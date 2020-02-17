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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4637) Мюнхен (139) Мендель (58)

 "Владимир Зеленский овладел непростым искусством говорить о войне, шутить и выглядеть достойно", - Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского считает, что глава Украины достойно выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке, комментируя статью в DW под названием "Дебют Зеленського в Мюнхені: прийшов, побачив, розсмішив".

"Можно ли говорить о войне, шутить и при этом выглядеть достойно? Владимир Зеленский показал в Мюнхене, что овладел этим непростым искусством", - отметила Мендель.

Она подчеркнула, что "новый президент Украины впервые принял участие в престижной конференции по безопасности, к тому же, в условиях, о которых его предшественник Петр Порошенко в предыдущие годы мог только мечтать".

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"Организаторы предоставили Зеленскому один из лучших временных промежутков - примерно в полдень в субботу, 15 февраля. Зеленский получил в Мюнхене отдельную дискуссию по Украине, чего еще не было никогда. Для сравнения: Порошенко был участником обсуждений с другими лидерами тем Восточной Европы или коротко выступал один, но поздно вечером и нередко в опустевшем главном зале. В конце концов, дискуссию с Зеленским транслировал американский телеканал CNN, а вела ее известная ведущая Кристиан Аманпур", - подытожила Мендель.

Владимир Зеленский овладел непростым искусством говорить о войне, шутить и выглядеть достойно, - Мендель 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176179
 
 
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Он думал, что там концерт 95 Квартала
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её любовник - заместитель главы офиса президента Тищенко
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Пустое ведро овладело непростым исскуством теребенькать несясь с горы)
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ЗЕ владеет так же совсем сложным искусством танцевать на костях и срать на могилы.
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Как можно этим овладеть,не умея мыслить.Это он сам о себе.
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Можно так шутя и Украину вернуть в прежнее московское стойло
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Застрял Виннипух в норе у Кролика и матерится: Ну что за ….твою мать, что за нора - всегда если застревал - то пузом, а теперь морду прихватило. Пятачок (сзади): Это, Винни, у тебя морда с перепоя опухла, нефиг жрать водяру в командировке.
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Мендель так и не овладела искусством не нести муйню.
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А коли він передавав вітання загиблим, то він теж жартував?
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Чия ідея спільне патрулювання кордонів? Якщо Зеленського, то він досконально оволодів мистецтвом зраджувати державні інгтереси.
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