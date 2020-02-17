 Вначале надо выполнить то, о чем договорились в Париже. Пока прогресса не видим, - Лавров об условиях для новой нормандской встречи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это их пожелания, которые они высказывают вслух, но не более того", – сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что новый саммит может состояться только после выполнения всех решений декабрьской встречи, передает РИА "Новости".

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"Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", – заявил Лавров.

Российский министр указал, что нет прогресса в вопросе разведения сил и средств, во взаимодействии по разминированию и включению в законодательство Украины "формулы Штайнмайера".

"Мы ждем, когда будут выполнены все из этих положений. Прежде чем созывать саммит, необходимо выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах", – добавил министр.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет информации о возможном переносе сроков саммита, однако пресс-секретарь президента РФ В.Путина Д.Песков сообщил, что конкретных дат встречи в "нормандском формате" нет.