ты кто такой? Зам.ермака? Так он ничего такого не говорил.
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А ти хто такий? аби розпитувати у інших хто вони такі, твій бубочка за дев'ять місяців вже стільки такого і не такого наговорив що вистачить на два президентські терміни...
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Причём тут солдат ???
Все знают , что виноват какой-то хоккеист !
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Гражданскую войну на Донбассе уже признал Ваш Зедебилоид- Осел Оманский. Скажет ему Ермак, так и признают что солдат самостоятельно без парашостанских наводчиков и советников сбыл самолёт. Такая судьба у Вас и Вашего Осла Оманского. Пусть посмотрит Путину в глаза и увидите в них, что виноват солдат, а не советники парашостанские. Ведь один нарид.
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посипалися думки експердів...особливо цікаві з америки..
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так Данилов же написал и всем рассказал, что ВСееЕ доказательства об Иране в СНБО были раньше ЦРУ...и не нуждаемся в поддержке, просто делали вид тюленей...а сейчас пастор Донбасса Данилов обоссался ехать в Иран, наговорил много...убьют за слово, это вам не киевские мусульмане...
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бубочка все порешает, он умный, да зэбилы?
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появляется "какой-то солдат" фсб, записывает в ракету координаты GPS и отправляет команду на пуск.... Ну улетела ракета! Сама! Почему? Ну вы же позавчера мокрой тряпкой клавиатуру протирали? Ну вот вам и результат!
А мы, зато, одним выстрелом двух зайцев: во-первых Иран с его нефтью подальше от мирового рынка отодвинуть, ну и по-ходу оманскому яички пощупать......
такая вот история, мне вырисовывается......
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Літак збив не солдат, а кацапський інструктор.
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весь мир прикидывется шлангом. все знают кто сбил и....... токо не иран там яйца ***** засветились
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Что бы не установило "следствие", украинский самолет сбили нарочно
Хорошим подтверждением является опубликованный текст переговоров пилота иранского самолета, который при заходе на посадку видел вспышку от ракеты, поразившей самолет МАУ.
Если боевые расчеты ПВО Ирана ожидали атаку американцев на Тегеран, то почему они поразили цель УДАЛЯВШУЮСЯ от города, а приближавшуюся к городу в то же самое время - пропустили.
Не говоря уже о том, что предполагаемая крылатая ракета летит на гораздо более низкой высоте (100-200 метров), то украинский "Боинг" успел набрать высоту 2400 м.
Иранская сторона выбрала для этой чудовищной провокации самолет принадлежащий САМОЙ БЕЗВРЕДНОЙ из стран, чьи самолеты летают в Тегеран.
В результате предполагаемая в тогда война между Ираном и США не началась, а Московия наглядно показала Бубочке, что может сделать с ним и его семьей, не считаясь с жертвами...
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Да ладно там "самой безвредной". Китайцы тоже так думали, когда тянули кабель в Крым и голосовали в ООН за кацапов. И где теперь китай с их амбициями?
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А как повлиять на Иран, если он даже Штаты не слушает?
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