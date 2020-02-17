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Все про:военнослужащие (4434) Корниенко (128)

 В связи с годовщиной президентской кампании раздаются разные призывы в сторону военнослужащих. Предлагаем усилить ответственность за оскорбление воинов, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает усилить ответственность за оскорбление военнослужащих.

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы хотели бы обратить внимание коллег и всех избирателей на то, что сейчас происходит годовщина президентской кампании и у нас сейчас опять какие-то всплески тех событий, которые были год назад и они связаны в первую очередь с определенным повышенным градусом обсуждений в социальных сетях. Даже возвращение к такой неприятной штуке, как язык ненависти. Раздаются призывы разные, в частности, оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим", - сказал Корниенко.

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Он отметил, что такие обиды являются неприемлемыми.

"У нас есть предложение усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Вынести это отдельным пунктом. Понятно, что эта ответственность и так есть, но в отношении военнослужащих, людей, которые защищают нашу землю и нас ежедневно. Никто не имеет права их оскорблять, не зависимо от статуса нынешнего или прошлого этого человека", - добавил нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3176135
 
   
 Топ комментарии
 
Да, можно и подальше. Наибольшим оскорблением воинов и памяти погибших защитников является предательская позиция зеленой пошести. Примиренцы хреновы.
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А за ежедневные убийства воинов, усилить ответственность не собираетесь, каЗелы? Или платформа примирения этого не предусматривает?
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Зебилы, а кто кроме вас самих зебилов ********* военных? Военных оскорбляете только вы тем что не разрешаете им стрелять и тем что сажаете военных которые выступают против зебила
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Начните со своей Мендель, которая обвиняла ВСУ в обстрелах мирных жителей Донбасса.
Это самая гнусная, рашистская клевета.
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зато это не оскорбление. так шо Мандель по нему не привлечёшь.
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А по пресловутому закону о клевете и фейках от зеленых?
Привлечь свою Мендель не привлекут, но хоть дело откроют?
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За насмішки над Рюкзаковим та його орлами тепер скоро закриватимуть.
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Оруэлл писал о таких - кто не читал - советую - я в такой стране жить не хочу - а Бирюков ,лично по моему,перегнул в оценке палку - но у него болит ,реально болит , по форме нет, а по сути полностью согласен с ним
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...2 закона примите пакетом.... за антигос. агитацию и пропаганду 10- тку+, и за клевету -столько же. и сушить сухари начинайте многие
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не, ну Бирюков жёстко выразился по поводу военных голосовавших за Зеленую Шмарклю, но это даже на админку не тянет.. а вот то, что делает Зелнский предлагая совместное патрулирование с сепарами, это тянет на измену Родине..
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Предлагаем усилить ответственность за оскорбление воинов. И за фальсификацию доказательств в уголовных делах не забудьте усилить.
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попытка задним числом наехать на Бирюкова.

зебанутые не умеют сделать лучше, чем Бирюков, Забродский, Полторак, Порошенко.
у зебанутых руки из сраки, а в карманах - 30 российских сребренников.

и у зебанутых один выход: НУ ХОТЬ КОГО-ТО ПОСАДИТЬ!
НУ ХОТЬ ТУШКОЙ! НУ ХОТЬ ЧУЧЕЛОМ!
Ну хоть женщин - которые сказали ишаку, что он чмо.
Ну хоть Бирюкова - который гнид назвал гнидами.

Они бездарны и продажны - но очень обидчивы.
Но - поскольку бездарны - у них не получается никого посадить.
А потому - да здравствует Порошенко и Украина! - зебилы ничего не могут, и репрессии тоже провести не смогут.
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Армия с народом, но не с властьимущими.
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А цей зебіл скільки повісток ігнорував?
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боже які зебілятка лякливі В связи с годовщиной президентской кампании раздаются разные призывы в сторону военнослужащих. Предлагаем усилить ответственность за оскорбление воинов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6372 як там свинарчуки? як там перестать стрєлять???
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«Раздаются призывы разные, в частности, оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим", - сказал Корниенко.» Источник: https://censor.net.ua/n3176135
А що ж робити? Вважати чотиразового уклоніста від призиву до ЗСУ «главнокомандующім»?
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когда армия поднимется - зеленые просто сдохнут. все
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ути бозе. а что теперь мешает? времени нет? урод. скорее ты сдохнешь чем порох
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хома я тебе так скажу - я плотно общаюсь с воинами ВСУ. так вот - у меня для тебя плохие новости. вазелина сметут несмотря на приказы.

ты можешь сколько угодно пытаться гавкать на пороха - от этого он только сильнее становится.
ролик где ему тысячи кричали "дякуємо" выоложить или сам найдешь чучело
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хома тебя никто спрашивать не будет. ты понимаешь? НИКТО тебя спрашивать не будет. И зеленую плесень скинем как я яныка. не веришь? не верь
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Только перед поднятием решите, что делать с голосовавшими за этот цирк армейцами. А то вдрух они будут против?
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они просто сдохнут. именно за то за что голосовали. на передовой. если не передумали. если нет - не жалко
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Вы денежное содержание военным поднимите, квартирами обеспечьте защитников Родины, участки земли ветеранам отдайте, те что обещаны. А на оскорбления военнослужащие сами ответят, так что мало не покажется...
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Вот именно. Вспомнили, наконец, про военных! Еще про волонтеров крокодильи слезы пролейте.
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Ха-ха. Нормально потролив порохобота Бірюкова
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о Тараска - чейный будешь? вопрос понятен?
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примерно как глист из жопы потролил прохожего что у того грязные сапоги.
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зебилы а ведь то палка о двух концах. У зв'язку з річницею президентської кампанії лунають різні заклики в сторону військовослужбовців. Пропонуємо посилити відповідальність за образу воїнів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6003
Сядет каждый зебил обвинивший медсестру ВСУ Яну Другарь в убийстве Шнремета.
Сядут те кто поливает говном Забродского, Кривоноса, Зинкевич.
И так же сядет вся партия помойных слуг за поливание Муженка, Полторака и т.д.
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З Дугарь взагалі цікаво. Там аж три довбо*оба на камери ганьбили військовослужбовця. І що тепер з цими пі**расами буде?
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Тоді винось в Раду питання про імпічмент Клоуну, бо сама його присутність на посаді Головнокомандуючого є образою для військовослужбовців, ветеранів і добровольців.
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на фотографіі мабйдь репетиція" спільного патрулювання."просто ми про це тодіще не знали
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Только ОБСЕ за кадром осталось, видать сидят в ресторане, ноги не несут.
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Нет, эти не оскорбляли. Срущие на этой ветке зебилы поттвердят.
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А це не та "героїня", яка здалася ВСУ, справа?
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Напевно, це Ви риторично запитали. Але я перевірив. Не служив! Він же бізнес-тренер У зв'язку з річницею президентської кампанії лунають різні заклики в сторону військовослужбовців. Пропонуємо посилити відповідальність за образу воїнів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2839
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де фото як Янелох спілкуєтся з воїнами щоб ми знали кого наказувати
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Зеленський президент, це і є найбільша образа та неповага до наших вояків!
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Ніхто не звернув увагу, що вже ніхто ніякі випробовування ракет не проводить? Совпаденіє?
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Зачем все технологии уже проданы кацапстана, за бабосики. Продал Вас с потрохами Зеленский.
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Кацапам і технології не допомогають... Для цього ще мізки потрібні, і руки не з задниці... Недарма німці кажуть - "Мерседес", зібраний у Німеччині, і зібраний, з німецьких деталей, в Росії - різні машини...".
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Це ж треба так, через дупу все об'єднати. Якась, нахрін нікому не потрібна, "річниця", спонсорованої фуйлом і коломоським, презЕдентської компанії", яким боком до солдат? Ця гидота пропонує ім з сепарнею брататися. Ось де приниження
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т.е. Бубочке после такого усиления , висеть за яйца на гилляке
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Корниенко а ты дебил. Готовься на совместное патрулирование, как сказал твой говнокомандующий. Так унизить военнослужащих много только сам Зеленский, своим призывам к убийцам украинцев на совместное патрулирование.
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Я уже не удивляюся всяким словесным выкрутасам, видно такова линия поведения власти, так сказать, политика партии и правительства.
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Зебилов в форме обижают? Шо сі робиться? У зв'язку з річницею президентської кампанії лунають різні заклики в сторону військовослужбовців. Пропонуємо посилити відповідальність за образу воїнів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 797
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Найдільше приниження українських воїнів - це моріонеточний ЗЄговнокомандующій.
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Надо срочно принять закон. А лучше закрепить в конституции и Уставе ООН. Просто это не остановит подобных Бирюкову. Это надо понимать. Принятие закона о дорожном движении и усиление ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения не избавляет дороги от пьяни за рулем. Так и здесь. Все зависит от самого человека. От его воспитания и политической культуры.
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Чюдік з партії, яка виступає за мір з агресором і відводить війська з укріплених позицій в поля, зараз хоче захистити цих військових але не від свинособачих куль та снарядів, а від поганого слова від українців.
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Расстрелять! Гарадами расстрелять! Тока не по сепарам, з ними ми прагнемо до миру.
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Ніхто так не принижував наших військових, як ваша партія "слуг". Це робиться систематично і однобоко.
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Абсолютна надмірно жорстка й неправильна зява Бірюкова трохи розбудить ідіотів з 73-х відсотків, якщо їм до цих пір посрать на заяви та дії ЗЕнестартега та ЗЕнелоха...
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Зелені: "У нас є пропозиція посилити відповідальність за образи і наклеп в сторону військовослужбовців"

Натяк на Бірюкова. Тільки, де там наклеп і образи? Тим більше, що сам Бірюков має моральне право так висловлюватися
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Так шо уже ВСЯ ПАРТИЯ СЛУГА НАРОДА ОБОСРАЛАСЬ
вводите НКВД за критику
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у нас учителя в статусе святьіх коронованьіх педкороной: критиковать нельзя, под сомнения ляпнутое ставить нельзя. и куда мьі *** пришли? в жопу. и с солдатами тоже самое: их же не отбирают по интеллекту, многие как дома не соображали о многих собьітиях вокруг так и в окопе не соображают, а право вьібора имеют. єто ж не сложно тьікнуть галочку на бумаге.
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