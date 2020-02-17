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Все про:драка (1787) Луганщина (4278) Нацполиция (10928) Северодонецк (247)

 В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета, оба получил телесные повреждения, - полиция

В г. Северодонецк полиция начала расследование потасовки, которая состоялась между мужчинами возле Северодонецкого городского совета.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области в Facebook.

В воскресенье, перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия.

Видео этого события были выложены в социальных сетях.

Отмечается, что после потасовки оба мужчины обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений.

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По обоим сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

В рамках открытых уголовных производств проводятся следственные действия.

В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета, оба получил телесные повреждения, - полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176175
 
 
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Депутаны даже в воскресенье, без выходных, сражаются за свою страну кормушку.
ЗЫ: Так кто победил-то? Депутан или помошник депутана?? Интрига...
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