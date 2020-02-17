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Все про:закон (2733) медиа (81) Кондратюк_Елена (9)

 Закон о медиа неоднозначный, нужно сделать шаг назад и вынести в зал взвешенную версию, - вице-спикер ВР Кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает продолжить обсуждение медийного законопроекта, чтобы в зал ВР вынести взвешенную версию законопроекта.

Об этом она сказала во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела подчеркнуть неоднозначность медийного закона, который вызывает также некоторые возмущения и не имеет единодушной поддержки всех стейкхолдеров и медийщиков. Я попросила бы сделать шаг назад, возможно два шага назад, спокойно создать рабочую группу, спокойно дальше обсудить, снять это напряжение и вынести взвешенный законопроект в зал", - сказала она.

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Напомним, 28 декабря "Слуги народа" зарегистрировали в Раде закон о медиа.

Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3176122
 
 
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В переводе на нормальный язык: все, что делает зеленая свора - тотальная @уйня, которую надо откатить и забыть как о кошмарном сне. Закон о медиа - очередное свидетельство тупости зебилов.
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Закон неоднозначный , презик наркоша , премьер неадекватный , ВР не в своем уме ... ,
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В зале нужно "взвесить" не версию, а гениальных авторов этого законопроэкта.
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..а вот это уже серьезно...первый шаг для роспуска рады будет сделан..второй -это земля..третьего можете кремлевские прихлебатели не ждать..нах пойдете или указом президента или на вилах...
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