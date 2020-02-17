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 Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454

Еще у 99 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в карантине в Японии, обнаружили коронавирус, сообщает в понедельник агентство "Киодо".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

У 70 из них не наблюдалось симптомов заболевания, однако анализы на наличие коронавируса дали положительный результат.

По данным телеканала NHK, общее число заболевших на круизном лайнере теперь составляет 454 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, с начала карантина на указанном судне коронавирус был подтвержден у двух граждан страны, все лица с положительным результатом были высажены и госпитализированы в инфекционные больницы в районе Иокогама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 1,7 тыс. человек, инфицированы - 70,5 тыс., - госкомитет КНР

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Источник: https://censor.net.ua/n3176116
 
 
 Топ комментарии
 
Капец в закрытом пространстве не заболеть шансов практически нет -- с такими темпами все будут заражены Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 человек - Цензор.НЕТ 5800
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Кстати, когда Порошенко будет строить ковчег, по типу Ноя, чтобы спасти своих соратников, то зебилов туда пускать не будут Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 человек - Цензор.НЕТ 6496
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Кстати, когда Порошенко будет строить ковчег, по типу Ноя, чтобы спасти своих соратников, то зебилов туда пускать не будут
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Капец в закрытом пространстве не заболеть шансов практически нет -- с такими темпами все будут заражены Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 человек - Цензор.НЕТ 5800
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Главное снаружи успеть заварить. Ну, чтоб спаслись наверняка...
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Я сначала думал, что порохоботы просто наемные дебилы, но после прочтения этого коммента понял, тут гораздо хуже, тут медицина бессильна, это наследственная дегенерация. Ще у 99 пасажирів лайнера Diamond Princess виявили коронавірус, кількість хворих сягнула 454 осіб - Цензор.НЕТ 6110
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А этот вирус выделить как-то можно?
Бо тов. Си может передать его тов. Пу "для исследований и разработки вакцины бла-бла-бла", а потом в Киеве всем станет зле.
Дубинский высрал шо если попадет сюда, то все будем "гореть вечно"(никто не без греха же).
Может что-то знает?
Ибо Пу был готов даже на ядерные удары, но обосрался, а тут - колбочку прислать с Баширенко и Петренко и сделать вот так:
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Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 человек
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Летючий Голландець Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 человек - Цензор.НЕТ 6110
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Тому, що це порівняння найбільш влучне Еще у 99 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус, количество заболевших достигло 454 - Цензор.НЕТ 3898
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Те, кто сейчас регистрируется как заболевший, был бессимптомным вирусоносителем две - три предыдущих недели, и заражал остальных.
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Лайнер перетворюється в Летючий Голландець.
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а теперь представьте одного больного в самолёте поезде или вагоне метро
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Вирусолог о короновирусах и о больном в автобусе , если он чихнул.
Кстати, он утверждает, что от японских и китайских масок больше толку, поскольку они более плотные.
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
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_Не паниковать. Работать мозгами и предпринимать необходимые шаги в рамках мероприятий по подготовке к чрезвычайной ситуации в виде пандемии, коллапса медицины, экономики, государства.
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уже неделю назад бьіло ясно, что людей оттуда надо євакуировать. походу не у одних нас зебильі пролезли во власть.
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Математик о системе подсчета смертности и о манипуляциях с цифрами со стороны Китая.
https://www.youtube.com/watch?v=rrIrrYBZiGg
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