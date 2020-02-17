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 "У нас очень много работы", - "слуга народа" Корниенко просит нардепов побыстрее рассматривать законопроект о рынке земли

Фракция "Слуга народа" призывает коллег по парламенту интенсивнее работать над законопроектом о рынке земли, чтобы быстрее его рассмотреть и перейти к другим вопросам.

Об этом сказал во время Согласительного совета заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пока мы находимся в середине рассмотрения законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Мы бы хотели обратиться от фракции "Слуга народа" к коллегам по парламенту и, в принципе, к нашим избирателям, с тем, чтобы мы все же искали возможности, оставаясь в пределах регламента, но как-то двигаться, возможно, немного интенсивнее, так как Верховная Рада это законодательный орган и у нас очень много работы", - сказал Корниенко.

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"Мы обращаемся к политической ответственности всех коллег по парламенту, возможно, к политической совести, чтобы мы нашли способ, как мы можем рассмотреть этот закон быстрее, чтобы мы дальше могли продвигаться по повестке дня", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3176125
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А у людей ви спитали чи вони згодні на це?
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Звичайно поспішають зєбуїни. Адже крім землі є ще маса привабливих шматків в Україні. Потрібно нахватати побільше, допоки не вигнали. А бідним в еміграції некомфортно живеться.
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А який сенс питатися у д*б*л*в які 30 років замість того щоб заперечувати проти привласнення олігархами землі тримаються за заборону продавати приватизовані ними власні ділянки
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Нужно успеть продать землю, пока вирус не грянул. Землю без людей продавать проще.
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Если долго рассматривать то мало времени на дерибан останется . Зеленая шобла извелась вся в ожидании старта .
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Васю, васю... Олєню нєнаглядній! Дєрібан, щоб ти знав, ніколи не припинявся. Саме дєрібану мораторій не заважає, а навпаки, сприяє.
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Спешат распродать Украину малоросы,а украинцы молча наблюдают...ну-ну
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Малороси будуть продавати. Українці купляти. Це ж добре.
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Шакалам аж зудит от нетерпения сказочно урвать. Прибарахлиться.
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давай быстрей только кидалы и проходимцы торопят не давая времени на обдумывание...
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Багато роботи.Це ж скільки могил треба вирити барижникам землею у землі.Копайте глибоко,аби не повилазили!
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бажаєте швидше добратися до української землі?
Не поспішайте, усі там будете
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Між "земля у людини" і "людина у земли" є невеличка різниця.
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прийдется коле оболонскому помощника нанять конверты потолще разносить...)
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они эту дурнушку специально в качестве провокатора используют?.. "У нас очень много работы", - "слуга народа" Корниенко просит нардепов побыстрее рассматривать законопроект о рынке земли - Цензор.НЕТ 7777..
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