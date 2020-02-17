EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Экономика
  1272  24
Все про:экономика (3551) Милованов Тимофей (160) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (14)

 IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что IT и агросектор экономики способны встроиться в глобальные экономические цепи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", об этом он заявил во время презентации правительственной программы "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".

"IT и агро - это два успешных сектора экономики, которые способны встроиться в глобальные экономические цепи. Эти сектора работают с мировыми клиентами, поставщиками, заказами. Оттуда приходит конкуренция, навыки и технологии", - подчеркнул Милованов.

В частности в Минэкономики среди факторов успеха IT-бизнеса выделяют "благоприятный режим налогообложения", а для агросектора подчеркивают "дешевую рабочую силу".

В ведомстве также отмечают, что и химпроизводство и фармацевтика пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке.

Для химотрасли выделяют открытие новых и обновления старых производств, как фактор успешности, а для фармацевтики - переориентацию украинцев на отечественную фармопродукцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие 5-10 лет Украине нужны около $50 млрд инвестиций, - Милованов

IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176130
 
 
 Топ комментарии
 
перечислил все что знал и помнил со школы..) а 12 лярдов заробитчан слабо вспомнить?)
 показать весь комментарий
 
Перечислить то перечислил, только падение экономики при себе не заметил

IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов - Цензор.НЕТ 6176
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
перечислил все что знал и помнил со школы..) а 12 лярдов заробитчан слабо вспомнить?)
 показать весь комментарий
 
 
Ота пика лише ззовні похожа на Макаку. В дійсності - Милованов дуже хитрий зєбуїн. І вже зараз шкоду яку він наносить економіці України,починає зрівнюватись із збитками нанесених Хублом.
 показать весь комментарий
 
Дурость глаголите, по сути это экспорт услуг.
Точно так же можно утверждать, что немцы продавая Украине комбайны "Джон Дир" работают не на свою экономикку, а на украинскую, поскольку собранные ими комбайны работают тут
 показать весь комментарий
 
 
Перечислить то перечислил, только падение экономики при себе не заметил

IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов - Цензор.НЕТ 6176
 показать весь комментарий
 
 
Ну такой вот обещанный 40% рост экономики! Надо же с чего то начинать, а выдумали сразу будет 40% IT-сектор, химическое производство, агросектор и фармацевтика - самые успешные в украинской экономике, - Милованов - Цензор.НЕТ 7652
 показать весь комментарий
 
 
мы идем к вам - шо Вы дали своей стране - надо бы больше,еще больше ))
 показать весь комментарий
 
 
если кто не понял - они этим отраслям налоги поднимут - не как не иначе)) слуги они такие)
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, там мышление примерно такое: видят расходную часть и доходную, при этом, доходная явно меньше чем расходная..... Нужно одолжить у МВФ. Не дают! Давай смотреть структуру расходов, а там расходы МВД, армию, медицину, образование (резать нельзя будет бунт), на гос аппарат (себя урезать тоже нельзя) всякие местный бюджеты - урезаем им, пусть со своими бюджетами сами разбираются и сами за них отгребают. Денег все равно не хватает, давай смотреть структуру доходов, а они оказывается состоят из налогов (сборов, акцизов). Какой напрашивается вывод если нужно увеличить доходы?! Правильно увеличить налоги!!! А то что это можно сделать еще увеличивая налоговую базу (т.е. рост ВВП) это уже высшая математика - это уже реформы придумывать надо.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если мылофанов объяснял падение показателей погодой, то тут погода явно не при чём...
 показать весь комментарий
 
Да металлургию и пр-во сигарет Зеботы ухерачили в первую очередь. Мало кто вспомнит, но обе эти отрасли весьма важны для войны. Болгарию с ее табачными плантациями Германия в свое время считала стратегическим ресурсом для снабжения армии.
 показать весь комментарий
 
 
Там где "мама любит скорость" поковырялись уже нет роста.
Еще угандошить химию, IT и агросектор...
 показать весь комментарий
 
 
Ну наша фармацевтика всегда будет успешной: продавать глину вместо таблеток, слава Богу научились.
 показать весь комментарий
 
 
Купив каплі Уролєсан за 148гривень, здивувався. Раніше вони коштували 106 гривень. З приколу набрав
. "КУпить Уролесан Москва." Дива -там Львівський Уролесан вартує 311 руських рублєй. От вам і українські буржуї. Толєрантно відносяться до мокшан, бояться їх розорити.
 показать весь комментарий
 
 
Милованова надо слушать и видеть при этом, чтобы понять какое оно недалекое.
Я бы ему денег даже на 1000 грн не доверил на закупку чего либо.
А ведь он отвечает за развитие Украины! Печаль.
 показать весь комментарий
 
А В ЧЕМ РАЗБИРАЕТСЯ ЭТОТ ПРАВНУК ПОЛИГРАФА ШАРИКОВА ?
 показать весь комментарий
 
таблєтірований мєл по утройєнной ценє самих дорогіх йєвропєйскіх лєкарствов - пачєму би фармацевтікє нє процвєтать???
 показать весь комментарий
 
От айти не будет реального толка пока практически все украинские айтишники работают на аутсорсе. По-настоящему большие деньги на них зарабатывают крупные компании в других странах. Нам перепадают только крохи. Нужно создавать свои продукты чтобы это подымала экономику. Как сделала Япония в своё время. Теперь Китай. Но для этого нужна государственная поддержка и финансирование. Тоже самое с агро-сектором пока не начнём создавать добавочную стоимость так и будем сырьевым придатком.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх