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 В Запорожье ранее судимый мужчина заманил к себе в квартиру двух 10-летних мальчиков и изнасиловал, - полиция

В Запорожье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании двух 10-летних мальчиков. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

16 февраля около 14:40 в Вознесеновское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение об изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков в городе Запорожье.

"Сотрудники полиции установили, что двое мальчиков 2010 рождения гуляли на улице. В это время злоумышленник предложил несовершеннолетним посмотреть металлоискатель в своей квартире, на что последние согласились. После чего мужчина, находясь у себя в квартире, совершил действия сексуального характера в отношении детей. Полицейские задержали ранее судимого мужчину 1980 года рождения в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - рассказал заместитель начальника сектора криминальной полиции Вознесеновского отделения полиции ГУНП в Запорожской области Михаил Тупахин.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование). Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы на срок. Продолжается досудебное расследование.

"Полиция Запорожской области обращается к родителям и опекунам больше внимания уделять воспитанию своих детей, проводить с несовершеннолетними беседы чтобы дети знали, как вести себя с незнакомыми. Старайтесь донести до своего ребенка, что разговор с каким-либо неизвестным человеком, который предлагает показать что-то интересное в другом дворе или доме, приглашает сесть в свой автомобиль, предлагает сладости, или приглашает куда-то с ним пойти - это опасно!" - подчеркнули в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3176145
 
 
 Топ комментарии
 
лучше б он одного 42-летнего заманил... В Запорожье ранее судимый мужчина заманил к себе в квартиру двух 10-летних мальчиков и изнасиловал, - полиция - Цензор.НЕТ 5354
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он без разрешения мамы с дядями никуда не ходит
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он без разрешения мамы с дядями никуда не ходит
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Казалось бы, при чем здесь верка сердючка и Боря, Моисеев сын.
В Запорожье ранее судимый мужчина заманил к себе в квартиру двух 10-летних мальчиков и изнасиловал, - полиция - Цензор.НЕТ 3488
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В данном случае хочется читать "Преступник ликвидирован"
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Или хотя бы "кастрирован ржавым тупым предметом без наркоза".
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Тут совсем другой калинкор. Эти взрослые и могут делать друг с другом что хотят. Главное, чтобы никто не видел этого. Но, ***, изнасиловать 10-летних детей - это *** писец У Запоріжжі раніше судимий чоловік заманив до себе у квартиру двох 10-річних хлопчиків і зґвалтував, - поліція - Цензор.НЕТ 499
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Взрослые могут есть друг друга. Главное, чтобы никто не видел этого.
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Гнида, ну трахайся ты с подобными себе, но, ***, за что детей? Если до суда доживет, то, надеюсь, что в тюряге его будут трахать до тех пор, пока копыта не отбросит У Запоріжжі раніше судимий чоловік заманив до себе у квартиру двох 10-річних хлопчиків і зґвалтував, - поліція - Цензор.НЕТ 5194
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А могли бы позволить бежать и завалить при попытке к бегству.
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тут никто не работает по ходу, или все на работе, непонятно
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Гнида((, трахать в тюрме((, гнида((.. Ой, а теперь обедать свежим круасаном с кофе пришла пора .
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