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 Политика Украины
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 В Кремле отреагировали на идею Зеленского: Инициативу о совместном патрулировании границы нужно обсуждать с представителями "Л/ДНР"

В Кремле заявили, что Киеву нужно договариваться с "руководством непризнанных республик" по вопросу совместного патрулирования границы Украины и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это новая инициатива. Для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть, Киев - автор этой инициативы - по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м, по той же причине провалится и сейчас, - Бутусов

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский заявил во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности о том, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3176127
 
 
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И совместное патрулирование начинать надо с улиц Киева .
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Тут ви батєнька неправі. На вулицях Києва патрульні динири десь позникають, і потім спливуть по Дніпру.
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Это будет повод для ввода в Киев миротворцев ООН.
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В твоих влажных мечтах, что руснявое.
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Геніальна ініціатися Зє. Уявляєте, скільки сотень заручників моментом може отримати Кремль?
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главное абсуждать, остальное само прийдет.
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Репетиция "примирения" уже была. С этими примиряться?

В Кремле отреагировали на идею Зеленского: Инициативу о совместном патрулировании границы нужно обсуждать с представителями "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3856
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Зебилы, а почему вместо того чтобы дать ультиматум кацапам и малоросам что дают 30 дней на уход с Донбасса, а тех кто не захочет в тюрьму, вы собираетесь малоросов и кацапов брать к себе в слугу народа и армию Украины, давать убд и выплачивать им пособия как ветеранам ВСУ?
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это вы у амёб спросили? или это просто мысли вслух? ))))
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какой ультиматум? от кого? от одноклеточных? дождевые черви, я думаю, обладают большим интеллектом, чем зебилы
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А если они не уйдут, обьявите озабоченность?
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Надо отправить Зе,Сивохо,и еже с ними в "лднр"навсегда,и пусть обсуждают там всё,что угодно.
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Уверены, что большинство Рады за это проголосует?
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Дійсно, якщо до самої москви "немає претензій", а днр/лднр є невизнаними терористичними силами, то з ким тоді "патрулювати".
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Презика открытым текстом шлют договариваться с гопотой. Не дожил куриный командир захарченко до такого триумфа.
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я бы жопоблок вперед пропустила, к приЗЕденту поближе ))))
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Брехун оманський досвиститься що злетить з табуретки.
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Еще одна хорошая идея.
Нарядить зелю с сивохой в почтальйонскую форму, видать сумку с деньгами и отправить разносить пенсии в Горловку. Когда стемнеет...
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Из партийный взносов и зарплат "слуг не украинского народа".
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я лично свои готов отдать за такой перфоманс)
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Если они точно не вернутся назад, можно подкинуть на дорожку в одну сторону.
Но не более.
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не, лучше к рассейской границе поближе))) и пусть обязательно дойдут в чистых памперсах. И важно ! без броников
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Каждому патрульному подшконарнику из "днр" выдать по квартирке в Киеве и джип для патрулирования!
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кучка недоношенных баранов эти представители...
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НВФ- ужэ ЗАКОННЫЕ ??
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Можэт еще на коленях просить...?
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московия включила дурака, договаривайтесь сами с нашими марионетками ..........
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