 Закон о медиа неоднозначный, нужно сделать шаг назад и вынести в зал взвешенную версию, - вице-спикер ВР Кондратюк

Об этом она сказала во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела подчеркнуть неоднозначность медийного закона, который вызывает также некоторые возмущения и не имеет единодушной поддержки всех стейкхолдеров и медийщиков. Я попросила бы сделать шаг назад, возможно два шага назад, спокойно создать рабочую группу, спокойно дальше обсудить, снять это напряжение и вынести взвешенный законопроект в зал", - сказала она.

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Напомним, 28 декабря "Слуги народа" зарегистрировали в Раде закон о медиа.

Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.