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 В ближайшие 5-10 лет Украине нужны около $50 млрд инвестиций, - Милованов

Износ основных средств производства в Украине составляет в среднем 60%, тогда как у наших соседей - 35%, поэтому чтобы исправить эту ситуацию, Украине нужно привлечь в течение 5-10 лет около $50 млрд.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня у нас основные средства производства в стране изношены на 60%, для того чтобы их дорастить до 50% или 45% (износа. - Ред.), Нам нужно около $50 млрд инвестиций в следующие 5-10 лет", - сказал Милованов.

Он отметил, что в соседних странах изношенность основных средств производства составляет около 35-38%.

"Единственная отрасль, где у нас уровень осовременивания производства соответствует уровню соседей, - это только агросфера", - отметил Милованов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176118
 
 
 Топ комментарии
 
точно... а иначе - беда... и бамбас восстанавливать, иначе кто будет Украину кормить и сивоху...
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Серьезно? Инвесторы читая каждый день наши новости уже бежат с чемоданами денег аж волосы назад.... Особенно когда ЗЕ уже готов террористов пустить патрулировать улицы... Про мусоров каждый день убивающих и грабящих людей и судей которые отпускают убийц под ночной домашний арест, я уже молчу...
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😀😀😀😀 с деньгами все могут - а Вы без денег попробуйте
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Так землю продасте, ось вам і будуть гроші.
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Попросите Коломойского, Ахметова, Петю, Пинчука отдать часть ворованного. Коломойского вон только НБУ обвиняет в воровстве 5.5 млрд. долларов..
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А Януковича и комнанию обвиняли в воровстве десятков миллирдов долларов. Часть из них прошла через ****** банк. А потом арест с денег сняли ( ******* наверняка посодействовал) и они ушли.
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Це зєбуїнам кошти будуть, а економіці від цього ні холодно ні жарко. І який дурень принесе у ваші зажерливі рученята 50 лярдів зелені?
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точно... а иначе - беда... и бамбас восстанавливать, иначе кто будет Украину кормить и сивоху...
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Серьезно? Инвесторы читая каждый день наши новости уже бежат с чемоданами денег аж волосы назад.... Особенно когда ЗЕ уже готов террористов пустить патрулировать улицы... Про мусоров каждый день убивающих и грабящих людей и судей которые отпускают убийц под ночной домашний арест, я уже молчу...
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😀😀😀😀 с деньгами все могут - а Вы без денег попробуйте
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вот оборудование сначала обновят, потом продадут и будет рост!
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За 2019 рік обсяг іноземних інвестицій впав до 1,7 млрд доларів (в 2018 2,5 було). 1,7 млрд. востаннє було було в 2004 при Кучмі!

І так, що ви зробили для інвестицій? Помаранчеві от в 2005 прийшли і одразу в 2005 обсяг інвестицій зріс у 4,5 раза - з 1,7 млрд при Кучмі до 7,8 млрд. при Ющі!

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І то ці 1,7 мільярда не інвестиції а скупка ОВДП...
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Надо больше перед МВФ выёживаться, отдать наконец Приват Коломойскому,, отменить частную собственность на землю - вот тогда....
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Понятно, когда амортизация основных средств - это для неудачников, другого и не может быть...)
Интересно, эта сумма не учитывает частные предприятия олигархов?
Или их тоже надо обновлять за счет государства?
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Блин , сколько нашим властным первоклассникам объяснять - за 2019 год заробитчанин перечислили в Украину 12 млрд евро , за 2018 год - 18 млрд
Пригласите заробитчанин участвовать в бизнесе в Украине
СОЗДАЙТЕ ИМ УСЛОВИЯ: а не каким то ОМАНСКИМ ШАХАМ
СЧИТАЮ, что нужно внимательно присмотреться к инвестору ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
В ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СДЕЛАТЬ СЕКЦИИ ПО РАБОТЕ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ИНВЕСТОРОМ , и туда неплохо ещё и человека из СБУ определить для предупреждения коррупционных действий чиновников - БО ЖТИ ЧИНОВНИКИ ПОСЫЛАЮТ ИНВЕСТОРОВ ПО БОЛЬШОМУ НЕРЕШАЕМОМУ КРУГУ ВОПРОСОВ , а малый круг - за гроши
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Фишка в том, что износ основных средств производства в Украине составляет в среднем 60% у олигархов. А государственный сектор зебобики хотят продать (приватизировать).
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А мені теж потрібно всього-навсього десь $1 млн! Та хто ж мені дасть!
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При 40% обещаного Гончаруком росте экономики мы своих денег не будем знать куда девать .
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это ещё зачем? у нас же 40% рост ВВП ожидается со дня на день...
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А ты, Милованов, кому нужен? И опять же про Федорова. Где спрятали твоего коллегу Федорова?
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Так торбіть тих інвесторів, що ломляться до нас після палкої промови віслючка в Давосі! Чи нянь вже невистачає?
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50 млрд. - да запросто !
Есть возможность 120 млрд. за год.
Верните доверие людей к государству. Под "матрасами" у населения более 150 млрд.
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у найближчий час Україну повинен очолити Патріот, інакше нашу державу буде знищено, а разом з нею загинуть декілька мільйонів тих, які не відносяться до мавпочок з породи #какаяразница
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500 млрд инвестиций это 500 инвестиционных нянь. В парикмахерскую столько не поместиться.
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"Единственная отрасль, где у нас уровень осовременивания производства соответствует уровню соседей, - это только агросфера", - отметил Милованов.

Значит ее нужно быстренько убить, и приедут инвесторы.
В ближайшие 5-10 лет Украине нужны около $50 млрд инвестиций, - Милованов - Цензор.НЕТ 9924
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Что нужно, что бы рост был более 5%,
что нужно, что бы были инвестиции,
что нужно, что бы были европейские дороги,
что нужно, что бы были честные судьи
Б..дь, кретины, как вы з..ли, это вы у кого спрашиваете? Или новое - Украние нужны инвестиции 50 млрд. Вывод один - какой же тупорылый у нас нарид, ведь проголосовал и продолжает ждать и верить упоротым
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продажным мусорам и судьям все равно у кого забирать деньги... что то экс депутаты не спешат инвестировать свои мешки с деньгами.
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Допустим, вам дали эти 50 млрд. И что вы с ними будете делать? У вас есть перспектиные проекты, какое-то видение развития? Или так как у Яценюка - "нужно развивать сельское хозяйство". Вы не готовы ни разу к таким деньгам.
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