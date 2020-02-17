 В последний день этого года первый этап админреформы будет завершен, - Шмыгаль

"В последний день этого года первый этап административно-территориальной реформы в Украине будет завершен. Все созданные объединенные территориальные громады (ОТГ) с 1 января 2021 года, которые будут называться просто громады, перейдут на прямые межбюджетные отношения. 25 октября будут выборы, где будут выбраны все депутаты и главы всех утвержденных громад. 25 июля ЦИК объявит начало избирательной кампании. К этому времени мы должны завершить все технические и технологические вещи по формированию перспективных планов ОТГ", - рассказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам вице-премьера, перспективные планы сформированы на основе математического моделирования и расчета идеального плана создания громад в Украине, но не везде идеальный план сопоставляется с ментальным восприятием людей, их желаниями и историческими предпосылками.

"Поэтому сегодня мы должны найти компромисс между идеальными расчетными планами и особенностями в регионах. Это сложно, потому что очень трудно отделить манипуляции местных политиков или финансово-промышленных групп от действительно исторических укладов, которые создавались сотнями лет между соседними громадами", - отметил он.

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Шмыгаль сообщил, что в настоящее время уже на 80% ситуации по перспективным планам стабилизированы, а по 20% еще есть точки напряжения, где громады по тем или иным причинам не хотят принимать предложенный вариант.

Кроме того, вице-премьер отметил, что также рассматривается вопрос дальнейших этапов существования громад.

"Во всем мире нет такого, чтобы создали ОТГ и забыли. Всегда существует механизм учета общественного мнения в том, как громадам меняться дальше. Эти вещи тоже нужно прописывать в законе. Надо, чтобы все знали, что если сегодня их по уважительным причинам объединяют, то в будущем они смогут отделиться. Если это будет невыносимо или будут другие какие-то нюансы. Это тоже элемент компромисса", - констатировал он.

Что касается ОТГ, которые уже сформированы за пределами перспективных планов, Шмыгаль отметил, что Европейская хартия местного самоуправления говорит о том, что власти должны давать шанс всем созданным громадам, в которых состоялись выборы и избраны председатели и органы управления.

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"Мы тоже рассматриваем такой подход. Будем вести разговор с теми громадами, которые создавались вне правил и декларировали, что они будут состоятельными, что наши отношения будут с ними как с состоятельными громадами. Далее их лидеры должны проявить высокие менеджерские качества, чтобы вывести такие общины на настоящий уровень состоятельности", - отметил он.

В то же время, вице-премьер добавил, что если они этого сделать не смогут, то лидеры громад и сами громады будут принимать решения об укрупнении.