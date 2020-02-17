 Национальная платформа примирения стартует 19 февраля, - Сивохо. ВИДЕО

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит", - говорится в сообщении.

"Наша задача - "наводить мосты". Меньше слов - больше дел", - добавил Сивохо.

В субботу, 15 февраля, выступая на 56-й Конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский рассказал о создании диалоговой платформы "Мир Донбассу".

По его словам, в рамках работы этой платформы жители оккупированных территорий и перемещенные лица будут привлечены к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

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