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 Оккупанты в течение получаса обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе единожды нарушали режим прекращение огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00, враг один раз открывал огонь на Донецком направлении.

В течение 30 минут, оккупационные войска обстреливали наши позиции вблизи Гнутово, при этом используя станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрела противника нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176131
 
 
 Топ комментарии
 
Запрошували таким чином на спільне патрулювання.
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о, це саме те Гнутово, де зелені мавпочки погодили розведення?
Яка несподіванка!
А після обстрілу усі підуть на сумісне патрулювання?!
ППЦ!
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Национальная платформа примирения стартует 19 февраля, - Сивохо. Оккупанты в течение получаса обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1007
Будем примерятся с братушками мышибратьями. Автора стихов "никогда мы не будем мышибратьями" осудить, дать плетей и привязать к столбу как Ирину Довгаль!!!!
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о, це саме те Гнутово, де зелені мавпочки погодили розведення?
Яка несподіванка!
А після обстрілу усі підуть на сумісне патрулювання?!
ППЦ!
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Национальная платформа примирения стартует 19 февраля, - Сивохо.
Будем примерятся с братушками мышибратьями. Автора стихов "никогда мы не будем мышибратьями" осудить, дать плетей и привязать к столбу как Ирину Довгаль!!!!
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Ето они не обстреливают. Ето они как говорит Сивохо, общаются так.
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Запрошували таким чином на спільне патрулювання.
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Если пол часа обстреливали наши позиции значит Украина в ответ огонь не открывала. Американские контрбатарейные радары которые нам США зачем то подарили, дают возможность открыть ответный огонь в течении 2 минут. Наши же в ответ на росийские обстрелы предпочитают тыкать дули и приспускать шаровары показывая врагу жопу и радоваться что в етот раз не попали
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ты сделал это вместе суров не ной. жри
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Враньё! У Сивохи вон уже платформа национального примирения стартует.
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