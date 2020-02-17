 В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета, оба получил телесные повреждения, - полиция

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области в Facebook.

В воскресенье, перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия.

Видео этого события были выложены в социальных сетях.

Отмечается, что после потасовки оба мужчины обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений.

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По обоим сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

В рамках открытых уголовных производств проводятся следственные действия.