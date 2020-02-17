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 Политика Украины
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Все про:ВР (24410) законопроект (2335) референдум (1256) Стефанчук Руслан (126)

 В Раде подготовили финальную версию закона о референдуме, - Стефанчук

В Верховной Раде подготовили финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы (рабочая группа по законопроекту. - Ред), фактически вышли на финальную версию закона Украины о всеукраинском референдуме. Это первый законопроект из ряда законопроектов, касающихся народовластия", - сказал Стефанчук.

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Как ранее сообщил спикер ВР Д. Разумков, пакет законопроектов о народовластии касается общенационального, местных референдумов, так называемых реколов - это отзыв народного депутата, если он не выполняет свои функции, это народное вето. Первый из них - это законопроект о референдуме. 

Источник: https://censor.net.ua/n3176119
 
   
 Топ комментарии
 
А закон про землю винесете на Референдум?
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Вот как выглядит настоящий Свинарчук!!!
В Раде подготовили финальную версию закона о референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4876

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Збирай чамадани і смивайся в Орду, допоки поїзди ходять. Дистрофік.
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А закон про землю винесете на Референдум?
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не внесуть , такі ж ,як і науковці з за поребрикаВ Раде подготовили финальную версию закона о референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8372
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Збирай чамадани і смивайся в Орду, допоки поїзди ходять. Дистрофік.
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Його росія не орда, а зруйнована мокшандія.
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Прокацапский блокирующий пакет в 25% от Стефанчука в нем есть?
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Это последний штрих к краху независимости...
Проходили мы уже "референдумы" 6 лет назад, знаем, что особо на них никто никого не спрашивает...
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порохобот, неубедительно хрюкаеш...добавь к своему высеру "ублюдки в ВСУ" шоб вечером рошенку получить...
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Готується референдум щодо приєднання України до РФ. Гадаю, Фьодоров впорається.
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Короче, филита ля комедия... Украина подошла к финалу. Главное на рехверендуме правильно поставить вопрос, чтобы других вариантов выкрутиться у лохтората и небыло
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Про ЧТО, мать вашу, референдум?
"А не увеличить ли нам пенсии в 10 раз?"
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И даже будет пункт: "Электрический стул для тех, кто не выполнит волеизъявление народа" ? У Раді підготували фінальну версію закону про референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3879
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як цей гамадріл зміг потрапити у верховну раду?
Ну воно ж неповноцінне, 100%
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висновок: зебіли теж неповноцінні
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Клас! За Зеленського голосувало чимало проукраїнського населення. І прикольно спостерігати як Володимир зняв труси, витяг пеніс і задумливо водить ним по губам своєму лохторату.
Давай, Вовік! Так їх!
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