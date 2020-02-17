 "Владимир Зеленский овладел непростым искусством говорить о войне, шутить и выглядеть достойно", - Мендель

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке, комментируя статью в DW под названием "Дебют Зеленського в Мюнхені: прийшов, побачив, розсмішив".

"Можно ли говорить о войне, шутить и при этом выглядеть достойно? Владимир Зеленский показал в Мюнхене, что овладел этим непростым искусством", - отметила Мендель.

Она подчеркнула, что "новый президент Украины впервые принял участие в престижной конференции по безопасности, к тому же, в условиях, о которых его предшественник Петр Порошенко в предыдущие годы мог только мечтать".

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"Организаторы предоставили Зеленскому один из лучших временных промежутков - примерно в полдень в субботу, 15 февраля. Зеленский получил в Мюнхене отдельную дискуссию по Украине, чего еще не было никогда. Для сравнения: Порошенко был участником обсуждений с другими лидерами тем Восточной Европы или коротко выступал один, но поздно вечером и нередко в опустевшем главном зале. В конце концов, дискуссию с Зеленским транслировал американский телеканал CNN, а вела ее известная ведущая Кристиан Аманпур", - подытожила Мендель.