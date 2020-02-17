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 Экономика, Общество
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Все про:зарплата (2019) Минэкономразвития (521) Николайчук (6)

 Зарплата в 2020 году будет расти такими же темпами, как и в прошлом, - замминистра экономики Николайчук

В 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

Об этом во время презентации стратегии экономического роста сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Относительно заработной платы в реальном выражении, то есть скорректированной на уровень инфляции, ее темпы (роста - ред.) будут сохраняться на прошлогоднем уровне. В 2019 году темпы роста реальной заработной платы были 9,8%. Рост где-то примерно в 8-9% мы видим и на этот год ", - сказал Николайчук.

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Как сообщалось, за 11 месяцев 2019 года заработная плата в Украине в реальном измерении была на 9,6% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Фактически, по словам министра экономики Тимофея Милованова, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3176163
 
 
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То есть относительно цен расти вообще не будет
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То есть относительно цен расти вообще не будет
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нее, это они намекают об отрицательном росте при вислюке оманском:
за первые 6 месяцев (при Порохе) средняя зп выросла на 1560 грн - с 9223 до 10971 грн
за сл.6 месяцев при вислюке оманском - упала на 300 грн - с 10971 до 10679 грн..
Небольшой и кратковременный взлет в декабре - ен в счет: многие получили 13-е зп и годовые премии.
С показателем зп за январь 2020 - держстат оттягивает: слишком уж там данные красноречивые об "успехах" зеленой плесени...
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п.с. за 11 месяцев 2019 года заработная плата в Украине в реальном измерении была на 9,6% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Фактически, по словам министра экономики Тимофея Милованова, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.

И снова милованов и слуги урода - хвалятся успехами Пороха-Гройсмана:
зарплата росла ПЕРВЫЕ 6 месяцев 2019 года..
А во втором полугодии 2019 года - зп ПАДАЛА)
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
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Экономика падает, зарплата растёт, какой то нонсенс...
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а что такое эта "экономика"? это чтото по мордовски ?
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Очень грамотно! Доходы предприятий падают а зарплата будет расти)))
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и только что можно купить на этот темп? 10 булок хлеба
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опа, тетя, а чего на рюзьке язик? ты так складно всегда нес #уйню на украинском. шифруешься?
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Та говорить мабуть про зарплати всіх лохів, що проголосували за "слуг урода" та Вовку Членограя . Самим "слугам" зарплати вже не потрібні. Попередні їм вже немає де складати 😕
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А цены , коммуналка, медицина опережающими на 200%.
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зебики вы нажрались уже? может пора уже "первыми побежать на майдан" как обещали или опять будете ждать пока молодежь очередного янучару скинет, чтобы потом снова все просрать?
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Тобто для "народу" ніяк, а для його "слуг" в рази. Тіштеся громадяни , що проголосували за цю зелену чуму - Вас сделали 🈂
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