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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2964) граница (3297)

 Беларусь сформирует еще одну погранзаставу на границе с Украиной

Госпогранкомитет Беларуси сформирует еще одну пограничную заставу на границе с Украиной в населенном пункте Деражичи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил  председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

"В этом году нам предстоит сформировать еще две маневренные группы и пограничную заставу в населенном пункте Деражичи", - сказал он.

По словам Лаппо, в прошлом году было создано шесть мобильных групп. С формированием еще двух подразделений (в Полоцке и Гродно) этот вопрос будет решен для всех территориальных органов пограничной службы.

В 2019 году на белорусской границе оборудовано более 58 новых рубежей охраны с пограничными дорогами и контрольно-следовой полосой. Появилось более 90 км заграждений для оснащения сигнализационными средствами, сигнализационными комплексами прикрыто свыше 97 км границы. Общая протяженность сигнализационного прикрытия рубежей составляет около 610 км.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176124
 
 
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ничего. просто лукавый цыган готовит препоны чтобы сцыкливые обитатели болотного микромордора не побежали в Украину после соития с вяликой на удмуртией.
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Так і є, калхозенфюрер отримав завдання після виконання якого отримає так необхідні йому енергоносії за внутрішньорасєйськими цінами...
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..побольше дорог крепких для руцке танков обустроить. вот что это значит.. Беларусь сформирует еще одну погранзаставу на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 8902
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