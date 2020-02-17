 Оккупанты отменили ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений 1 и 2 АК ВС РФ на Донбассе, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В украинской разведке отметили, что оккупантами были отменены ограничения по соблюдению режима прекращения огня для передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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Кроме того, российскими пропагандистами для навязывания панических настроений среди местного населения распространяются сообщения о якобы подготовке сил и средств ООС к наступлению в форме т.н. "блицкрига" и другая ложная информация с целью дискредитации командования и личного состава подразделений ВС Украины.