EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  9545  102
Все про:граница (3297) ОБСЕ (3926) Песков (1017) минские соглашения (2751)

 В Кремле отреагировали на идею Зеленского: Совместное патрулирование границы нужно обсуждать с представителями "Л/ДНР"

В Кремле заявили, что Киеву нужно договариваться с "руководством непризнанных республик" по вопросу совместного патрулирования границы Украины и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это новая инициатива. Для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть, Киев - автор этой инициативы - по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский заявил во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности о том, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3176127
 
 
 Топ комментарии
 
Репетиция "примирения" уже была. С этими примиряться?

В Кремле отреагировали на идею Зеленского: Инициативу о совместном патрулировании границы нужно обсуждать с представителями "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3856
 показать весь комментарий
 
Презика открытым текстом шлют договариваться с гопотой. Не дожил куриный командир захарченко до такого триумфа.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
стільки шоколадного проносу, як на Цензор немає ніде.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх