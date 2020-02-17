 В связи с годовщиной президентской кампании раздаются разные призывы в сторону военнослужащих. Предлагаем усилить ответственность за оскорбление воинов, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы хотели бы обратить внимание коллег и всех избирателей на то, что сейчас происходит годовщина президентской кампании и у нас сейчас опять какие-то всплески тех событий, которые были год назад и они связаны в первую очередь с определенным повышенным градусом обсуждений в социальных сетях. Даже возвращение к такой неприятной штуке, как язык ненависти. Раздаются призывы разные, в частности, оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим", - сказал Корниенко.

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Он отметил, что такие обиды являются неприемлемыми.

"У нас есть предложение усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Вынести это отдельным пунктом. Понятно, что эта ответственность и так есть, но в отношении военнослужащих, людей, которые защищают нашу землю и нас ежедневно. Никто не имеет права их оскорблять, не зависимо от статуса нынешнего или прошлого этого человека", - добавил нардеп.