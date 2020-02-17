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Все про:армия (7643) Минобороны (6289) устав (33)

 Воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!" закрепят отдельным приказом, - Минобороны

Министерство обороны Украины отмечает, что утратившим силу Законом Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины" никоим образом не отменяет воинское приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В связи с принятием Верховной Радой Украины Закона Украины "О признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины", Министерство обороны Украины дает разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование об отмене в украинской армии воинского приветствия "Слава Украине!" - "Героям слава!" - говорится в сообщении.

Как только эта отмена вступит в силу, Министерство обороны издаст приказ, которым будут определены:
- строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
- строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
- порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;
- место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
- обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия "Слава Украине!" и ответа на него "Героям слава!".

Напомним, 5 февраля Верховная Рада признала утратившим силу закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3176172
 
 
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Серпом по одному месту для Зебила и его партийцам Воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!" закрепят отдельным приказом, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8326 https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
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Серпом по одному месту для Зебила и его партийцам https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
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Насправді окремий наказ на порядок нижчий за статусом від закону. Відмінити закон може лише парламент. А відмінити наказ може навіть начальник Генштабу.
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От тілько потерпілі сцикуни як не віталися, так і не будуть.
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Шо??? Опять???
Єто-же вже було при Чекушкіне..... (Півторакє)
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Не переживай за меня.... Кацапчик??? Удобно-обзывай)))) Твое право...... Просто я воевал за Украину- а ты???
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Конституція - Основний закон, дія якого розповсюджується на ВСІХ громадян України. Який стосунок мають до привітання ЗСУ люди, що там не служать?...
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Есть " Просто Устав Внутренней, Строевой, Гарнизонно-Караульной и т.д....." Служб. Внесите изменения и их придерживайтесь............
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Вот только этого не надо.Потому шо к чему прикасается наша влада преврвщается сами знаете во что.
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Я зебилью не верю -ни слова правды из их помойной глодки еще не выходило до сих пор...
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