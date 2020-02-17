 Нового спецпредставителя США по Донбассу не будет, - Хербст

Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.
"Насколько я знаю, (Белый дом. - Ред.) решил не искать замену (Волкеру. - Ред.), не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела - не по Украине, а по вопросам Донбасса", - сообщил дипломат.
По его словам, в настоящее время в вопросах Украины Госдеп представляют и.о. помощника госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер, а также его заместитель Джордж Кент.
Курт Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины 28 сентября. 3 октября он дал в Конгрессе США показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. По данным Associated Press, его выступление в Конгрессе продолжалось почти 10 часов.
1. предмет спора - совместный патруль. ставка 800 грн
2. да. все так. 31.08.2020 если не будет информации выборах в леганде я тебе выставляю виски за 800 гривен/литр(с)
Итак, если совместного патруля не состоится, до конца суток 31.08.2020(включительно), то выиграл я. Так? Ибо выборы меня не интересовали и не интересуют.
Вот это- первоначальное условие. Как его трактовать, если не 1 сентября???
Пропал дом...