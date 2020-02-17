EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  4105  35
Материалы по теме:
Все про:ВР (24410) Разумков Дмитрий (393)

 Разумков отчитал нардепов за кофе, еду и телефоны в зале заседаний

Спикер парламента Дмитрий Разумков отчитал народных депутатов за то, что они на рабочем месте отвлекаются на собственные дела, еду и телефоны.

Об этом он сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков отметил, что ему доводится бывать в командировках в разных регионах и часто ему доводится слышать нарекания на поведение депутатов.

"Люди в основном положительно оценивают нашу работу, то как мы работаем и, то, что народные депутаты ходят на работу... Однако мне, как к главе ВР, я думаю, что вы тоже об этом наслышаны, что людям иногда непонятное поведение нардепов в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и того, что парламентарии довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то...", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Если депутат "зашкварился", я чуствую вину, партию "Слуга народа" нужно очистить. ВИДЕО

Разумков также привел пример, что как-то к нему подошла учительница и рассказала, что у нее нет времени на собственные дела во время рабочего дня.

"Ну смотрите, я так же, как и вы, хожу на работу, редко бывает, когда мой рабочий день короче дня работы народного депутата в ВР. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени немножко больше?", - процитировал слова педагога мпикер ВР.

"Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте сделаем так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают на пользу государства, чтобы они это видели и чувствовали", - резюмировал спикер парламента.

Напомним, в октябре Разумков уже отчитывал нардепов за курение и еду в зале Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3176134
 
 
 Топ комментарии
 
И анал табу, а очень чешется...
 показать весь комментарий
 
А что им ещё в зале делать,только яйки чесать,законы они не пишут и не читают не обсуждают,голосуют как приказал взяточник гетьманович и все,с проститутками переписываться тоже нельзя - чисто зона строго режима за копеечную зарплату.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А где же свинар стефанчуку еще харчеватся, он туда пришел не работать, а есть, ведь кто не работает тот ест. С такой ряхой кушать нужно каждый час Разумков отчитал нардепов за кофе, еду и телефоны в зале заседаний - Цензор.НЕТ 7258
 показать весь комментарий
 
 
"... и того, что парламентарии довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то..."

еще в чем-то - это прекрасно! даже Разумков постеснялся конкретизировать в чем Разумков отчитал нардепов за кофе, еду и телефоны в зале заседаний - Цензор.НЕТ 2504
 показать весь комментарий
 
 
А что им ещё в зале делать,только яйки чесать,законы они не пишут и не читают не обсуждают,голосуют как приказал взяточник гетьманович и все,с проститутками переписываться тоже нельзя - чисто зона строго режима за копеечную зарплату.
 показать весь комментарий
 
 
так это шо теперь им и семечки даже полузгать нельзя в зале ? Та ну нах такие притеснения
 показать весь комментарий
 
 
А за "анал-табу" и "кокин-за-колоной" не отчитывал, значит МОЖНО?!

 показать весь комментарий
 
 
Об этом он сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, глядя на то как Кива снова гоняет лысого.
 показать весь комментарий
 
Зебіли, цю криворізьку свиноту ви привели до парляменту.
 показать весь комментарий
 
 
это ж в каких регионах народ вас поддерживает?..на юго востоке плюются..в западном только разве?... Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань - Цензор.НЕТ 5086..а ты когда бывал там, Спикер?...мне кажется вас и там готовы на молекулы разобрать, а еще же "земля" впереди и вода крыму.....порвет вас скоро народ, космонавты хреновы...со стороны на себя посмотрите хоть иногда в записи.. Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань - Цензор.НЕТ 9738клоуны дешевые..
 показать весь комментарий
 
 
Короче, если бы учительница не подошла и не сказало, оно бы само и не знало, что в его Раде на его глазах (!) происходит бардак!
Сказочный ...слепой!
 показать весь комментарий
 
 
"Із хама не зробиш пана".
А чьо,льогкий перекус,В столовці бачили,які ціни ? А зарплата малю-ю-ська.
Ще подякуйте,що курей з борщами не приносять,та сто грам для апетиту під столами не розливають.Стоп ! Виход єсть ! (тільки пляшечку з-під коли треба брати):
Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань - Цензор.НЕТ 6228

хоп !
 показать весь комментарий
 
 
"тільки пляшечку з-під коли треба брати" - для этого нужна хоть одна извилина.
 показать весь комментарий
 
 
а где подонок из абхазии ? водой торгует ?
 показать весь комментарий
 
"И относительно кофе, и относительно еды, и того, что парламентарии довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то..." ну если во главе разношерстного стада ослик разве может быть по-другому
 показать весь комментарий
 
понабирали гопників з вулиці, а тепер намагають виховать. То семки нельзя, то за колоною не ссять... ніякого народовладдя
 показать весь комментарий
 
 
Я давно об этом писал.почему рабочему нельзя пользоваться телефоном на работе а депутатам можно
 показать весь комментарий
 
а почему детям нельзя пользоваться на уроке телефоном? почему детям нельзя попить на уроке? свежачок https://de-de.facebook.com/photo.php?fbid=2484763628504082&set=gm.2527848224134485&type=3&theater&ifg=1
 показать весь комментарий
 
Даже курят? И пирожки с кофеем кушают? Ай-яй как нехорошо. Неловко пере иностранными партнерами. А на своих давно ... положили.
 показать весь комментарий
 
 
Поставте їм в ВР корито, менше будуть відволікатись))
 показать весь комментарий
 
 
Да, лучше бы было если бы вы, гниды зеленые, в зале жрали, пили и дрочили, чем такое фуфло в турборежиме принимать - меньше бы вреда было
 показать весь комментарий
 
 
попередники хоть в тюрьмах обучались, а эти свиннота не образованная во главе с министром образования.... щелчком пальцев интеллект не разбудить и эта "элита" уже начала догадываться, шо они депутаты
 показать весь комментарий
 
а че им там ещё делать, кнопку нажал и свободен. для этого их туда и завели
 показать весь комментарий
 
 
Разумков (отчитывает депутатов): Я вот ездил в командировку, и узнал, что в зале заседания нужно не только жрать, кофе пить и телефонами играться.
Депутаты: А что ещё, что ещё?
Разумков: Нужно так жрать, кофе пить и в телефоны играться, чтобы с нас брали пример!
 показать весь комментарий
 
Не Рада, а какой-то откормочный пункт, скоро будут в креслах мучаться как Янукович на футболе.
 показать весь комментарий
 
покажіть, будь-ласка, тих дебілів, що позитивно оцінюють роботу цих кріпаків від слуги народу.. також хотілося б почути думку прибиральниць після сесійної фієсти цього елітного бидла.. мабуть сємки, пляшки, лушпайки, недопалки та використані презервативи виносяться мішками.. 73%ва иліта, *****
 показать весь комментарий
 
"Разумков также привел пример, что как-то к нему подошла учительница и рассказала, что у нее нет времени на собственные дела во время рабочего дня."

У этой учительницы зарплата 4000 евро (при Зеле Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань - Цензор.НЕТ 4632 ), а у "депутатов" меньше.
Поэтому она работает, а они дрочат. Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань - Цензор.НЕТ 7407
 показать весь комментарий
 
ну їсти у залі, як і на уроці - то вже занадто. а в чому проблема з кохфе і іншими напоями? не бачу проблем. на Разумкова таракани вчительки перелізли?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх