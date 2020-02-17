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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20681) Сивохо (17)

 Национальная платформа примирения стартует 19 февраля, - Сивохо. ВИДЕО

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что 19 февраля стартует Национальная платформа примирения и единства.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит", - говорится в сообщении.

"Наша задача - "наводить мосты". Меньше слов - больше дел", - добавил Сивохо.

В субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский рассказал о создании диалоговой платформы "Мир Донбассу".

По его словам, в рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сивохо о неголосовании "Слуг народа" за пенсии для жителей ОРДЛО: "Верх цинизма! Саботаж политики президента!"

Источник: https://censor.net.ua/n3176115
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а можете сказать на каком основании сепар Сивуха решает судьбу украинцев? Национальная платформа примирения стартует 19 февраля, - Сивохо - Цензор.НЕТ 1068
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невероятно, но правда, я перестал смотреть квн с тех пор когда увидел та этого самого сивуху. от есть в нём что то такое, что отвращает от всего, что связанно с ним на всю оставшуюся жизнь.
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Ди-а-лог!
С вот этим дедушкой, который взрывчатку в банке мёда на блок-пост принёс, вот с ним обязательно согласовать!
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У Зеленского в команде одни физические уроды и мрази циничные. За бабло готовы на любую мерзость. Украинцы долго терпят, но уже терпение заканчивается. Янукович им покажется везунчиком.
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Украинцы долго терпят, но когда им не дают обещаных субсидий, то показывают всем насколько они любят свободу и независимость!
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Системный зебильный мудак. Это все, что приходит на ум...
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Нужно отправить в окоп этого очкастого дегенерата.Пусть там примирением занимается.А то опустив жирную задницу в теплое и мягкое кресло,легко советы давать и примирением заниматься.Пока на фронте звучат выстрелы и гибнут луди,о каком примирении может идти речь?
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Предатель Наем о предательском плане
"Предательский план, написанный за нашей спиной", - Найем про конференцию в Мюнхене

Экс-нардеп Мустафа Найем считает, что на Мюнхенской конференции за спиной у Украины был написан предательский план, который опубликовали организаторы конференции.

https://www.dialog.ua/ukraine/201395_1581930160
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так кто к кому с оливковой ветвью пойдет, мурло ты сепарское?
Мы к ним или они к нам?
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Есть желающие примирятся с этой жирной свиньей?
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КОЛИ ВІЧЕ??????
ШТАБ ПРОТИДІЇ КАПІТУЛЯЦІЇ - ААА-УУУУУУ!!!!
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Меньше слов - больше дел", - добавил Сивохо.
Пральна, без слов собрал вещи и пошел нахрен. Можешь даже в свой пампас, навечно, и не возвращайся
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Если в квартире завелся Сивохо,

Значит пять лет вы вели себя плохо -

Срали, бухали, смотрели "квартал",

Кто-то гондоны в сортире сливал.

Нужно лишь просто замки заменить,

Пропылесосить, парашу помыть.

Сразу Сивохо из дома уйдёт,

Где чистота - там гавно не живёт.
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Оливковую ветку Сивохе в жопу запихать, хоть посмеемся.
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оливки у нас не растут, есть смереки, эффект ничем не хуже, даже наоборот.
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Вот представь Сивоха тебя предали иуды, тебя жестоко пытали, а когда люди шли тебе на помощь, предатели перекрывали путь чтоб спасатели до тебя не добрались, мыча при этом что твои истязатели это "высокодуховные братушки..."
С кем примиряться, ты??
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Миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним


Уинстон Черчилль
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...можно конечно одеть терновый венок и полететь в Мюнхен или куда угодно, чтобы сделать селфи с Цукербергом или с кем угодно, посмеяться, вспомнить игру в девяностопятом, но почему в "Мюнхенах" не говорят, что эту войну остановит лишь тот, кто её начал + восстановление ядерного статуса Украины + эмбарго на любую торговлю с РФ + плюс отключение от SWIFT и интернета, + немедленное принятие Украины в НАТО с расстановкой баз и+и+и+....
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Національна платформа примирення стартує 19 лютого, - Сивохо - Цензор.НЕТ 5702
вкрай изголодавшая сивоха жрьот пиццу (предназначенную для освобожденных пленных)
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А примирять как будут?Улицу Бандеры будут переименовывать в масковскую?
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почему сразу московскую. одну улицу в улицу имени сталина. вторую в имени ленина...
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"Наша задача - "наводить мосты"
а чтоб тебя, морда жирная, на том мосту и вздернули!
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Платформа? Та ладно. Так би й сказав - "З 19-го лютого стартує нове джерело розбазарювання державних коштів".
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примирение это уступить вооруженным парашкой сепарам
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Шуфричу морду били. Зеленкой его поливали. Некоторых рыгов даже в мусорные баки засовывали.

А Сивоха неуловимый такой, шо ему никак не прилетит?
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Схоже на те, що все закінчиться "тайожним союзом". Захід вже зрозумів, що Україна - це не Європа. Все, що в ній було європейського, і не дуже європейського, вже з неї виїхало. Залишилися лише ті, які *******, щоб за ними доглядала гебешна няня.
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