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 Политика Украины, Экономика
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Все про:концессия (46) Милованов Тимофей (160)

 В будущем можно будет говорить о сдаче в концессию украинских больниц и университетов, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов допускает, что в будущем Украина может сдавать в концессию не только объекты транспортной инфраструктуры, но и социальные объекты, среди которых больницы и университеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"По концессии я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах", - сказал министр.

По его словам, это зависит от конкретных условий и от конкретной стратегической задачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины в ближайшее время планирует отдать в концессию четыре аэропорта, восемь железнодорожных вокзалов и несколько автомобильных дорог.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176153
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, бежать не нужно, нужно киздить врагов Украины, пусть падлы пейсатые бегут.
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А дебилов шо в концессию никто не берёт .??????????
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А если легализовать проституцию, то можно и проституок сдавать в концессию В будущем можно будет говорить о сдаче в концессию украинских больниц и университетов, - Милованов - Цензор.НЕТ 7904
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Нет, бежать не нужно, нужно киздить врагов Украины, пусть падлы пейсатые бегут.
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73% - это не враги, это хуже - это дибилы, толку пиз..ть больных в сумасшедшем доме?
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Всіх вождів зєбуїнів здавати в концессію в публічні будинки для голубих. І щоб план виконували, сцуки!!!!
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73% это клавиши от пианино на котором играл припиЗЕдент Ишак Омпнский
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вот зачем хороший комент пейсами испортил? главное ******* врагов, а есть у него пейсы или нет должно быть абсолютно покуй!
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класіка: а йєслі кто будєт жульнічать - будєм біть по наглой рижей мордє (С)
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Сказати на єврея - єврей, це один із самих страшних гріхів в ******** Україні.
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А если легализовать проституцию, то можно и проституок сдавать в концессию В будущем можно будет говорить о сдаче в концессию украинских больниц и университетов, - Милованов - Цензор.НЕТ 7904
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А дебилов шо в концессию никто не берёт .??????????
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Ну кабмін і вру вже наче здано в концесію.
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голосуем за зелю! он все у алигархав заберет и между нами паделит!(с)
Зе.билы (2019 г.)
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чего? больницы и университеты превратить в бизнес-объекты? он рехнулся? то генпрокурор рассказывает что прокуратура будет защищать бизнес и помогать ему, теперь этот олень собирается превращать больницы и университеты в бизнес-структуры. что дальше? официально введете оплату за вызов пожарных и полицейских?
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Думаю, в будущем их ждет очередной холокост.
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А давайте сдадим все. Всю Украину. Я даже могу рожу главного "концессионера" показать и имя назвать - *****
В будущем можно будет говорить о сдаче в концессию украинских больниц и университетов, - Милованов - Цензор.НЕТ 851
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Это уже не смешно! Требую ввода смертной казни для подобных милованову подонков и врагов Украины.
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И всю зеленую плесень сдавать туда на органы.
Милованова без очереди.
Но сначала проверять на наркотики.
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вот тут то цена в пол и ударит...где ты видел зекоманда-вошку и без дури в организме?
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И шкуры ,шкуры надо в концессию сдавать!!! наваристо получится)))
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Здам в концесію "слуг урода". Недорого. При купівлі оптом можливий торг . Особам , які за них проголосували на виборах - безкоштовний подарунок . 🈂
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Такі заяви означають, що влада збирається ліквідовувати безкоштовну медицину і освіту. За такі заяви Мілованова треба притягати до кримінальної відповідальності.
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Эти ребята пришли нахапаться, так чтоб и внукам хватило
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А давайте всю партию слуг уродов сдадим в концессию правительство и ОПУ вместе с бубочкой и всех родственников в придачу
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Ці тупорилі так і збиралила правити. Здати державу в "оренду" і зароблять не цьому бабло
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Извините за мой французский,но этого(этих) ***..та кто то остановит !? Все что эта тварь делает и хочет сделать это полностью раздать государство до последнего винтика! Так давайте ментовки и прочие ведомства то же по раздаем !!! Или объявим о ликвидации страны уже сразу!!!
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Да уж..по прогнозу ООН к 2100 году население Украины будет 28 миллионов.. Какой там 2100, с такими темпами и такими "предложениями" 28 миллионов будет уже в 2035 году., за счет смертности, малой рождаемости и бегством населения ( в прямом смысле этого слова).
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Больницы и университеты они сдадут, а школы- нет. Потому что у "концессионеров" (см. "12 стульев") денег не хватит платить учителям по 4000 зелиных евро. У майбутньому можна буде говорити про здачу в концесію українських лікарень і університетів, - Милованов - Цензор.НЕТ 5947
У майбутньому можна буде говорити про здачу в концесію українських лікарень і університетів, - Милованов - Цензор.НЕТ 4654
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А поки що Украіну здають курви в концессію...
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все кроется как обычно в деталях - процент распределении прибыли - а то будет как в сссрии в 1922 - 1927 - 85 процентом компании и 15 процентов стране ,а то и меньше - факт
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краще здати полякам, німцям, англійцям
в управління уряд, поліцію, митницю, нбу

ці уряди самі не здатні керувати, роблять тільки гірше
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Где делись ЗЕбилы? Не комментируют. Какую то очередную ботоферму хлопнули сегодня....
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ще потрібно здати в концесіювсіх придурків з влади. Якщо все здамо в концесію, то нахрена нам ця владна шулупень.
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Мілованов, а яке у вас конкретне стратегічне завдання? Ну якщо в когось з вас є час думати стратегічно, а не так як президенту.
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Мартышкин труд и поздно пить боржоми, Украина и её тупоголовые правители не нужны даже самим украинцам.
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...плесень, ау)....достал Порох уже со своими барыжными делами, в концессии уже сдать все пиндосам задумал...универы . больницы..скоро и вас дебилы, на опыты сдаст... У майбутньому можна буде говорити про здачу в концесію українських лікарень і університетів, - Милованов - Цензор.НЕТ 7644
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Это ж как можно обогатиться... Какие возможности... Взять дурдом в аренду, что ли...
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ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ! А НЕ ПРОЩЕ ТЕБЯ,С ТВОЕЙ ШОБЛОЙ , СДАТЬ В В КОНЦЕССИЮ НА ОРГАНЫ ?
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Как у наших у ворот,
Прямо у калитки
Удавился Милованов
На суровой нитке.

* * *
У столба стоит Слуга,
Задирает ножку:
Научился у собак -
Обучает кошку.
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Ввести институт откупа: некто платит всю сумму налогов в бюджет, а уж сколько из населения выжмет, его дело. Совсем рехнулись …
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