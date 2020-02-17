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 Политика Украины
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 В марте мы хотим выходить на финишную прямую, - Шмыгаль об изменениях в Конституцию по децентрализации

Вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Украины Денис Шмыгаль рассчитывает в марте текущего года выйти на финишную прямую по подготовке изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

"Мы сейчас работаем над форматом проведения быстрой, но очень широкой общественной дискуссии. Начинаем со встреч на местах, в областях. Затем поднимем наработанные материалы на более высокий уровень, к обсуждению с международными экспертами. Далее завершающий этап в виде экспертного совета с участием представителей Венецианской комиссии. И уже потом - перенос дискуссии в сессионный зал парламента для принятия решения", - сказал Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Вице-премьер отметил, что на данный момент ни у президента, ни у главы Верховной Рады, ни у премьер-министра, ни у него нет окончательного ответа или какого-то навязчивого видения, какими должны быть изменения в Конституцию в части децентрализации.

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Он также добавил, что основу для проведения консультаций об изменениях составят общественные активисты, лидеры мнений, лидеры ассоциаций и общественных организаций.

"Поэтому планируем, что мы в областях проведем достаточно большие встречи - на 300-500 человек, пригласим всех желающих, включая областными депутатами, лидерами объединенных территориальных громад, мэрами городов, председателями ассоциаций и так далее", - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, он анонсировал проведение в Киеве 25 февраля большой дискуссии с привлечением представителей Венецианской комиссии.

"В принципе, думаю, что мы в марте выйдем уже на финальное видение, которое согласуем с комитетами Верховной Рады и будем готовить для передачи в парламент. У нас, конечно, будет еще некоторый люфт плюс-минус месяц для исправления возможных ошибок, неточностей и учета пожеланий зарубежных экспертов. Но в марте месяце мы хотим выходить на финишную прямую", - заявил вице-премьер.

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Среди прочего, он отметил, что также будет проходить дискуссия по субрегиональному уровню, а именно, быть ли районным советам, районным администрациям, округам и областям.

"Здесь вопрос на самом деле заключается в том, где будет концентрироваться региональный уровень управления и координации: в областях или районах. Так как функций останется не так много при передаче полномочий на места, чтобы разделить их и на области и на районы. Получается так, что может быть сильная областная власть и несколько функций в районных или окружных. Или наоборот - областная власть будет слабая, но будут сильные округа или районы, а один из районов будет на себя забирать две-три областные функции", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, в январе президентский законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" был снят с рассмотрения для доработки. Очередные местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3176151
 
 
 Топ комментарии
 
Головна мета - не децентралізація, а можливість змінювати статус території простою більшістю, бо так хоче хуйло.
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Лучше бы вы вышли в сортир, и последний воду в унитазе спустил бы
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Я хочу децентрализировать свою семью от этого воровского, лживого и безответственного государства. Хочу все налоги платить только в бюджет своей семьи и расходывать их на свое усмотрение. Потому что государство не обеспечивает мне медицину (я ее оплачиваю самостоятельно), образование (я его оплачиваю самостоятельно), правосудие меня также не устраивает! И пенсии от государаства я также не хочу!
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Лучше бы вы вышли в сортир, и последний воду в унитазе спустил бы
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Головна мета - не децентралізація, а можливість змінювати статус території простою більшістю, бо так хоче *****.
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Я хочу децентрализировать свою семью от этого воровского, лживого и безответственного государства. Хочу все налоги платить только в бюджет своей семьи и расходывать их на свое усмотрение. Потому что государство не обеспечивает мне медицину (я ее оплачиваю самостоятельно), образование (я его оплачиваю самостоятельно), правосудие меня также не устраивает! И пенсии от государаства я также не хочу!
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Давайте все через референдум - продажу земли, изменение в децентрализации и прочие посылы на украсть. Сборище прислуги уродов просто дождется что их начнут раскидывать по мусорным бакам в народной люстрации
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"марте мы хотим выходить на финишную прямую"
"на данный момент (середина февраля) ни у президента, ни у главы Верховной Рады, ни у премьер-министра, ни у него нет окончательного ответа или какого-то навязчивого видения"
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все услішали? В марте будет - ФИНИШ!
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чувака только назначили, а он уже во всем разобрался и пропитался заразой по3,14здеть!!!

Бабак наверное ушла, потому что не умела басни рассказывать...
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...пора уже бачки готовить..и фекала наполовину позаливать в них, шпана охреневать уже непадецки начинает, несет Остапов.. ..
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Быстрота нужна лишь при ловле блох и по быстрячку можно еще одно дело делать но никак не законы пора бы уже знать служанке Шмыгаль
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Головне, щоб ці "слуги", кнайбіоьше говорили і писали, давали інтерв'ю і світил ся на телебаченні. Всі ці матеріали можна буде використати як доказ на процесі про державну зраду і зазіхання на Конституційний лад.
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