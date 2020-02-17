 Зарплата в 2020 году будет расти такими же темпами, как и в прошлом, - замминистра экономики Николайчук

Об этом во время презентации стратегии экономического роста сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Относительно заработной платы в реальном выражении, то есть скорректированной на уровень инфляции, ее темпы (роста - ред.) будут сохраняться на прошлогоднем уровне. В 2019 году темпы роста реальной заработной платы были 9,8%. Рост где-то примерно в 8-9% мы видим и на этот год ", - сказал Николайчук.

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Как сообщалось, за 11 месяцев 2019 года заработная плата в Украине в реальном измерении была на 9,6% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Фактически, по словам министра экономики Тимофея Милованова, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.

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