 В связи с годовщиной президентской кампании раздаются разные призывы в сторону военнослужащих. Предлагаем усилить ответственность за оскорбление воинов, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы хотели бы обратить внимание коллег и всех избирателей на то, что сейчас происходит годовщина президентской кампании и у нас сейчас опять какие-то всплески тех событий, которые были год назад и они связаны в первую очередь с определенным повышенным градусом обсуждений в социальных сетях. Даже возвращение к такой неприятной штуке, как язык ненависти. Раздаются призывы разные, в частности, оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим", - сказал Корниенко.
Он отметил, что такие обиды являются неприемлемыми.
"У нас есть предложение усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Вынести это отдельным пунктом. Понятно, что эта ответственность и так есть, но в отношении военнослужащих, людей, которые защищают нашу землю и нас ежедневно. Никто не имеет права их оскорблять, не зависимо от статуса нынешнего или прошлого этого человека", - добавил нардеп.
Это самая гнусная, рашистская клевета.
Привлечь свою Мендель не привлекут, но хоть дело откроют?
зебанутые не умеют сделать лучше, чем Бирюков, Забродский, Полторак, Порошенко.
у зебанутых руки из сраки, а в карманах - 30 российских сребренников.
и у зебанутых один выход: НУ ХОТЬ КОГО-ТО ПОСАДИТЬ!
НУ ХОТЬ ТУШКОЙ! НУ ХОТЬ ЧУЧЕЛОМ!
Ну хоть женщин - которые сказали ишаку, что он чмо.
Ну хоть Бирюкова - который гнид назвал гнидами.
Они бездарны и продажны - но очень обидчивы.
Но - поскольку бездарны - у них не получается никого посадить.
А потому - да здравствует Порошенко и Украина! - зебилы ничего не могут, и репрессии тоже провести не смогут.
А що ж робити? Вважати чотиразового уклоніста від призиву до ЗСУ «главнокомандующім»?
ты можешь сколько угодно пытаться гавкать на пороха - от этого он только сильнее становится.
ролик где ему тысячи кричали "дякуємо" выоложить или сам найдешь чучело
Сядет каждый зебил обвинивший медсестру ВСУ Яну Другарь в убийстве Шнремета.
Сядут те кто поливает говном Забродского, Кривоноса, Зинкевич.
И так же сядет вся партия помойных слуг за поливание Муженка, Полторака и т.д.
Натяк на Бірюкова. Тільки, де там наклеп і образи? Тим більше, що сам Бірюков має моральне право так висловлюватися
вводите НКВД за критику