 Национальная платформа примирения стартует 19 февраля, - Сивохо. ВИДЕО

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит", - говорится в сообщении.
"Наша задача - "наводить мосты". Меньше слов - больше дел", - добавил Сивохо.
В субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский рассказал о создании диалоговой платформы "Мир Донбассу".
По его словам, в рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.
С вот этим дедушкой, который взрывчатку в банке мёда на блок-пост принёс, вот с ним обязательно согласовать!
"Предательский план, написанный за нашей спиной", - Найем про конференцию в Мюнхене
Экс-нардеп Мустафа Найем считает, что на Мюнхенской конференции за спиной у Украины был написан предательский план, который опубликовали организаторы конференции.
https://www.dialog.ua/ukraine/201395_1581930160
Мы к ним или они к нам?
ШТАБ ПРОТИДІЇ КАПІТУЛЯЦІЇ - ААА-УУУУУУ!!!!
Пральна, без слов собрал вещи и пошел нахрен. Можешь даже в свой пампас, навечно, и не возвращайся
Значит пять лет вы вели себя плохо -
Срали, бухали, смотрели "квартал",
Кто-то гондоны в сортире сливал.
Нужно лишь просто замки заменить,
Пропылесосить, парашу помыть.
Сразу Сивохо из дома уйдёт,
Где чистота - там гавно не живёт.
С кем примиряться, ты??
Уинстон Черчилль
вкрай изголодавшая сивоха жрьот пиццу (предназначенную для освобожденных пленных)
Тихо на пальцах
а чтоб тебя, морда жирная, на том мосту и вздернули!
А Сивоха неуловимый такой, шо ему никак не прилетит?