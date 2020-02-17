 Зарплата в 2020 году будет расти такими же темпами, как и в прошлом, - замминистра экономики Николайчук

Об этом во время презентации стратегии экономического роста сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Относительно заработной платы в реальном выражении, то есть скорректированной на уровень инфляции, ее темпы (роста - ред.) будут сохраняться на прошлогоднем уровне. В 2019 году темпы роста реальной заработной платы были 9,8%. Рост где-то примерно в 8-9% мы видим и на этот год ", - сказал Николайчук.
Как сообщалось, за 11 месяцев 2019 года заработная плата в Украине в реальном измерении была на 9,6% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Фактически, по словам министра экономики Тимофея Милованова, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук. ИНФОГРАФИКА
за первые 6 месяцев (при Порохе) средняя зп выросла на 1560 грн - с 9223 до 10971 грн
за сл.6 месяцев при вислюке оманском - упала на 300 грн - с 10971 до 10679 грн..
Небольшой и кратковременный взлет в декабре - ен в счет: многие получили 13-е зп и годовые премии.
С показателем зп за январь 2020 - держстат оттягивает: слишком уж там данные красноречивые об "успехах" зеленой плесени...
И снова милованов и слуги урода - хвалятся успехами Пороха-Гройсмана:
зарплата росла ПЕРВЫЕ 6 месяцев 2019 года..
А во втором полугодии 2019 года - зп ПАДАЛА)
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
Верю.