 IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", об этом он заявил во время презентации правительственной программы "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".
"IT и агро - это два успешных сектора экономики, которые способны встроиться в глобальные экономические цепи. Эти сектора работают с мировыми клиентами, поставщиками, заказами. Оттуда приходит конкуренция, навыки и технологии", - подчеркнул Милованов.
В частности в Минэкономики среди факторов успеха IT-бизнеса выделяют "благоприятный режим налогообложения", а для агросектора подчеркивают "дешевую рабочую силу".
В ведомстве также отмечают, что и химпроизводство и фармацевтика пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке.
Для химотрасли выделяют открытие новых и обновления старых производств, как фактор успешности, а для фармацевтики - переориентацию украинцев на отечественную фармопродукцию.
Точно так же можно утверждать, что немцы продавая Украине комбайны "Джон Дир" работают не на свою экономикку, а на украинскую, поскольку собранные ими комбайны работают тут
Еще угандошить химию, IT и агросектор...
. "КУпить Уролесан Москва." Дива -там Львівський Уролесан вартує 311 руських рублєй. От вам і українські буржуї. Толєрантно відносяться до мокшан, бояться їх розорити.
Я бы ему денег даже на 1000 грн не доверил на закупку чего либо.
А ведь он отвечает за развитие Украины! Печаль.