 Вначале надо выполнить то, о чем договорились в Париже. Пока прогресса не видим, - Лавров об условиях для новой нормандской встречи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
"Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это их пожелания, которые они высказывают вслух, но не более того", – сказал глава МИД РФ.
Он добавил, что новый саммит может состояться только после выполнения всех решений декабрьской встречи, передает РИА "Новости".
"Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", – заявил Лавров.
Российский министр указал, что нет прогресса в вопросе разведения сил и средств, во взаимодействии по разминированию и включению в законодательство Украины "формулы Штайнмайера".
"Мы ждем, когда будут выполнены все из этих положений. Прежде чем созывать саммит, необходимо выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах", – добавил министр.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет информации о возможном переносе сроков саммита, однако пресс-секретарь президента РФ В.Путина Д.Песков сообщил, что конкретных дат встречи в "нормандском формате" нет.
а кацапы нам ничего не должны
«17 февраля 2020.
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы.
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на нидерландскую газету NRC Next. По данным нидерландского издания, .....увольнения могут помешать дальнейшему расследованию в отношении других возможных подозреваемых. Прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется минимум год, чтобы ознакомиться с документами.»
Если не сделано, то какой смысл новый проводить?
Кто то верит, что пархатые сливают Украину бесплатно?
Надоело читать эти всосы от оккупанта и агрессора.
Ты ипанулси ?
А чем же это петя так отлисается от вовы?»
Цєм отлисается? Сплосі у санітала.»
а Помолова и семён семёныч где ?
шо он решает ?
или у Бога (за долготерпение)
или ты видишь позитивные результаты тех переговоров ?
нема кому.
Та ты ж тот самый Эскобар ))))
На что в Норвегии жёстко ответили:"Шпицберген-это территория Норвегии и точка,а Россия пусть займется восстановлением своего имиджа на Западе после кризиса в Украине,а не суется в чужие дела"
А осел зе в говне путина и своем копается
Заместитель председателя Организации по исследованиям и планированию образования Ирана Хасан Малеки опроверг утверждения, согласно которым исчезновение из школьных учебников упоминаний России в отрицательном ключе вызвано стремлением улучшить отношения с Москвой.
Выступая перед учеными, он заявил, что причина - стремление сократить объем книг. Малеки также выразил уверенность, что критики страдают от пессимизма и психологических проблем, сообщает иранская редакция радио "Свобода".
О внесенных в учебники поправках сообщил эксперт в области образования Адель Баркам. "Во втором томе учебника фарси для 11 класса часть российских преступлений против иранцев не упоминаются. В других случаях в них обвиняют не русских, а российскую армию", - написал он 2 февраля в социальной сети Twitter.
Среди приведенных им примеров - параграф, в старой редакции которого говорилось: "Вскоре над землей, политой кровью невинных жертв, был поднят русский флаг". Новая редакция гласит: "Вскоре регион был завоеван российской армией".
Изменения вызвали большой общественный резонанс. Многие критики отмечают, что это лишь один из примеров изменения школьных и университетских программ. Они говорят, что нередко на смену памятникам иранской литературы идут пропагандистские поделки, отвечающие интересам режима.
73%, ЩО ви обрали?