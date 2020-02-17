 Разумков отчитал нардепов за кофе, еду и телефоны в зале заседаний

Об этом он сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков отметил, что ему доводится бывать в командировках в разных регионах и часто ему доводится слышать нарекания на поведение депутатов.

"Люди в основном положительно оценивают нашу работу, то как мы работаем и, то, что народные депутаты ходят на работу... Однако мне, как к главе ВР, я думаю, что вы тоже об этом наслышаны, что людям иногда непонятное поведение нардепов в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и того, что парламентарии довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то...", - сказал он.

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Разумков также привел пример, что как-то к нему подошла учительница и рассказала, что у нее нет времени на собственные дела во время рабочего дня.

"Ну смотрите, я так же, как и вы, хожу на работу, редко бывает, когда мой рабочий день короче дня работы народного депутата в ВР. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени немножко больше?", - процитировал слова педагога мпикер ВР.

"Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте сделаем так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают на пользу государства, чтобы они это видели и чувствовали", - резюмировал спикер парламента.

Напомним, в октябре Разумков уже отчитывал нардепов за курение и еду в зале Рады.