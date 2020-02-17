 В Запорожье ранее судимый мужчина заманил к себе в квартиру двух 10-летних мальчиков и изнасиловал, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

16 февраля около 14:40 в Вознесеновское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение об изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков в городе Запорожье.

"Сотрудники полиции установили, что двое мальчиков 2010 рождения гуляли на улице. В это время злоумышленник предложил несовершеннолетним посмотреть металлоискатель в своей квартире, на что последние согласились. После чего мужчина, находясь у себя в квартире, совершил действия сексуального характера в отношении детей. Полицейские задержали ранее судимого мужчину 1980 года рождения в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ", - рассказал заместитель начальника сектора криминальной полиции Вознесеновского отделения полиции ГУНП в Запорожской области Михаил Тупахин.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование). Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы на срок. Продолжается досудебное расследование.

"Полиция Запорожской области обращается к родителям и опекунам больше внимания уделять воспитанию своих детей, проводить с несовершеннолетними беседы чтобы дети знали, как вести себя с незнакомыми. Старайтесь донести до своего ребенка, что разговор с каким-либо неизвестным человеком, который предлагает показать что-то интересное в другом дворе или доме, приглашает сесть в свой автомобиль, предлагает сладости, или приглашает куда-то с ним пойти - это опасно!" - подчеркнули в ведомстве.