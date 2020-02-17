 В ближайшие 5-10 лет Украине нужны около $50 млрд инвестиций, - Милованов

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На сегодня у нас основные средства производства в стране изношены на 60%, для того чтобы их дорастить до 50% или 45% (износа. - Ред.), Нам нужно около $50 млрд инвестиций в следующие 5-10 лет", - сказал Милованов.
Он отметил, что в соседних странах изношенность основных средств производства составляет около 35-38%.
"Единственная отрасль, где у нас уровень осовременивания производства соответствует уровню соседей, - это только агросфера", - отметил Милованов.
І так, що ви зробили для інвестицій? Помаранчеві от в 2005 прийшли і одразу в 2005 обсяг інвестицій зріс у 4,5 раза - з 1,7 млрд при Кучмі до 7,8 млрд. при Ющі!
Интересно, эта сумма не учитывает частные предприятия олигархов?
Или их тоже надо обновлять за счет государства?
Пригласите заробитчанин участвовать в бизнесе в Украине
СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ: а не каким то ОМАНСКИМ ШАХАМ
СЧИТАЮ, что нужно внимательно присмотреться к инвестору ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
В ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СДЕЛАТЬ СЕКЦИИ ПО РАБОТЕ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ИНВЕСТОРОМ , и туда неплохо ещё и человека из СБУ определить для предупреждения коррупционных действий чиновников - БО ЖТИ ЧИНОВНИКИ ПОСЫЛАЮТ ИНВЕСТОРОВ ПО БОЛЬШОМУ НЕРЕШАЕМОМУ КРУГУ ВОПРОСОВ , а малый круг - за гроши
Есть возможность 120 млрд. за год.
Верните доверие людей к государству. Под "матрасами" у населения более 150 млрд.
Значит ее нужно быстренько убить, и приедут инвесторы.
что нужно, что бы были инвестиции,
что нужно, что бы были европейские дороги,
что нужно, что бы были честные судьи
Б..дь, кретины, как вы з..ли, это вы у кого спрашиваете? Или новое - Украние нужны инвестиции 50 млрд. Вывод один - какой же тупорылый у нас нарид, ведь проголосовал и продолжает ждать и верить упоротым