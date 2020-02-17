 Мировое сообщество должно усиливать санкции, а не стремиться возобновить сотрудничество с РФ, - заявление группы общественных деятелей и политиков о скандальных "12 шагах"

Об этом говорится в заявлении группы общественных деятелей и политиков, передает Цензор.НЕТ

"Красноречивым свидетельством того, что обнародование такого заявления на почтительной международной конференции было ошибочным решением, стало то, что организаторы были вынуждены удалять этот текст с официального сайта Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время это событие не может остаться без внимания международного сообщества. Прежде всего, хотим выразить благодарность известным зарубежным экспертам, дипломатам и политикам, которые молниеносно отреагировали на появление этих "12 шагов" и обоснованно раскритиковали их, как такие, которые искажают реальность и вводят в заблуждение международное сообщество", - говорится в заявлении.

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"Обсуждать выписанные в документе положения нет никакого смысла. Этот документ воспроизводит кремлевский подход к оценке "событий в Украине и вокруг Украины". Россия не признает вооруженной агрессии против Украины и оккупации части ее территории, зато кремлевская пропаганда распространяет миф о гражданской войне в Украине. Авторы "12 шагов" также открыто предложили воплотить в жизнь давние прихоти Москвы, направленные на "пересмотр национальной идентичности" Украины с вмешательством в этот процесс соседних государств; внедрение особого режима экономических отношений между Донбассом и Россией; ослабление международных санкций в отношении России, несмотря на продолжение вооруженной агрессии и оккупации украинских территорий", - отмечается в заявлении.

"Несмотря на настойчивые попытки российской пропаганды сформировать в общественном сознании вымышленную параллельную реальность, неопровержимым фактом остается то, что начиная с 20 февраля 2014 года, Россия ведет агрессивную войну против Украины, оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Таким же фактом является и то, что Россия начала и продолжает скрытую войну против НАТО и ЕС, стремясь распространить хаос и дестабилизировать мировой порядок в сфере безопасности, с целью навязать ослабленным демократическим государствам собственную политическую волю. Считаем, что и само заявление о "12 шагах" является очередным примером такого разрушительного влияния Кремля на Западе, когда устанавливая непубличное сотрудничество с западными политиками, медиа и аналитическими центрами, злоупотребляя свободой слова, Москва насаждает выгодный для себя порядок дня", - добавили в заявлении.

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"Необходимо отметить, что решение проблем в отношениях России с Украиной не требует сложных и причудливых сценариев. Просто Россия в соответствии с нормами международного права, должна прекратить вооруженную агрессию, восстановить нарушенный международный правопорядок, безоговорочно вывести все свои вооруженные формирования из Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также способствовать установлению украинского контроля вдоль всей линии государственной границы. Такой пошаговый план, в частности, содержится в украинской доктрине безопасности и мира, принятой Стратегическим Советом Руха сопротивления капитуляции 31 октября 2019 г. Россия должна признать политическую и материальную ответственность за агрессию, оккупацию украинской территории и последствия, вызванные этими преступлениями. До того момента, пока Россия удерживает под своим общим контролем часть территории Украины, она обязана поддерживать жизнедеятельность на оккупированных ею территориях и обеспечивать там уважение к основополагающим правам и свободам человека. Для того, чтобы заставить агрессора быстрее восстановить международный правопорядок, мировое сообщество должно усиливать санкции, а не стремиться возобновить сотрудничество с государством, которое дерзко и грубо нарушает международное право. Только такой подход к решению этой проблемы обеспечит справедливый и устойчивый мир", - резюмируется в заявлении.

Далее приводим полный список подписантов данного заявления на языке оригинала:

Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Йосиф Зісельс, віце-президент Конгресу національних громад України, учасник Ініціативної групи "Першого грудня", дисидент і політв'язень часів радянського режиму В'ячеслав Брюховецький, професор і почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія", учасник Ініціативної групи "Першого грудня" Володимир Огризко, політик, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр) Роман Безсмертний, політик, Надзвичайний і Повноважний Посол України, екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Данило Лубківський, дипломат, заступник міністра закордонних справ України (2014 р.). Сергій Квіт, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", міністр освіти і науки України (2014-2016 рр.) Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", провідний експерт в сфері енергетики Михайло Басараб, політолог, кандидат політичних наук, член президії Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні Андрій Левус, керівник "Української стратегічної ініціативи", народний депутат України 8 скликання Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України 8 скликання Ігор Лапін, народний депутат України 8 скликання, ветеран російсько-української війни Андрій Юсов, директор ГО "Школа відповідальної політики" Мирослав Гай, офіцер резерву ЗСУ, ветеран російсько-української війни Мустафа Джемілєв, провідник кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в’язень, 1-й голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Олексій Панич, філософ, перекладач, ведучий науковий співробітник НПО "Дух і Літера" Костянтин Сігов, філософ та громадський діяч, керівник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, учасник Ініціативної групи "Першого грудня" та "Несторівської групи", дисидент і політв’язень часів радянського режиму Микола Рябчук, почесний президент Українського ПЕН-клубу Вахтанг Кебуладзе, доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, публіцист, перекладач Євген Захаров, учасник Ініціативної групи "Першого грудня", керівник Харківської правозахисної групи Олександра Гнатюк, учасник Ініціативної групи "Першого грудня" Ганна Гопко, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради України 8 скликання Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, директор з аналітики ГО "Інтерньюз-Україна", старший викладач НаУКМА, член Ініціативної групи "Першого грудня" Микола Княжицький, народний депутат України Ахтем Чийгоз, член Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ігор Козловський, релігієзнавець, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, учасник Ініціативної групи "Першого грудня", в’язень сумління Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ Ярослав Яцків, академік НАН України, Голова Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України, член Ініціативної групи "Першого грудня" Катерина Смаглій, випускниця програми "Лідери наступного покоління" Інституту Маккейна Борис Захаров, Голова управи Гуманітарної студії "Хвиля" Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, Почесний голова Волинського Братства Андрій Юраш, релігієзнавець, директор Департаменту у справах релігій та національностей МКМС Юрій Щербак, письменник, Надзвичайний і Повноважний посол України Остап Єднак, кандидат наук з соціальних комунікацій Оксана Юринець, голова делегації Верховної Ради України в ПА НАТО 8 скликання Леонід Фінберг, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА, головний редактор видавництва "Дух і Літера" Іван Васюник, голова Наглядової ради розвитку проекту Меморіалу пам’яті жертв Голодомору, віце-прем’єр міністр з гуманітарних питань (2007-2020рр.) Карл Волох, бізнесмен, блогер Анатолій Рачок, генеральний директор Центру Разумкова Юрій Якименко, заступник генерального директора – Директор політико-правових програм Центру Разумкова Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова Петро Стецюк, науковий консультант Центру Разумкова з правових питань, суддя Конституційного Суду України у відставці Віктор Замятін, Провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова Віктор Замятін, провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова Олексій Розумний, експерт політико-правових програм Центру Разумкова Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Світлана Чекунова, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Тарас Стецьків, народний депутат України багатьох скликань, співініціатор "Зарваницької ініціативи" Андрій Кокотюха, сценарист, журналіст, письменник Олег Медуниця, народний депутат України трьох скликань Андрій Денисенко, народний депутат України 8 скликання Олеся Яхно, політолог, кандидат політичних наук Дмитро Крапивенко, головний редактор журналу "Український тиждень" Дмитро Лиховій, журналіст головний редактор Інтернет-видання "Новинарня" Євген Магда, доцент НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського, директор Інституту світової політики Віктор Таран, політичний експерт Сергій Герасимчук, заступник Голови правління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова Марія Золкіна, політичний аналітик Олена Снігир, кандидат політичних наук Олег Березюк, голова "Українського юридичного товариства" Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Нестор Воля, суспільно-політичний блогер Рух опору капітуляції Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Громадянська Платформа Нова Країна

Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.