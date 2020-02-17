EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За рубежом
  1468  21
Все про:США (16147) Донбасс (20681) Хербст (75) Волкер Курт (536)

 Нового спецпредставителя США по Донбассу не будет, - Хербст

Соединенные Штаты Америки не будут назначать нового специального представителя по Украине, должность которого ранее занимал Курт Волкер.

Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Насколько я знаю, (Белый дом. - Ред.) решил не искать замену (Волкеру. - Ред.), не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела - не по Украине, а по вопросам Донбасса", - сообщил дипломат.

По его словам, в настоящее время в вопросах Украины Госдеп представляют и.о. помощника госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер, а также его заместитель Джордж Кент.

Читайте также: После увольнения Волкера мы испытываем дефицит работы с американской стороны в переговорах с РФ, - Пристайко

Курт Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины 28 сентября. 3 октября он дал в Конгрессе США показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. По данным Associated Press, его выступление в Конгрессе продолжалось почти 10 часов.

Источник: https://censor.net.ua/n3176155
 
 
 Топ комментарии
 
ну да... с капитуляцией зелёная плесень справится и без помощников...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну да... с капитуляцией зелёная плесень справится и без помощников...
 показать весь комментарий
 
 
и правда - нахер он нужен. у нас ведь все хорошо....
 показать весь комментарий
 
 
Уточняю, ибо есть непонятка:

1. предмет спора - совместный патруль. ставка 800 грн

2. да. все так. 31.08.2020 если не будет информации выборах в леганде я тебе выставляю виски за 800 гривен/литр(с)
Итак, если совместного патруля не состоится, до конца суток 31.08.2020(включительно), то выиграл я. Так? Ибо выборы меня не интересовали и не интересуют.
 показать весь комментарий
 
 
все веррнео. есл до 1 котябьря 2020 года не будет совместного патруля - я тебе выставляю виски объемом 0.7 за 800 грн или перечисляю соответствующую сумму на карточны счет. если информация о таком патруле будет в сми - выставляешь виски или перечисляешь деньги ты
 показать весь комментарий
 
Снова непонятка. В первоначальном твоём условии было: "до осени"(с). Я это условие принял. теперь - странный месяц "котябрь". Это- октябрь? Или- сентябрь?
 показать весь комментарий
 
с кем поспорить на бутылку хорошего виски гривен так за 800 за литр что эти уроды так и сделают до осени? и выборы увкорячат(с)
Вот это- первоначальное условие. Как его трактовать, если не 1 сентября???
 показать весь комментарий
 
Ага! Таки спор остался в силе, да??? Бо я уже сбился. И даже предложил "проехать". Так как??? Последний раз: играем или нет???
 показать весь комментарий
 
тезка что тебе что мне 800 гривен не деньги. успокойся. все будет нормально
 показать весь комментарий
 
Ладно, проехали. Просто ты сам предложил. Я- не отказался.
 показать весь комментарий
 
ну вот и все отношение к власти в Украине сейчас - опять же факт
 показать весь комментарий
 
 
Ну дык, Сивоха ж есть ! Тот нам нарулит. И быстро. В турборежиме.
Пропал дом...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх