 У Украины есть все технические возможности для расшифровки черных ящиков сбитого Ираном самолета Boeing, - Данилов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в Тегеране Данилов акцентировал на первоочередной необходимости исследования черных ящиков, подчеркнув, что Украина имеет для этого все технические и научные возможности. Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов.
Данилов подчеркнул, что ключевой целью для Украины является всестороннее и полное расследование всех обстоятельств катастрофы и обеспечение выполнения международно-правовых норм.
Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Прокуроры были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы
Все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы. Об этом сообщила нидерландская газета NRC Next.
Издание пишет, что прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины, лишились работы.
"В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", - пишет издание.
Кроме того, были уволены еще четверо прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию крушения "Боинга" под Донецком в июле 2014 года. Такие действия были сделаны в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины.
По данным NRC Next, данная ситуация не окажет влияние на судебный процесс, который должен начаться над четырьмя подозреваемыми 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье летом прошлого года. Однако увольнения являются серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых. В частности, прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется не меньше года на то, чтобы ознакомиться с документами.
Ранее секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщала, что Генпрокуратура уволила руководителя украинской следственной группы по делу о катастрофе МН17 и еще одного прокурора.
Но в Генпрокуратуре тогда опровергли эту информацию и сообщили, что в международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров.
"Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора", - говорилось в сообщении