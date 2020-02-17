 Оккупанты в течение получаса обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00, враг один раз открывал огонь на Донецком направлении.

В течение 30 минут, оккупационные войска обстреливали наши позиции вблизи Гнутово, при этом используя станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрела противника нет.

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