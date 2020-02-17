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 Оккупанты отменили ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений 1 и 2 АК ВС РФ на Донбассе, - разведка

Российское оккупационное командование активизировало меры по провоцированию напряженности на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В украинской разведке отметили, что оккупантами были отменены ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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Кроме того, российскими пропагандистами для навязывания панических настроений среди местного населения распространяются сообщения о якобы подготовке сил и средств ООС к наступлению в форме т.н. "блицкрига" и другая ложная информация с целью дискредитации командования и личного состава подразделений ВС Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3176139
 
 
 Топ комментарии
 
Естессно: кацы давят того, кто поддаётся на давление. Давят, пока не выдавят до конца! Этого только де... зебилы не понимают! Оккупанты отменили ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений 1 и 2 АК ВС РФ на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 9078
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а вот и пошла реакция из Кремля на провал в Мюнхене.. и будут сильные бои на Донбассе..
таким образом, Кремль будет ставить Зеленского в переговорное стойло и делать "договороспособным"..
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Сивохо сказал что это начинает работать площадка по наведению мостов к единению и примирению
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Ну й как щас дружить с таким мирним насилением ?
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Естессно: кацы давят того, кто поддаётся на давление. Давят, пока не выдавят до конца! Этого только де... зебилы не понимают!
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хорошо бы тавтологическую рифму убрать. ну и белое на чёрном - это фи.
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Шо можно требовать от "дмитрика если не убрать Порошенко, то тут будут солдаты НАТО"? Его мозга едва хватает, чтоб вставлять картинки на форуме
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Сивохо сказал что это начинает работать площадка по наведению мостов к единению и примирению
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а вот и пошла реакция из Кремля на провал в Мюнхене.. и будут сильные бои на Донбассе..
таким образом, Кремль будет ставить Зеленского в переговорное стойло и делать "договороспособным"..
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Готовятся к совместному патрулированию?
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То,что начнутся бои-это ещё цветочки...Гораздо хуже,когда ети ублюдки зайдут в мирные украинские города...
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